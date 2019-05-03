Мир парижской фотографии

Прогулка по неизвестным фотогалереям с погружением в мир парижской фотографии
Париж невероятно фотогеничен, и я предлагаю вместе ощутить это, погрузившись в мир фотокадров, которые сделали этот город таким желанным для путешественников со всего мира.
5
10 отзывов
Мир парижской фотографии
Мир парижской фотографии
Мир парижской фотографии
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00

Описание фото-прогулки

Очарование Парижа во многом сложилось из кадров фотографов от Надара, Брассая и Сары Мун до Анри Картье Брессона и Роберта Дуано.

В 1826 году француз Жозеф Нисефор Ньепс сделал первый фотоснимок. Тогда же во Франции наметились серьезные сдвиги в искусстве, оно стало во многом демократичнее, а с фотографией оно стало доступным для всех желающих. Париж любим фотографами, что выражено во многих прекрасных работах.

Во всех сувенирных лавках можно найти атмосферные парижские открытки, благодаря которым хочется окунуться в романтику снимков Роберта Дуано, погулять по извилистым улочкам Анри Картье Брессона, а может быть даже набраться храбрости и попозировать в откровенно сексуальных нарядах, как на фотографиях Хельмута Ньютона. Очарование Парижа во многом сложилось из известных кадров и фотографов, так страстно любивших и любящих этот город.

Каждую неделю я буду открывать для вас мир парижской фотографии. В Париже проходят сотни выставок, огромное количество галерей и музеев предлагают обширную программу на любой вкус. Не всегда бывает легко разобраться в ценности и значимости выставки. Мы окунёмся в мир парижской фотографии, посетим её культовые места.

Я предлагаю сделать для вас отбор всего самого важного и интересного на момент вашего приезда и вместе посетить одну наиболее значимую выставку. Я расскажу о фотографе, об интересных фактах его жизни и творчества. Гуляя по выставке, мы поговорим о композиции, о свете, и почему та или иная фотография представляет интерес и заняла своё место в галерее или музее. Я расскажу вам об известных фотографах XX-XXI веков. О тех, кто жил и фотографировал в Париже, и просто о тех, кто любил этот город. Мы поговорим и о малоизвестных широкой публике именах, оставивших огромный вклад в фото искусство: от Надара, Жана Анри Лартига, Брассая и Сары Мун до таких мировых гигантов, как Анри Картье Брессон и Роберт Дуано. После выставки рассмотрим самые интересные книги по фотографии, которые попадутся нам в музейной лавке.

А после сядем выпить кофе в классическом парижском кафе и попробуем окунуться в творческую «лабораторию» фотографа. Сыграем в такую игру: будем наблюдать за сценами кафе и я попробую научить вас увидеть интересную фотографию.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 60 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 10 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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татьяна
3 мая 2019
Экскурсия для тех, кто хочется погрузиться в мир не туристического Парижа. Почувствовать его дух, уникальность, узнать про скрытые дворики, картинные галереи, выставки. Окунуться в мир фотографии и творчества! Анна прекрасный
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собеседник, откроет для вас много нового и непривычного, очень рада, что попала именно на эту прогулку, слово экскурсия тут совсем не подходит! Словно приехал в гости к другу! Спасибо за это погружение в мир Маре, обязательно вернусь за другими!

Ю
6 мая 2018
Хотелось посмотреть на Париж с другой стороны, и я не ошиблась с выбором. Куча вдохновения и интересный маршрут. Спасибо большое Анне, мы получили море удовольствия от этой необычной экскурсии!
С
21 авг 2017
Фото тур с Анной был очень особенным и совершенно не похожим на обычную экскурсию.
Это было настоящее погружение в мир фотографии - начиная с замечательной выставки ЧБ фото, прекрасными объяснениями и далее "живой" практикой для начинающего фотобойца.
Анна настоящий профи и при этом очень интересный и тонкий собеседник.
Это было не забываемое впечатление, очень рекомендую.

Огромное спасибо, Анна!
Оксана
3 мая 2017
Потрясающая экскурия! Потрясающая Анна! Нырнули с головой в мир фотографии. Ощущение было такое, что встретила давнюю подругу, с которой не виделась просто несколько лет. 100 % попадание. Прочувствовала другой Париж. Без суеты, без скопления людей. Гармония. И мгновение остановилось. Спасибо, Анна. Рада знакомству. Очень понравилась и ты, и экскурсия.
И
9 дек 2016
Это было очень человечное и личное знакомство с миром фотографии в квартале Марэ.
Н
29 апр 2015
это была не экскурсия, а прогулка и знакомство с Парижем глазами художника. незабываемые часы, масса впечатлений, заряд творческой энергии и, главное, знакомство с прекрасным человеком! спасибо, Аня, тебе большое!
Всем настойчиво рекомендую все проекты экскурсий с Анной!
О
1 апр 2015
Большая удача встретить творческую личность, а если эта личность - профессионал, то это удача вдвойне. Такой оказалась Анна. Посещение фотовыставок в Национальной галерее, где короли играли в теннис, выставки "Париж Магнум" в мэрии, прогулка по Парижу и в заключении просмотр Аниных фотографий - это было здорово! Мы обязательно встретимся снова…
Алексей
17 сен 2014
Не пропустите эту экскурсию, если будете в Париже и интересуетесь фотографией. У Вас будет возможность не только пообщаться с прекрасным и эрудированным собеседником, прогуляться по городу, узнать интересные подробности из
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жизни этого города, посетить выставку и обсудить увиденное, но и получить некоторые советы, которые обязательно помогут улучшить Ваши навыки в фотографии. Экскурсия-беседа не является жестко регламентированой, Анна сможет подкорретировать ее план в зависимости от Ваших пожеланий и интересов. Отдельное спасибо Анне за рекомендации по маршрутам для "фотопрогулок" и музеям/галереям, посвященных фотографии (автохромы это все-таки что-то:-)

Л
6 апр 2014
Не пропустите эту экскурсию, не пропустите этого гида! Это Анна, девочка умница и девочка палочка -выручалочка. Нашли общий язык мгновенно, увлеклись еще быстрей, обошли вместе с Аней квартал Марэ. Заглянули
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во дворики парижан, составили представление о жизни за этими массивными деревянными воротами. Столько немаловажных деталей, столько как будто назначительных фактов, которые и «делают» прогулку незабываемой. Экскурсировали до вечера, тем более что погода позволяла и, надеюсь, взаимно остались довольны друг другом, т. к. нас занес в Париж ветер с Родины Ани. Спасибо большое, Аня. Приятно было не только гулять, а и просто познакомиться. И что немаловажно. Понимая, что мы впервые в Париже, не поленилась приехать за нами к нашему метро, встретила, спустилась вместе в метро, помогла разобраться и с билетиками и рассказала быстро и понятно как работает схема парижского метро, и главное шутит по – русски.

Сергей
23 авг 2013
Анна очень интересный человек. Она не идет стандартами "программы", а гибко подбивает тему и время после общения с заказчиком и еще до экскурсии. Мы посмотрели галерею, которую вряд ли нашли
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бы сами, получили огромное количество полезной и интересной информации и даже не только о фотографии. Это не экскурсия - это живое общение с очень приятным и образованным человеком на те темы, которые интересны именно Вам. Категорически рекомендую всем кто интересуется фотографией!

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