2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Приглашаю вас в путешествие по Парижу времён Средневековья! Мы не только увидим всемирно известные памятники — например, Нотр-Дам де Пари, — но и заглянем в тайные подвалы 13 века, скрытые в квартале Маре, а также полюбуемся готическими сводами в отреставрированном колледже Бернардинцев, где когда-то жили студенты Сорбонны.
Описание экскурсии
- Самый известный собора Франции — Нотр-Дам. Мы обсудим историю развития готического стиля в Европе, а также тайны и легенды собора.
- История острова Ситэ, на котором родился Париж. Вы увидите королевский замок Консьержери с первыми столичными часами 14 века и Святой капеллой, украшенной витражами 13 века.
- Правый берег — самая густонаселенная часть Парижа в эпоху Средневековья. Нас ждут деревянные фахверковые дома, остатки монастырских складов, галерея монастыря Бийет, башня мясников Сен-Жак, площадь Шатле, старинные церкви, самый старый дом Парижа и многое другое.
- Левый берег — университетский квартал средневековой Сорбонны. Рассмотрим Сен-Жермен-де-Пре — самую древнюю церковь Парижа, пройдём по Латинскому кварталу, заглянем в церкви Сен-Северен и Сен-Жюльен-лё-Повр. Увидим особняк Клюни (музей Средних веков), колледж Бернардинцев и самую старую вывеску Парижа.
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Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Это была прекрасная и захватывающая экскурсия по средневековому Парижу. Наш гид Максим оказался не только прекрасным знатоком средневековья Парижа, но и очень интересным собеседником. Париж с Максимом заиграл новыми, незнакомыми красками. Было видно, на сколько глубоки его познания, что наш гид сам очарован Парижем, Францией, историей. Осталось очень приятное ощущение от этой сказочной экскурсии!
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А
Максим провёл потрясающую экскурсию по Средневековому Парижу. Нам, людям которые были в Париже уже несколько раз и неплохо ориентируемся в центре, было приятно провести время с Максимом, человеком увлечённым в
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О
Хочу выразить огромную благодарность за потрясающую экскурсию "Средневековый Париж"! Наш гид, профессиональный историк Максим, буквально оживил для нас ушедшие века. Его знания не просто глубоки – они подавались невероятно увлекательно,
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О
Огромное спасибо Максиму за экскурсию!!!! Очень приятно встречаться не просто с профессионалом, а с человеком действительно любящим горов и эту работу! Жаль, что возможная оценка только 5 баллов…. Все было минимум на 9!!!! В следующий приезд обязательно выберу в гиды именно Максима!!!
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Отличная экскурсия!
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