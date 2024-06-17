Вы побываете в легендарном центре современного искусства, который стал одной из визитных карточек Парижа.
Оцените революционную архитектуру здания в стиле хай-тек и рассмотрите шедевры, которые хранятся в его стенах.
Познакомитесь с работами Шагала, Пикассо, Дали и других именитых художников, а я расскажу нескучные факты о произведениях и музее.
Оцените революционную архитектуру здания в стиле хай-тек и рассмотрите шедевры, которые хранятся в его стенах.
Познакомитесь с работами Шагала, Пикассо, Дали и других именитых художников, а я расскажу нескучные факты о произведениях и музее.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы полюбуетесь признанными шедеврами, среди которых:
- «Жених и невеста на Эйфелевой башне» Марка Шагала
- «С чёрной аркой» Василия Кандинского
- «Карусель свиней» Робера Делоне
- «Фонтан» Марселя Дюшана
- «Нью-Йорк 1» Пита Мондриана
- А также работы Пикассо, Матисса, Дали, Магритта, Уорхола и других авторов
Я расскажу о предметах искусства, которые вы увидите, и объясню, чем уникальна архитектура центра и по каким принципам создаются экспозиции. А ещё вы насладитесь красивейшим видом на город — с высоты птичьего полёта увидите Монмартр, Оперу Гарнье, Эйфелеву башню и прочие достопримечательности Парижа.
Организационные детали
- Дополнительные расходы: входные билеты — €15/взрослый, €12/льготный
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 16 лет
в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:30
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
в Центре Помпиду
Когда и сколько длится?
Когда: в будние дни в 19:00, в субботу и воскресенье в 11:30
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваш гид в Париже
Александр Буренков — независимый куратор современного искусства, куратор Radicants (Париж), продюсер культурных проектов, арт-эдвайзер и арт-критик. Лауреат премии «Инновация» (2017) в номинации «Куратор года». Организовал более 30 выставочных проектов в художественных институциях Греции, Португалии, России, Франции. Возглавлял департамент кураторских практик Московской школы современного искусства, работал художественным руководителем фонда Ayarkut, занимал должности куратора в фонде V-A-C, галерее ISSMAG, фонде Cosmoscow.Задать вопрос
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