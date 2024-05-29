Удивительный этот холм — Монмартр.
Здесь бок о бок соседствуют бордели и католические святыни, рестораны и художники, создающие свои картины прямо на наших глазах.
Узкие улочки наполнены бурной жизнью: и подумать сложно, какие трагические события видело это место! На экскурсии я открою для вас Монмартр и помогу погрузиться в его уникальную атмосферу и историю.
Здесь бок о бок соседствуют бордели и католические святыни, рестораны и художники, создающие свои картины прямо на наших глазах.
Узкие улочки наполнены бурной жизнью: и подумать сложно, какие трагические события видело это место! На экскурсии я открою для вас Монмартр и помогу погрузиться в его уникальную атмосферу и историю.
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Что вас ожидает
Вы увидите:
- Базилику Сакре-Кёр
- Площадь Тертр (Площадь художников)
- Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (одна из самых старых в Париже)
- Кабаре «У резвого кролика»
- Площадь с «Человеком, проходящим сквозь стену»
- Розовый дом Монмартра
- Дом Далиды
- Мельницу «Мулен де ля Галет»
- Стену любви
- Бато-Лавуар
Вы узнаете:
- Как и с какой целью была возведена базилика Сакре-Кёр и почему для этого организовали национальный флешмоб
- Где творили самые известные художники-импрессионисты, включая Винсента Ван Гога, Тулуза Лотрека, Пикассо, Ренуара
- Что здесь делает «парижская улица красных фонарей»
- Где находятся места обитания и творчества современных художников Монмартра
- И многое другое
Кому подойдёт программа
Экскурсия подходит как для тех, кто прибыл в Париж впервые, так и для местных жителей, которые хотят углубиться в историческое и культурное наследие Франции. Возрастное ограничение — 16+.
Организационные детали
- Достопримечательности мы осматриваем снаружи. Внутрь зайдём только в базилику Сакре-Кёр и в церковь Сен-Пьер-де-Монмартр, если она будет открыта.
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены
ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
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Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На станции метро «Abbesses»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Даниил — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 26 туристов
Салют! Вы встречались с тем стереотипом, что экскурсия — это как лекция под открытым небом, когда в голову засыпают цифры, даты и события, трудные для запоминания? Бывало? Тогда вы нашли альтернативу.Задать вопрос
Отзывы и рейтинг
4.2
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Ирина
29 мая 2024
Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.
е
елена
14 мая 2024
Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.
Иван
3 мая 2024
Начинающий гид, знает только маршрут как идти, то что опоздал на 10 мин ну это не чего страшного по сравнению с содержанием экскурсии. Экскурсия на монмарт.
Даниил
Ответ организатора:
Да, экскурсия прошла вяло и сыро, учитывая также проливной дождь и отсутствие зонтов. В следующий раз, подобные трудности и проблемы с маршрутом будут заранее просчитаны и не допущены.
А
Анна
1 мая 2024
Спасибо большое! Экскурсия интересная, на монмарте действительно есть что посмотреть. Данил прекрасный рассказчик, слушать приятно, понравилось, что были с собой и распечатанные материалы: картины и фото художников, о которых рассказывал,
В
Владимир
12 апр 2024
Отличная экскурсия, очень много неожиданных мест, у Даниила приятный голос и красивая подача материала. Спасибо огромное!!!
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