4 отзыва оставили туристы

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Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей

Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста

5
4 отзыва
Людмила
Людмила – Гид из Парижа
Центр Жоржа Помпиду в Париже — это национальный музей 🖼 современного искусства, и для детей (и тем более взрослых) он ничем не хуже Диснейленда.

Никто не воспринимает искусство так легко, как дети с их открытым взглядом на вещи и безграничным воображением.

А взрослые могут не отставать! Вместе с маленькими путешественниками вы погрузитесь в творчество известных художников и разные виды живописи, графические техники и приёмы, которые помогут по-новому смотреть на мир.

Приходите, будет интересно!
Задать вопросОбычно отвечает за 2 ч.
  • 🎩Индивидуальная
  • 👨‍👩‍👧‍👦Для всей семьи
  • 👣Пешеходная
  • 🧒Подходит для детей
  • 🖼Музеи
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🕐Длительность 1.5 часа
  • 👫 Для 1-4 человек

  • €130 за экскурсию

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Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей

Что вас ожидает

Немного об истории 📖 искусства XX века
В XX веке на свет появилось много новых авангардных течений в искусстве, представители которых экспериментировали и искали новые способы творческого выражения своих идей, мыслей и придуманных образов. Я познакомлю вас и ваших детей с шедеврами самых ярких представителей мирового авангарда и современного искусства — таких как Пикассо, Модильяни, Шагал, Матисс, Кандинский, Поллок, Уорхол и другие. Мы вместе вглядимся в их работы и попробуем ответить на вопросы, что и зачем они делали, а главное — как.

Творить как художник
В погоне за новаторством художники изобретали разные техники. Мы поговорим о том, что такое:

  • коллаж и деколлаж;
  • ассамблаж и фроттаж;
  • редимейд и аккумуляция;
  • шуттинг, механическое письмо и многое другое.

За этими непонятными терминами кроются очень известные, забавные и доступные всем приемы для создания живописных, графических и скульптурных произведений.

С детьми мы вооружимся карандашом и бумагой и испробуем некоторые из них на месте в музее. А остальные им обязательно пригодятся для творчества по возвращению домой!

Организационные детали

  • В стоимость экскурсии 🧭 не входят билеты 🎫 в музей 🖼. Стоимость билета для взрослого — 14€. Детям до 18 лет вход бесплатный (подросткам лучше иметь при себе паспорт).
  • Музей открыт с 11:00 до 21:00 все дни, кроме вторника и четверга. Вторник — выходной, четверг — до 23:00.
  • 1 мая музей не работает.
Начало и место завершения
🚩 Центр Жорж Помпиду
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
Людмила
Людмила
Будучи лицензированным гидом, я с удовольствием предлагаю мои неповторимые авторские экскурсии по Парижу и в его музеях. Моя задача не только профессионально Вас познакомить с историей города и его главными достопримечательностями, но и передать Вам мою любовь к нему! Живя в Париже с 2005 года, я полюбила его всем сердцем. Я и постараюсь от всей души, чтобы у Вас остались о нем самые лучшие воспоминания!
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4 отзыва оставили туристы

15 августа 2018
Спасибо большое за эту экскурсию!
24 июня 2018
Людмила - волшебная, чудесная и незабываемая, такая же как и тот Париж, что она нам показала. Мы провели вместе полтора дня, посетили центр Помпиду, где Людмила заинтересовала нашу 7-ми летнюю дочку современным искусством и вступила в искусствоведческий спор с моим мужем. Мы попросили, чтобы экскурсия была ориентирована на нашу дочь, и Люда справилась с задачей на все сто, - видно, что она получает кайф от общения с детьми и того, что может рассказать им про своих любимых художников. Люда прислушивалась к нашему настроению и у каких-то полотен останавливалась на долго, а мимо некоторых, не особенно заинтересовавших дочку, проходила. Люда хотела показать всё, но наступала на горло собственной песне. В какой-то момент мы разделились, и Люда провела индивидуальную экскурсию для моего мужа, тк только у него остались силы. Нам очень понравилось, как Люда интерпритировала картины, чтобы детям было понятно и интересно. На следующий день мы попросили Люду провести с нами целый день и показать город. Видно, как сильно она любит город, его историю, людей, которые жили и творили в нём. Люда очень интересная рассказчица с отличным чувством юмора. С ней одинаково увлекательно гулять по грязному средневековому Парижу и знакомиться с импрессионистами на Монмартре. Единственное, о чем мы пожалели, - что не договорились с Людой о совместном посещении музеев на третий день. Очень надеюсь, что в следующий визит в Париж мы продолжим наше знакомство и узнаем много интересного. Хочу добавить, что Людмила не только искусствовед, влюбленный в Париж и его культуру, но и очень честный, пунктуальный человек и отличные организатор. Мы везде успели, никогда не было ощущения спешки, но и потерянного времени тоже не было. Это не был наш первый визит в Париж, но именно в этот раз город открылся и принял нас. Люда, огромное спасибо!!!!!!! Очень хотим еще с вами побродить по городу. До встречи!
15 июня 2018
Абсолютно необыкновенная влюбленная в искусство и Францию Люда покорила нас и... влюбила в себя бесконечно. 2 мамы и 2 дочки(по 12 лет) наслаждались экскурсией, которая продлилась даже дольше запланированного. Советуем от всей души обязательно взять экскурсии именно о этой очаровательной девушки!!! Всем и каждому ОБЯЗАТЕЛЬНО БРАТЬ Люду в Париже!!!!
15 марта 2018
С удовольствием пишу отзыв о гиде Людмиле.. Интеллигентная, профи своего дела, обаятельная, с улыбкой все два часа и с индивидуальным подходом к клиенту. Грамотная речь, прекрасная подача информации. Рекомендую всем возрастам и любому уровню подготовленности. Не пожалеете. В следующий приезд пойдём на продолжение только к Людмиле.

Людмила проводит ещё 6 экскурсий

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