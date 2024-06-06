1 чел.
По популярности
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох
Начало: В районе центра Помпиду
3 июля в 10:00
6 июля в 08:30
134€114 за всё до 7 чел.
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
3 июля в 14:00
6 июля в 14:00
126€108 за человека
Индивидуальная
1.5 часа
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
€174 за всё до 2 чел.
Мини-группа
2.5 часа
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: В Центре Помпиду
3 июля в 12:00
4 июля в 12:00
€50 за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена6 июня 2024Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
- ССергей1 июня 2024Все хорошо
- ААнна2 апреля 2024Несмотря на запоздалый отзыв, с огромной благодарностью вспоминаем наше путешествие в мир прекрасного с замечательным человеком, ассом в своей профессии,
- ММарина4 апреля 2023Людмила отличный гид, влюбленный в свое дело. Очень комфортно,, интересно и содержательно. Очень рекомендую 🌺
- ВВасилий24 февраля 2023Спасибо Людмиле! Гид, который умеет заинтересовать каждого посетителя!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Из центра»
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