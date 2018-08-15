4 отзыва оставили туристы

Что вас ожидает

Немного об истории 📖 искусства XX века

В XX веке на свет появилось много новых авангардных течений в искусстве, представители которых экспериментировали и искали новые способы творческого выражения своих идей, мыслей и придуманных образов. Я познакомлю вас и ваших детей с шедеврами самых ярких представителей мирового авангарда и современного искусства — таких как Пикассо, Модильяни, Шагал, Матисс, Кандинский, Поллок, Уорхол и другие. Мы вместе вглядимся в их работы и попробуем ответить на вопросы, что и зачем они делали, а главное — как.

Творить как художник

В погоне за новаторством художники изобретали разные техники. Мы поговорим о том, что такое:

коллаж и деколлаж;

ассамблаж и фроттаж;

редимейд и аккумуляция;

шуттинг, механическое письмо и многое другое.

За этими непонятными терминами кроются очень известные, забавные и доступные всем приемы для создания живописных, графических и скульптурных произведений.

С детьми мы вооружимся карандашом и бумагой и испробуем некоторые из них на месте в музее. А остальные им обязательно пригодятся для творчества по возвращению домой!

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