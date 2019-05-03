Париж невероятно фотогеничен, и я предлагаю вместе ощутить это, погрузившись в мир фотокадров, которые сделали этот город таким желанным для путешественников со всего мира.

Описание фото-прогулки

Очарование Парижа во многом сложилось из кадров фотографов от Надара, Брассая и Сары Мун до Анри Картье Брессона и Роберта Дуано.

В 1826 году француз Жозеф Нисефор Ньепс сделал первый фотоснимок. Тогда же во Франции наметились серьезные сдвиги в искусстве, оно стало во многом демократичнее, а с фотографией оно стало доступным для всех желающих. Париж любим фотографами, что выражено во многих прекрасных работах.

Во всех сувенирных лавках можно найти атмосферные парижские открытки, благодаря которым хочется окунуться в романтику снимков Роберта Дуано, погулять по извилистым улочкам Анри Картье Брессона, а может быть даже набраться храбрости и попозировать в откровенно сексуальных нарядах, как на фотографиях Хельмута Ньютона. Очарование Парижа во многом сложилось из известных кадров и фотографов, так страстно любивших и любящих этот город.

Каждую неделю я буду открывать для вас мир парижской фотографии. В Париже проходят сотни выставок, огромное количество галерей и музеев предлагают обширную программу на любой вкус. Не всегда бывает легко разобраться в ценности и значимости выставки. Мы окунёмся в мир парижской фотографии, посетим её культовые места.

Я предлагаю сделать для вас отбор всего самого важного и интересного на момент вашего приезда и вместе посетить одну наиболее значимую выставку. Я расскажу о фотографе, об интересных фактах его жизни и творчества. Гуляя по выставке, мы поговорим о композиции, о свете, и почему та или иная фотография представляет интерес и заняла своё место в галерее или музее. Я расскажу вам об известных фотографах XX-XXI веков. О тех, кто жил и фотографировал в Париже, и просто о тех, кто любил этот город. Мы поговорим и о малоизвестных широкой публике именах, оставивших огромный вклад в фото искусство: от Надара, Жана Анри Лартига, Брассая и Сары Мун до таких мировых гигантов, как Анри Картье Брессон и Роберт Дуано. После выставки рассмотрим самые интересные книги по фотографии, которые попадутся нам в музейной лавке.

А после сядем выпить кофе в классическом парижском кафе и попробуем окунуться в творческую «лабораторию» фотографа. Сыграем в такую игру: будем наблюдать за сценами кафе и я попробую научить вас увидеть интересную фотографию.