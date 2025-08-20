Мои заказы

Знакомство с Латинским кварталом

Откройте для себя Латинский квартал - сердце исторического Парижа, где древние амфитеатры соседствуют с легендарными университетами
Латинский квартал Парижа - это уникальное место, где история и современность сливаются в одно целое.

Прогуливаясь по его улицам, можно увидеть сохранившиеся арены Лютеции, посетить музей Средневековья Клюни и восхититься архитектурой
Пантеона. Церкви Сант Этьен Дю Мон и св.

Северина поражают своей готической красотой, а Сорбонна и Коллеж де Франс напоминают о великой образовательной традиции. Улица Муфтар с её уютными кафе и магазинами дарит настоящий парижский колорит

4.9
6 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🏛 Уникальные исторические памятники
  • 📚 Знаменитые университеты и колледжи
  • 🎭 Театры и культурные заведения
  • 🎶 Живая музыка в легендарных клубах
  • ☕ Уютные кафе и книжные магазины
Знакомство с Латинским кварталом
Знакомство с Латинским кварталом© Маргарита
Знакомство с Латинским кварталом© Маргарита
Ближайшие даты:
15
ноя16
ноя22
ноя23
ноя29
ноя30
ноя6
дек
Время начала: 15:00

Что можно увидеть

  • Арены Лютеции
  • Музей Средневековья Клюни
  • Пантеон
  • Церковь Сант Этьен Дю Мон
  • Церковь св. Северина
  • Коллеж де Франс
  • Сорбонна
  • Статуя Монтеня
  • Театр де ла Юшетт
  • Бар де ла Юшетт
  • Улица Муфтар

Описание экскурсии

Арены Лютеции — сохранившийся галло-римский амфитеатр 1 века.
Использовались для театральных постановок и гладиаторских боёв.

Музей Средневековья Клюни и термы Клюни в самом центре Латинского квартала. В музее находится одна из крупнейших в мире коллекций предметов искусства Средневековья.

Пантеон — образец неоклассической архитектуры. Вы узнаете, какие выдающиеся личности здесь покоятся.

Сохранившаяся часть крепостной стены, возведённой по приказу французского короля Филиппа II Августа.

Церковь Сант Этьен Дю Мон. Рассмотрим место, где хранятся мощи св. Женевьевы, покровительницы Парижа. Увидим уникальный жюбэ и древний орган, которые до сих пор впечатляют посетителей.

Церковь св. Северина — один из древнейших готических храмов Парижа с колоколом, которому более 600 лет.

Коллеж де Франс 16 века. Знаменит бесплатными лекциями, которые проводятся по сей день.

Сорбонна — один из древнейших университетов, известных во всём мире.

Статуя Монтеня. Говорят, она приносит помощь в карьере и учёбе всем, кто прикоснётся к ботинку знаменитого философа.

Театр де ла Юшетт — один из самых маленьких в городе, прославившийся как место рождения театра абсурда.

Бар де ла Юшетт — легендарный джаз-клуб, в котором до сих пор звучит живая музыка и царит дух Парижа середины 20 века.

Улица Муфтар — живописная пешеходная улица, ставшая символом Латинского квартала, с уютными кафе, магазинами и атмосферой парижской жизни.

В заключение экскурсии посетим самую узкую улочку Парижа (её ширина — всего 1,8 м!), по желанию заглянем в популярный книжный магазин The Abbey Bookshop/Shakespeare&Co, посмотрим на самое древнее дерево Парижа, посаженное в 1600 году, и полюбуемся видом на Нотр-Дам.

Организационные детали

  • Достопримечательности осматриваются снаружи, но при желании (и если вход бесплатный) можем зайти внутрь
  • Если захотите, организуем кофе-паузу — напитки оплачиваются отдельно

в субботу и воскресенье в 15:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€30
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Jussieu
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 15:00
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Маргарита
Маргарита — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 22 туристов
Здравствуйте, меня зовут Маргарита. Я проживаю во Франции уже более 10 лет, с удовольствием расскажу вам про главные исторические места и современные реалии парижских кварталов!
Отзывы и рейтинг

4.9
Основано на 6 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
5
4
1
3
2
1
Лемехова
Лемехова
20 авг 2025
Замечательный и душевный гид, искренне влюблённый в город😇
Яна
Яна
13 авг 2025
Очень понравилась экскурсия с Маргаритой. Очень интересно, информативно, легко и позитивно! Всегда приятно когда человек искренне любит то, что делает. Рекомендуем.
Максим
Максим
7 авг 2025
🌟 Огромное спасибо нашему гиду за потрясающую экскурсию! Было очень интересно, информативно и увлекательно. Гид прекрасно знает материал, легко и с юмором отвечает на любые вопросы, а сложные вещи объясняет
просто и понятно. Благодаря ему группа не скучала ни минуты — время пролетело незаметно! Особенно понравилось, что он делал акцент на интересных деталях, которые невозможно найти в обычных путеводителях.

Рекомендую этого гида всем, кто хочет получить насыщенные впечатления и узнать намного больше, чем просто стандартные факты из учебника

Ю
Юля
20 июл 2025
Экскурсия была легкой и познавательной. Время пролетело незаметно. Нам все понравилось. Рекомендуем.
Т
Тимофей
31 мар 2025
Порадовало стремление гида создать непринуждённую атмосферу и доброжелательный настрой группы. Видно, что человек старается и любит своё дело.

Однако, возможно, потенциал экскурсии мог бы раскрываться ещё ярче при более глубокой проработке
материала и чуть большей эмоциональной подаче. Некоторым участникам, возможно, хотелось бы услышать больше интересных фактов и исторических деталей, а также почувствовать живое увлечение темой.

Спасибо за организацию — с уверенностью могу сказать, что при доработках формат может стать действительно запоминающимся!

Г
Григорий
21 фев 2025
Сегодня я побывал на первой экскурсии с Маргаритой, и это был замечательный опыт! Несмотря на волнение, она провела экскурсию с искренним интересом и энтузиазмом. Видно, что у неё есть большое
желание стать профессиональным гидом, и это уже делает прогулку особенной. Она старалась донести информацию увлекательно, показывала интересные места и создавала дружелюбную атмосферу. Уверен, с практикой её голос обретёт уверенность, а подача станет ещё более плавной. Главное – у неё есть любовь к своему делу, а это залог успеха! Желаю ей удачи и жду новых встреч на экскурсиях!

Входит в следующие категории Парижа

