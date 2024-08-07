Во время нашей экскурсии вы увидите множество красивых и давно забытых вещей быта и культуры Средних веков.
Вспомните историю Франции, окунётесь во времена королей, вассалов и сюзеренов и в поисках былых времён сами решите, были ли они настолько тёмными, как мы их сейчас себе представляем!
Вспомните историю Франции, окунётесь во времена королей, вассалов и сюзеренов и в поисках былых времён сами решите, были ли они настолько тёмными, как мы их сейчас себе представляем!
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00
Описание экскурсии
Музей Клуни расположен на территории бывших римских терм в роскошном средневековом особняке в Латинском квартале Парижа. Я покажу вам невероятную коллекцию скульптуры, миниатюры, витражей, мебели, предметов быта и украшений Средневековья, в том числе и главную жемчужину музея — знаменитый гобелен «Дама с единорогом»!
Вы узнаете:
- Что выдавали за рог единорога и почему к нему был такой интерес
- Где хранили свои модные наряды девушки Средних веков
- Как обучали юношей быть настоящими воинами
- Какая медицина и гигиена были рекомендованы средневековыми лекарями
- И многое другое!
Кому подойдёт программа
Эта экскурсия для тех, кто приезжает в Париж не в первый раз и уже посмотрел основные достопримечательности. Подойдёт взрослым и детям от 7 лет. А особенно тем, кому интересна жизнь людей в средневековой Европе.
Организационные детали
Дополнительно оплачивается билет в музей — €12 за чел., до 18 лет вход бесплатный.
Выберите удобную дату из расписания
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В музее Клуни
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Меня зовут Елена, я лицензированный гид-экскурсовод во Франции, работаю уже более 10 лет и предлагаю вам мои авторские экскурсии в Париже. До скорой встречи!Задать вопрос
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