Даниил — ваш гид в Париже

Провёл экскурсии для 26 туристов

читать дальше Давайте знакомиться! Меня зовут Даниил, и я предлагаю вам совсем другой подход: вместо сухих лекций мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по Парижу, в котором я буду вашим проводником и представлю Париж так, как бы я это сделал для своего близкого друга.

Салют! Вы встречались с тем стереотипом, что экскурсия — это как лекция под открытым небом, когда в голову засыпают цифры, даты и события, трудные для запоминания? Бывало? Тогда вы нашли альтернативу.