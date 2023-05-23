Монмартрское Кладбище
После прогулки по Монмартру стоит зайти и сюда, на кладбище, где красиво как в парке или музее. Подумать, успокоить бег мыслей и узнать про судьбы интересных людей.
Я расскажу вам о Полине Виардо, о уникальной женщине — Мадам Рекамье, о братьях Гонкур, о художнике Дега, о палаче Сансоне, о танцовщице Ля Гулю и о многих других. А еще знаменитые ухоженные кошки Монмартрского кладбища…
Я расскажу вам о Полине Виардо, о уникальной женщине — Мадам Рекамье, о братьях Гонкур, о художнике Дега, о палаче Сансоне, о танцовщице Ля Гулю и о многих других. А еще знаменитые ухоженные кошки Монмартрского кладбища…
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Описание
Экскурсия по Кладбищу Монмартра
Кладбище расположилось у подножия богемного Монмартроского холма.
И многие представители тамошней богемы нашли свой последний приют именно здесь. Среди теннистых живописных аллей гуляют парочки… и мы навестим могилы Далиды, Офенбаха, Бизе, Стандаля, Генриха Гейне. Александра Дюма-сын и его Дамы с Камелиями- Альфонсины дю Плесси, неподалеку Знаменитая балерина Тальёни, на могилу которой несут танцовщицы свои первые пуанты, совершенно прекрасное надгробие Вацлава Нежинского и очень скромная плита у сгоревшей на сцене балерины - бабочки Эммы Лери.
Кладбище это красиво… и повод задуматься о жизни.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Услуги гида
- Место начала и завершения?
- 16 rue Rachel Paris
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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