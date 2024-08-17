Наше путешествие начнётся с самой верхней точки Парижа – белоснежной базилики Сакре-Кёр, откуда мы полюбуемся великолепным видом на город с высоты птичьего полета и узнаем историю этого удивительного холма. Далее мы отправимся на прекрасную площадь, где ежедневно собираются десятки художников, чтобы творить на свежем воздухе. Мы также посетим знаменитый район красных фонарей, известный своими борделями, и узнаем, где проживал Винсент Ван Гог. Далее мы отправимся в место, где собиралась богема и начинающие поэты, чтобы представить публике свои стихи. Мы поговорим о многих художниках и других творческих людях той эпохи, узнаем какие произведения создавались на этих уютных улочках. Мы обязательно посетим культовое кафе, где работала сама очаровательная Амели Пулен. После этого мы отправимся в район ветряных мельниц и увидим множество старинных кабаре, которые притаились рядом с зелёными виноградниками за холмом. И наконец после этого мы откроем для себя известную танцплощадку и старинное место, ресторан 19 века, который изобразил на своем самом известном полотне Огюст Ренуар Важная информация:

Пожалуйста возьмите с собой бутылку питьевой воды, зонтик и солнечные очки, ведь погода в Париже всегда непредсказуема.