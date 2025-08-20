Латинский квартал Парижа - это уникальное место, где история и современность сливаются в одно целое.Прогуливаясь по его улицам, можно увидеть сохранившиеся арены Лютеции, посетить музей Средневековья Клюни и восхититься архитектурой

Пантеона. Церкви Сант Этьен Дю Мон и св. Северина поражают своей готической красотой, а Сорбонна и Коллеж де Франс напоминают о великой образовательной традиции. Улица Муфтар с её уютными кафе и магазинами дарит настоящий парижский колорит

от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Ваш гид в Париже

Маргарита Ваш гид в Париже

Время начала: 15:00

Описание экскурсии

Арены Лютеции — сохранившийся галло-римский амфитеатр 1 века.

Использовались для театральных постановок и гладиаторских боёв.

Музей Средневековья Клюни и термы Клюни в самом центре Латинского квартала. В музее находится одна из крупнейших в мире коллекций предметов искусства Средневековья.

Пантеон — образец неоклассической архитектуры. Вы узнаете, какие выдающиеся личности здесь покоятся.

Сохранившаяся часть крепостной стены, возведённой по приказу французского короля Филиппа II Августа.

Церковь Сант Этьен Дю Мон. Рассмотрим место, где хранятся мощи св. Женевьевы, покровительницы Парижа. Увидим уникальный жюбэ и древний орган, которые до сих пор впечатляют посетителей.

Церковь св. Северина — один из древнейших готических храмов Парижа с колоколом, которому более 600 лет.

Коллеж де Франс 16 века. Знаменит бесплатными лекциями, которые проводятся по сей день.

Сорбонна — один из древнейших университетов, известных во всём мире.

Статуя Монтеня. Говорят, она приносит помощь в карьере и учёбе всем, кто прикоснётся к ботинку знаменитого философа.

Театр де ла Юшетт — один из самых маленьких в городе, прославившийся как место рождения театра абсурда.

Бар де ла Юшетт — легендарный джаз-клуб, в котором до сих пор звучит живая музыка и царит дух Парижа середины 20 века.

Улица Муфтар — живописная пешеходная улица, ставшая символом Латинского квартала, с уютными кафе, магазинами и атмосферой парижской жизни.

В заключение экскурсии посетим самую узкую улочку Парижа (её ширина — всего 1,8 м!), по желанию заглянем в популярный книжный магазин The Abbey Bookshop/Shakespeare&Co, посмотрим на самое древнее дерево Парижа, посаженное в 1600 году, и полюбуемся видом на Нотр-Дам.

Организационные детали