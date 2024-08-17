Хотите увидеть места, где была тусовка светской элиты Парижа 19 века, где ежедневно создавались новые шедевры живописи, поэзии, литературы и вино лилось нескончаемой рекой? Монмартр — это самое сердце артистического Парижа, его узкие улочки, прекрасные мельницы, крошечные магазинчики и атмосферные площади, которые так любят уличные художники, точно не оставят вас равнодушными….
Ближайшие даты:
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Наше путешествие начнётся с самой верхней точки Парижа – белоснежной базилики Сакре-Кёр, откуда мы полюбуемся великолепным видом на город с высоты птичьего полета и узнаем историю этого удивительного холма. Далее мы отправимся на прекрасную площадь, где ежедневно собираются десятки художников, чтобы творить на свежем воздухе. Мы также посетим знаменитый район красных фонарей, известный своими борделями, и узнаем, где проживал Винсент Ван Гог. Далее мы отправимся в место, где собиралась богема и начинающие поэты, чтобы представить публике свои стихи. Мы поговорим о многих художниках и других творческих людях той эпохи, узнаем какие произведения создавались на этих уютных улочках. Мы обязательно посетим культовое кафе, где работала сама очаровательная Амели Пулен. После этого мы отправимся в район ветряных мельниц и увидим множество старинных кабаре, которые притаились рядом с зелёными виноградниками за холмом. И наконец после этого мы откроем для себя известную танцплощадку и старинное место, ресторан 19 века, который изобразил на своем самом известном полотне Огюст Ренуар Важная информация:
Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды, зонтик и солнечные очки, ведь погода в Париже всегда непредсказуема.
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Собор Сакре Кер
- Монмартр
- Мулен Руж
- Стена любви
- Дом Ван Гога
- Площадь Тертр
Что включено
- Услуги гида и море полезных советов
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: 1 Pl. des Abbesses
Завершение: 1 Pl. des Abbesses, 75018 Paris, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 4 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Важная информация
- Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды
- Зонтик и солнечные очки
- Ведь погода в Париже всегда непредсказуема
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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