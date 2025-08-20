Прогуливаясь по его улицам, можно увидеть сохранившиеся арены Лютеции, посетить музей Средневековья Клюни и восхититься архитектурой
Что можно увидеть
- Арены Лютеции
- Музей Средневековья Клюни
- Пантеон
- Церковь Сант Этьен Дю Мон
- Церковь св. Северина
- Коллеж де Франс
- Сорбонна
- Статуя Монтеня
- Театр де ла Юшетт
- Бар де ла Юшетт
- Улица Муфтар
Описание экскурсии
Арены Лютеции — сохранившийся галло-римский амфитеатр 1 века.
Использовались для театральных постановок и гладиаторских боёв.
Музей Средневековья Клюни и термы Клюни в самом центре Латинского квартала. В музее находится одна из крупнейших в мире коллекций предметов искусства Средневековья.
Пантеон — образец неоклассической архитектуры. Вы узнаете, какие выдающиеся личности здесь покоятся.
Сохранившаяся часть крепостной стены, возведённой по приказу французского короля Филиппа II Августа.
Церковь Сант Этьен Дю Мон. Рассмотрим место, где хранятся мощи св. Женевьевы, покровительницы Парижа. Увидим уникальный жюбэ и древний орган, которые до сих пор впечатляют посетителей.
Церковь св. Северина — один из древнейших готических храмов Парижа с колоколом, которому более 600 лет.
Коллеж де Франс 16 века. Знаменит бесплатными лекциями, которые проводятся по сей день.
Сорбонна — один из древнейших университетов, известных во всём мире.
Статуя Монтеня. Говорят, она приносит помощь в карьере и учёбе всем, кто прикоснётся к ботинку знаменитого философа.
Театр де ла Юшетт — один из самых маленьких в городе, прославившийся как место рождения театра абсурда.
Бар де ла Юшетт — легендарный джаз-клуб, в котором до сих пор звучит живая музыка и царит дух Парижа середины 20 века.
Улица Муфтар — живописная пешеходная улица, ставшая символом Латинского квартала, с уютными кафе, магазинами и атмосферой парижской жизни.
В заключение экскурсии посетим самую узкую улочку Парижа (её ширина — всего 1,8 м!), по желанию заглянем в популярный книжный магазин The Abbey Bookshop/Shakespeare&Co, посмотрим на самое древнее дерево Парижа, посаженное в 1600 году, и полюбуемся видом на Нотр-Дам.
Организационные детали
- Достопримечательности осматриваются снаружи, но при желании (и если вход бесплатный) можем зайти внутрь
- Если захотите, организуем кофе-паузу — напитки оплачиваются отдельно
в субботу и воскресенье в 15:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€30
Отзывы и рейтинг
