Экскурсия по Кладбищу Монмартра

Кладбище расположилось у подножия богемного Монмартроского холма.

И многие представители тамошней богемы нашли свой последний приют именно здесь. Среди теннистых живописных аллей гуляют парочки… и мы навестим могилы Далиды, Офенбаха, Бизе, Стандаля, Генриха Гейне. Александра Дюма-сын и его Дамы с Камелиями- Альфонсины дю Плесси, неподалеку Знаменитая балерина Тальёни, на могилу которой несут танцовщицы свои первые пуанты, совершенно прекрасное надгробие Вацлава Нежинского и очень скромная плита у сгоревшей на сцене балерины - бабочки Эммы Лери.

Кладбище это красиво… и повод задуматься о жизни.