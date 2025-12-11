2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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историю, и сумевшим увлечь и нас своим рассказом. Невольно проходя по средневековому Парижу возникали картины прочитанных в юности романов Дрюона "Проклятые короли". Насмотря на то что мы и сами знали немало из истории Франции, Максим увлечённо сумел показать и рассказать о периоде, о котором не так много и читали. Не смотря на то что он профессиональный историк, его рассказ был интересен и насыщенен деталями, и не представлял просто сухую подборку фактов с описанием строений. Это не первая, и надеюсь не последня наша экскурсия с Максимом и мы с порекомендуем его любому кто хочет приоткрыть и эту, позабытую грань Парижа и эпохи.