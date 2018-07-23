Курс молодого фотобойца

Прогулка с преподавателем школы фотографии для любителей архитектуры или аутентичного Парижа
Я предлагаю прогуляться по Парижу и, взяв в руки мобильный телефон или зарядив фотоаппарат чёрно-белой пленкой, пройтись по дорогам фотографов прошлого века.

С любителями архитектуры мы отправимся на Ля Дефанс на тренировку снимать футуристический пейзаж будущего, а с любителями аутентичного Парижа — в Маре и на красочный остров Сен-Луи.
5
8 отзывов
Курс молодого фотобойца
Курс молодого фотобойца
Курс молодого фотобойца
Ближайшие даты:
Время начала: 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание фото-прогулки

Париж всегда был любим лучшими деятелями фотоискусства: Анри Картье Брессон, Вилли Ронис, Роберт Дуано, Андре Кертеш, Изис — это только некоторые имена увековечивших Париж в кадрах. Дело в том, что этот город просто создан для чёрно-белой фотографии и невероятно фотогеничен в любую погоду.

Программа

Много лет я преподавала чёрно-белую фотографию в высшей парижской школе фотографии Icart-photo. Работа с аналоговой фотографией для меня и страсть, и профессия — каждый кадр уникален и неповторим, в этом магия плёнки. Этот подход я использую и в съёмке на телефон.

Мы начнём нашу прогулку в кафе в центре Парижа. Для вдохновения я покажу вам работы великих французских фотографов и моих студентов. И мы отправимся в путь.

У меня есть два проверенных маршрута. С любителями архитектуры мы отправимся в квартал Ля Дефанс — ультрасовременный бизнес-квартал в 10 минутах от Триумфальной арки, это настоящая музыка в архитектуре. Отражения в небоскребах, арки, мосты, переплетение линий и форм — пейзаж будущего. Этот район интересно снимать как днем, так и ночью. После съёмки можно зайти на последний этаж одного из небоскребов в ресторанный дворик под стеклянным куполом, выпить фруктового коктейля или итальянского кофе.

Второй маршрут — для любителя аутентичного Парижа и его обитателей. Район Маре и остров Сен-Луи — самый старый и маленький остров в Париже — это сердце города для меня. Набережные острова любимы обитателями Парижа, романтические парочки и пожилые месье в канотье могут стать нашими моделями. Если вы не любите снимать уличные сценки и людей, то вам понравятся, к примеру, массивные двери с позолоченными огромными ручками. Кстати, здесь продаётся самое известное парижское мороженое, сделанное прямо на месте. И когда нам надоест фотографировать, мы можем купить пару стаканчиков вина и пойти на главный мост — летом здесь каждый вечер играют джаз. То есть хорошая музыка и романтичная атмосфера старых черно-белых фильмов вам гарантирована.

В общем, с огромным удовольствием поделюсь с вами своей любовью к черно-белой фотографии, мороженому и Парижу. Делиться тем, что любишь, — всегда легко и приятно.

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная фото-прогулка, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 8 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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А
23 июля 2018
Остался очень доволен прогулкой, однозначно стоит своих денег!
Nataliya
26 янв 2017
Анна - прекрасный преподаватель фотографии, со своей нестандартной методикой, к тому же внимательный человек и прекрасный рассказчик. Наша экскурсия по Монмартру легла на сердце, захотелось сюда вернуться. Огромное спасибо Анне!
Елена
17 июня 2015
Я нисколько не сомневалась, что это будет замечательная встреча!
Анна! От всего сердца благодарю вас за бесценный урок, за чуткость, за помощь, за неизвестные мне ранее тонкости и секреты, за прекрасную и очень познавательную прогулку))
Елена
24 сен 2014
Так случилось в моей жизни, что у меня было только 3 Учителя (именно с большой буквы) - и одна из них - Анна. Она помогла мне перестать барахтаться в узости
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своего видения и суеты. Ни больше, ни меньше. Аня - спасибо! За этот прекрасный парижский день 12 сентября…

Ни тоски, ни любви, ни печали,
Ни тревоги, ни боли в груди,
Будто целая жизнь за плечами
И всего полчаса впереди.
(с) И. Бродский

Екатерина
22 мая 2014
Вы любите, когда вам наступают на пятки в бесконечных очередях? Вам нравится ходить по душным залам многочисленных музеев?
Оторвитесь на день от суетного Парижа и отправляйтесь с Анной в загородное путешествие.
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Вы побываете в месте, где родился Людовик XIV, узнаете почему Наполеон развелся с Джозефиной, а может вам даже повезет, как и нам, увидеть гарцующих лошадей.
Мы сидели на холме, где когда-то были ступеньки, уплетали сэндвичи и слушали интересные истории о прошлом. Кстати, совершенно не пожалели, что отменили посещение Версаля и встретились с Анной. Прогулка прошла замечательно!
Спасибо, Аня, за хорошую экскурсию, веселое настроение и позитив!!!

О
9 апр 2014
Вдохновляющая экскурсия, полезная для любого уровня. Время пролетело как мгновение, полностью погружаешься в процесс. Анна чувствует что и для кого наиболее интересно, подстраивает программу под нас. После общения с Анной смотришь на привычные вещи с новый сторон. Потрясающе, хочется продолжения. Мы еще приедем!! Спасибо большое, Аня!
О
14 окт 2013
Экскурсия-фотоурок с Анной была замечательной. Аня очень приятный человек и хороший преподаватель - очень понятно объясняет, интересно рассказывает о фотографии и Париже. Три часа нашей фото-прогулки по набережным Сены в тихий воскресный день оставили в душе очень приятное "послевкусие". Жалею, что не брала такие уроки раньше. Обязательно продолжим в следующий раз!
Ю
2 окт 2013
Порой в жизни случаются удивительные дни, когда открываешь в себе что-то новое. Именно такой день подарила нам Анна. Будучи абсолютными дилетантами в фотографии, мы смогли почувствовать себя настоящими фотографами!

Анна предложила
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нам неожиданный маршрут по Монмартру. Но не по тому Монмартру, который привлекает тысячи туристов величественным собором Сакре Кер или красной мельницей Мулен руж. Мы пошли другими дорогами, ведущими в тот Монмартр, где время будто бы остановилось, и даже немного повернулось вспять. Началась наша фотоохота с прекрасного и очень живописно расположенного кафе на холме, откуда открывался потрясающий вид на город. Сидя за столиком, мы листали альбом с фотографиями известных мастеров, обсуждали их и пытались уловить тот особенный парижский дух, о котором все так много говорят. Уже здесь, в кафе, мы, наблюдая за людьми вокруг нас, сделали первые фотографии. Взводя курок пленочного фотоаппарата, мы погрузились в чудесное ретро-настроение, будто бы застывшее на черно-белых фотографиях Картье-Брессона.

Посетители, официанты, прохожие, чудаковатые старожилы Монмартра – все они стали героями нашей фотоистории. Мы шли узкими мощеными улочками, фотографировали увитые плющом стены домов, вывески ресторанов, лестницы, игровые площадки, местных жителей, животных и красивые осенние пейзажи. Анна попутно вдохновляла нас историями об известных мастерах и их фотографиях, рассказами о собственной работе и, конечно, практическими советами. Три часа пролетели незаметно, на одном дыхании. В конце нашей прогулки мы вновь оказались в кафе, чтобы, на этот раз, поделиться ощущениями и наблюдениями.

Удалось ли нам уловить дух Парижа? Несомненно! Дух Парижа – это то впечатление, которое он навечно оставляет у вас в душе. Это улицы, люди, облачный осенний день, щелканье затвора фотоаппарата, брусчатка под ногами, дома в два этажа, улыбка прохожего, случайно попавшего в ваш объектив… Вот такие светлые воспоминания остались у нас о том дне. А еще остались фотографии. Перефразируя классика, фотографии – это Париж, который всегда с тобой.

Спасибо Анне за отличную организацию нашей фотопрогулки, ответственное отношение к делу, приятное общение и незабываемые впечатления! Без сомнений, дальнейшие парижские фототуры с Анной станут обязательной частью программы во время нашего следующего визита в этот прекрасный город!

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