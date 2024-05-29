Монмартр: святыни, мельницы, бордели

Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Удивительный этот холм — Монмартр.

Здесь бок о бок соседствуют бордели и католические святыни, рестораны и художники, создающие свои картины прямо на наших глазах.

Узкие улочки наполнены бурной жизнью: и подумать сложно, какие трагические события видело это место! На экскурсии я открою для вас Монмартр и помогу погрузиться в его уникальную атмосферу и историю.
4.2
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Ближайшие даты:
Время начала: 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00

Описание экскурсии

Что вас ожидает

Вы увидите:

  • Базилику Сакре-Кёр
  • Площадь Тертр (Площадь художников)
  • Церковь Сен-Пьер-де-Монмартр (одна из самых старых в Париже)
  • Кабаре «У резвого кролика»
  • Площадь с «Человеком, проходящим сквозь стену»
  • Розовый дом Монмартра
  • Дом Далиды
  • Мельницу «Мулен де ля Галет»
  • Стену любви
  • Бато-Лавуар

Вы узнаете:

  • Как и с какой целью была возведена базилика Сакре-Кёр и почему для этого организовали национальный флешмоб
  • Где творили самые известные художники-импрессионисты, включая Винсента Ван Гога, Тулуза Лотрека, Пикассо, Ренуара
  • Что здесь делает «парижская улица красных фонарей»
  • Где находятся места обитания и творчества современных художников Монмартра
  • И многое другое

Кому подойдёт программа

Экскурсия подходит как для тех, кто прибыл в Париж впервые, так и для местных жителей, которые хотят углубиться в историческое и культурное наследие Франции. Возрастное ограничение — 16+.

Организационные детали

  • Достопримечательности мы осматриваем снаружи. Внутрь зайдём только в базилику Сакре-Кёр и в церковь Сен-Пьер-де-Монмартр, если она будет открыта.
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены

ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На станции метро «Abbesses»
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 и 19:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

4.2
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
3
2
1
1
Ирина
29 мая 2024
Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.
Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой
е
14 мая 2024
Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.
Иван
3 мая 2024
Начинающий гид, знает только маршрут как идти, то что опоздал на 10 мин ну это не чего страшного по сравнению с содержанием экскурсии. Экскурсия на монмарт.
Начинающий гид, знает только маршрут как идти, то что опоздал на 10 мин ну это не
Даниил
Даниил
Ответ организатора:
Да, экскурсия прошла вяло и сыро, учитывая также проливной дождь и отсутствие зонтов. В следующий раз, подобные трудности и проблемы с маршрутом будут заранее просчитаны и не допущены.
А
1 мая 2024
Спасибо большое! Экскурсия интересная, на монмарте действительно есть что посмотреть. Данил прекрасный рассказчик, слушать приятно, понравилось, что были с собой и распечатанные материалы: картины и фото художников, о которых рассказывал,
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рисунки с изображением того, как выглядели дома раньше. Очень наглядно! Плюс гид очень заботливый: заранее связался по поводу встречи, предупредил о ветреной погоде, в конце предложил вывести к метро. Ответил на все вопросы, видно, что разбирается в теме. Еще раз спасибо!

В
12 апр 2024
Отличная экскурсия, очень много неожиданных мест, у Даниила приятный голос и красивая подача материала. Спасибо огромное!!!

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