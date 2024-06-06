Проходящий через стену человек – экскурсии в Париже

Найдено 7 экскурсий в категории «Проходящий через стену человек» в Париже на русском языке, цены от €32. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
🚶 Пешая
Мини-группа
2 часа
103 отзыва
Очарование Монмартра: уникальная прогулка в мини-группе с экскурсоводом
Погрузитесь в атмосферу самого романтичного района Парижа, открывая для себя его историю, искусство и кулинарные шедевры
Начало: У метро Blanche
Расписание: ежедневно в 11:00, 15:00 и 18:30
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
32 за человека
Пешком по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
1.5 часа
23 отзыва
Пешком по Монмартру
Экскурсия по одному из самых аутентичных кварталов Парижа
12 июня в 09:00
13 июня в 09:00
200 за всё до 8 чел.
Большой тур по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
2.5 часа
85 отзывов
Большой тур по Монмартру: Мулен Руж, Амели, Стена Любви
Погрузитесь в атмосферу Монмартра, посетите культовые места, такие как Мулен Руж и кафе из фильма Амели. Узнайте тайны этого удивительного района Парижа
18 июня в 17:30
19 июня в 17:30
от 180 за всё до 6 чел.
Монмартр снизу доверху
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
32 отзыва
Монмартр снизу доверху: погружение в богемный район Парижа
Проведите день, исследуя сердце Парижа. От уютных кафе до тайных уголков - Монмартр ждет вас
Начало: У выхода из метро Pigalle - 2,12 ветки
13 июня в 14:00
14 июня в 09:00
от 130 за человека
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
🚶 Пешая
Мини-группа
2.5 часа
5 отзывов
Монмартр: святыни, мельницы, бордели
Пройти по следам импрессионистов и посмотреть, чем живёт самый колоритный район Парижа (мини-группа)
Начало: На станции метро «Abbesses»
Сегодня в 11:30
Завтра в 11:30
70 за человека
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
23 отзыва
Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
Прогулка по Монмартру для детей и родителей. Узнайте о великих художниках, легендарных барах и кабаре, наслаждайтесь видами Парижа
Начало: Площадь Клиши
1 сен в 10:00
2 сен в 10:00
174 за всё до 6 чел.
Прогулки по Монмартру
🚶 Пешая
Индивидуальная
3 часа
237 отзывов
Прогулки по Монмартру
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Начало: В районе метро Anvers
1 июля в 11:00
8 июля в 09:30
от 107 за всё до 10 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    6 июня 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Людмила хорошо эрудированная, умело подаёт материал. Экскурсия прошла на одном дыхании.
  • Е
    Екатерина
    5 июня 2024
    Большой тур по Монмартру
    Замечательная экскурсия, насыщенная, интересная, пролетела совершенно незаметно, хотелось еще и еще! От души рекомендую!
  • И
    Ирина
    29 мая 2024
    Монмартр: святыни, мельницы, бордели
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой части города и узнав очень много об истории этого богемного района Парижа.
    Очень приятный и внимательный молодой человек. Мы провели 2 часа в непринужденной прогулке по очень красивой
  • Н
    Нели
    22 мая 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и необычайный маршрут. Два часа пролетели на одном дыхание.
    Гид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный иГид Алена рассказывала очень увлекательно, с загадками, интересными фактами и со знанием истории. Очень интересный и
  • З
    Зинаида
    18 мая 2024
    Очарование Монмартра: прогулка в мини-группе с посещением Сакре-Кёр
    Была на этой экскурсии. Благодаря гиду Ахмаду, экскурсия была интересная и не нудная. Мне понравилось.
  • е
    елена
    14 мая 2024
    Монмартр: святыни, мельницы, бордели
    Очень милый молодой человек. Внимательный, отзывчивый, воспитанный.
  • В
    Василий
    29 апреля 2024
    Монмартр снизу доверху
    Оригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, с рассказом историй о традициях,
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    курьезных ситуациях, …. И много всего еще! Смеялись все 2 часа и подошли к Basilique du Sacré-Cœur, миновав многочисленные ступени с толпами туристов. Аня, спасибо! Светлана и Василий

    Оригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, сОригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, сОригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, сОригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, сОригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, сОригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, сОригинально, интересно, без перегрузки датами, но с посещением всех тайных уголков, известных только местным жителям, с
  • С
    Светлана
    25 апреля 2024
    Большой тур по Монмартру
    Очень интересный маршрут, роскошные виды, Елена потрясающе рассказывает про романтический Монмартр! Великолепная экскурсия!!!!!
  • О
    Ольга
    29 марта 2024
    Монмартр для детей: всё о родине импрессионизма
    Если будете в Париже обязательно воспользуйтесь услугами гида Людмилы. Отличный экскурсовод, знаток своего дела и просто замечательный человек! Экскурсия будет интересна и детям и взрослым! Время пролетит, как один миг!
  • Н
    Наталья
    27 марта 2024
    Монмартр снизу доверху
    Спасибо Анне за прекрасную и интересную прогулку!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Проходящий через стену человек»

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  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Проходящий через стену человек" можно забронировать 7 экскурсий и билетов от 32 до 200. Туристы уже оставили гидам 508 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 7 экскурсий на 2024 год по теме «Проходящий через стену человек», 508 ⭐ отзывов, цены от €32. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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