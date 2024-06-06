Экскурсии из центра Парижа

Найдено 4 экскурсии в категории «Из центра» в Париже на русском языке, цены от €50, скидки до 15%. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
По историческому центру Парижа - на велосипедах
🚲 На велосипеде
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
1 отзыв
По историческому центру Парижа - на велосипедах
Отыскать жемчужины города и познакомиться с людьми разных эпох
Начало: В районе центра Помпиду
3 июля в 10:00
6 июля в 08:30
134114 за всё до 7 чел.
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
🚲 На велосипеде
скидка
14%
Мини-группа
3.5 часа
1 отзыв
На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
В необычном формате познакомиться с городом или взглянуть на него под новым углом
Начало: У Центра Помпиду
3 июля в 14:00
6 июля в 14:00
126108 за человека
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
9 отзывов
Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
Как понять и приручить современное искусство и зачем это людям любого возраста
Начало: Центр Жорж Помпиду
1 сен в 11:00
2 сен в 11:00
174 за всё до 2 чел.
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Мини-группа
2.5 часа
Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Увидеть самую большую коллекцию современного искусства в Европе (мини-группа)
Начало: В Центре Помпиду
3 июля в 12:00
4 июля в 12:00
50 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    6 июня 2024
    По историческому центру Парижа - на велосипедах
    Всем рекомендую покататься с Дарьей по центру Парижа - незабываемые впечатления и яркие ощущения! Отличные, очень удобные велосипеды, темп передвижения
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    комфортный даже для тех, кто изначально не был уверен в своих силах. Увлекательное погружение в историю французской столицы и обсуждение насущных реалий: 3-х часов так мало, хотелось бы продолжить!

  • С
    Сергей
    1 июня 2024
    На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
    Все хорошо
  • А
    Анна
    2 апреля 2024
    Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
    Несмотря на запоздалый отзыв, с огромной благодарностью вспоминаем наше путешествие в мир прекрасного с замечательным человеком, ассом в своей профессии,
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    Людмилой. Внимание нашего сына было непросто удержать, но Людмила смогла найти правильный подход, и вся экскурсия прошла на одном дыхании. В конце, окончив оговоренное время, она сделала нам очень ценный подарок - показала вход на нереально интересную временную выставку, которую мы могли и не заметить… Там мы просто потерялись во времени от восторга… Спасибо огромное за эти эмоции! Обязательно вернёмся за прекрасным именно к Людмиле.

  • М
    Марина
    4 апреля 2023
    Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
    Людмила отличный гид, влюбленный в свое дело. Очень комфортно,, интересно и содержательно. Очень рекомендую 🌺
  • В
    Василий
    24 февраля 2023
    Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
    Спасибо Людмиле! Гид, который умеет заинтересовать каждого посетителя!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Из центра»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 4 популярных экскурсии 😍 из 4
  1. По историческому центру Парижа - на велосипедах
  2. На электрических велосипедах по Парижу (в мини-группе)
  3. Мировой авангард в Центре Жоржа Помпиду для взрослых и детей
  4. Центр Помпиду: история создания и постоянная экспозиция
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Монмартр
  5. Набережная
  6. Остров Сите
  7. Эйфелева башня
  8. Собор Парижской Богоматери
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июле 2024
Сейчас в Париже в категории "Из центра" можно забронировать 4 экскурсии от 50 до 174 со скидкой до 15%. Туристы уже оставили гидам 11 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
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