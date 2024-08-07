Во время нашей экскурсии вы увидите множество красивых и давно забытых вещей быта и культуры Средних веков. Вспомните историю Франции, окунётесь во времена королей, вассалов и сюзеренов и в поисках былых времён сами решите, были ли они настолько тёмными, как мы их сейчас себе представляем!

Описание экскурсии

Музей Клуни расположен на территории бывших римских терм в роскошном средневековом особняке в Латинском квартале Парижа. Я покажу вам невероятную коллекцию скульптуры, миниатюры, витражей, мебели, предметов быта и украшений Средневековья, в том числе и главную жемчужину музея — знаменитый гобелен «Дама с единорогом»!

Вы узнаете:

Что выдавали за рог единорога и почему к нему был такой интерес

Где хранили свои модные наряды девушки Средних веков

Как обучали юношей быть настоящими воинами

Какая медицина и гигиена были рекомендованы средневековыми лекарями

И многое другое!

Кому подойдёт программа

Эта экскурсия для тех, кто приезжает в Париж не в первый раз и уже посмотрел основные достопримечательности. Подойдёт взрослым и детям от 7 лет. А особенно тем, кому интересна жизнь людей в средневековой Европе.

Организационные детали

Дополнительно оплачивается билет в музей — €12 за чел., до 18 лет вход бесплатный.