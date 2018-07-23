Я предлагаю прогуляться по Парижу и, взяв в руки мобильный телефон или зарядив фотоаппарат чёрно-белой пленкой, пройтись по дорогам фотографов прошлого века. С любителями архитектуры мы отправимся на Ля Дефанс на тренировку снимать футуристический пейзаж будущего, а с любителями аутентичного Парижа — в Маре и на красочный остров Сен-Луи.

Описание фото-прогулки

Париж всегда был любим лучшими деятелями фотоискусства: Анри Картье Брессон, Вилли Ронис, Роберт Дуано, Андре Кертеш, Изис — это только некоторые имена увековечивших Париж в кадрах. Дело в том, что этот город просто создан для чёрно-белой фотографии и невероятно фотогеничен в любую погоду.

Программа

Много лет я преподавала чёрно-белую фотографию в высшей парижской школе фотографии Icart-photo. Работа с аналоговой фотографией для меня и страсть, и профессия — каждый кадр уникален и неповторим, в этом магия плёнки. Этот подход я использую и в съёмке на телефон.

Мы начнём нашу прогулку в кафе в центре Парижа. Для вдохновения я покажу вам работы великих французских фотографов и моих студентов. И мы отправимся в путь.

У меня есть два проверенных маршрута. С любителями архитектуры мы отправимся в квартал Ля Дефанс — ультрасовременный бизнес-квартал в 10 минутах от Триумфальной арки, это настоящая музыка в архитектуре. Отражения в небоскребах, арки, мосты, переплетение линий и форм — пейзаж будущего. Этот район интересно снимать как днем, так и ночью. После съёмки можно зайти на последний этаж одного из небоскребов в ресторанный дворик под стеклянным куполом, выпить фруктового коктейля или итальянского кофе.

Второй маршрут — для любителя аутентичного Парижа и его обитателей. Район Маре и остров Сен-Луи — самый старый и маленький остров в Париже — это сердце города для меня. Набережные острова любимы обитателями Парижа, романтические парочки и пожилые месье в канотье могут стать нашими моделями. Если вы не любите снимать уличные сценки и людей, то вам понравятся, к примеру, массивные двери с позолоченными огромными ручками. Кстати, здесь продаётся самое известное парижское мороженое, сделанное прямо на месте. И когда нам надоест фотографировать, мы можем купить пару стаканчиков вина и пойти на главный мост — летом здесь каждый вечер играют джаз. То есть хорошая музыка и романтичная атмосфера старых черно-белых фильмов вам гарантирована.

В общем, с огромным удовольствием поделюсь с вами своей любовью к черно-белой фотографии, мороженому и Парижу. Делиться тем, что любишь, — всегда легко и приятно.