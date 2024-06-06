A Alexander Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.

Е Екатерина Большой тур по Монмартру Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!

И Ирина Монмартр: святыни, мельницы, бордели Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.

Н Нели Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и необычайный маршрут. Два часа пролетели на одном дыхание.

З Зинаида Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр Была на этой экскурсии. Благодаря гиду Ахмаду, экскурсия была интересная и не нудная. Мне понравилось.

е елена Монмартр: святыни, мельницы, бордели Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.

В Василий Монмартр снизу доверху читать дальше курьезных ситуациях, …. И много всего еще! Смеялись все 2 часа и подошли к Basilique du Sacré-Cœur, миновав многочисленные ступени с толпами туристов. Аня, спасибо! Светлана и Василий Оригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, с рассказом историй о традициях,

С Светлана Большой тур по Монмартру Очень интересный маршрут, роскошные виды, Елена потрясающе рассказывает про романтический Монмартр! Великолепная экскурсия!!!!!

О Ольга Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма Если будете в Париже обязательно воспользуйтесь услугами гида Людмилы. Отличный экскурсовод, знаток своего дела и просто замечательный человек! Экскурсия будет интересна и детям и взрослым! Время пролетит, как один миг!