Монмартрское Кладбище. Париж

Монмартрское Кладбище

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После прогулки по Монмартру стоит зайти и сюда, на кладбище, где красиво как в парке или музее. Подумать, успокоить бег мыслей и узнать про судьбы интересных людей.

Я расскажу вам о Полине Виардо, о уникальной женщине — Мадам Рекамье, о братьях Гонкур, о художнике Дега, о палаче Сансоне, о танцовщице Ля Гулю и о многих других. А еще знаменитые ухоженные кошки Монмартрского кладбища…
Монмартрское Кладбище. Париж
Монмартрское Кладбище. Париж
Монмартрское Кладбище. Париж
Монмартрское Кладбище. Париж
Монмартрское Кладбище. Париж
Монмартрское Кладбище. Париж
Ближайшие даты:
23
мая
24
мая
25
мая
26
мая
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Описание

Экскурсия по Кладбищу Монмартра

Кладбище расположилось у подножия богемного Монмартроского холма.
И многие представители тамошней богемы нашли свой последний приют именно здесь. Среди теннистых живописных аллей гуляют парочки… и мы навестим могилы Далиды, Офенбаха, Бизе, Стандаля, Генриха Гейне. Александра Дюма-сын и его Дамы с Камелиями- Альфонсины дю Плесси, неподалеку Знаменитая балерина Тальёни, на могилу которой несут танцовщицы свои первые пуанты, совершенно прекрасное надгробие Вацлава Нежинского и очень скромная плита у сгоревшей на сцене балерины - бабочки Эммы Лери.
Кладбище это красиво… и повод задуматься о жизни.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Услуги гида
Место начала и завершения?
16 rue Rachel Paris
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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