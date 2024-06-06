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Людмилой. Внимание нашего сына было непросто удержать, но Людмила смогла найти правильный подход, и вся экскурсия прошла на одном дыхании. В конце, окончив оговоренное время, она сделала нам очень ценный подарок - показала вход на нереально интересную временную выставку, которую мы могли и не заметить… Там мы просто потерялись во времени от восторга… Спасибо огромное за эти эмоции! Обязательно вернёмся за прекрасным именно к Людмиле.