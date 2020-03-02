2 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Предлагаю вашему вниманию авторскую экскурсию по Парижу времен Средних Веков. Мы с познакомимся с памятниками, монументами, церквями, улицами и площадями, которые помнят период X-XV столетий. Мы увидим не только классические и всемирно известные памятники, как Нотр-Дам де Пари, но и узнаем, например, о тайных подвалах XIII века квартала Маре или полюбуемся на готические своды в недавно отреставрированном колледже Бернардинцев, где проживали в Средние века студенты Сорбонны.

Средневековье во Франции — это время расцвета религии, романского и готического искусства, витражного дела, всевозможных ремесел. Несмотря на многочисленные перестройки, Париж до сих пор хранит замечательные свидетельства давно минувших дней.

Программа

Начинаем экскурсию с самого известного собора Франции — Нотр-Дама, воплощения классической готики. История рождения и развития готического стиля во Франции и Европе. Тайны и легенды собора.

История острова Ситэ, на котором родился Париж. Королевский замок Консьержери с первыми столичными часами XIV века и Святой Капеллой, украшенной витражами XIII века и построенной Людовиком Святом для реликвий Христа.

века и Святой Капеллой, украшенной витражами века и построенной Людовиком Святом для реликвий Христа. Правый берег — самая густонаселенная часть Парижа в эпоху Средних. Деревянные фахверковые дома XV века; остатки монастырских складских помещений; стена Филиппа-Августа (конец XII столетия); галерея монастыря Бийет (единственная, сохранившаяся в Париже); позднеготическая башня мясников Сен-Жак; площадь Шатле; церкви Сен-Мерри, Сен-Жерве и Сен-Жермен-л'Оксеруа; башня Жана Бесстрашного; самый старый дом Парижа.

столетия); галерея монастыря Бийет (единственная, сохранившаяся в Париже); позднеготическая башня мясников Сен-Жак; площадь Шатле; церкви Сен-Мерри, Сен-Жерве и Сен-Жермен-л'Оксеруа; башня Жана Бесстрашного; самый старый дом Парижа. Левый берег — университетский квартал Средневековой Сорбонны. Сен-Жермен-де-Пре — самая древняя церковь Парижа; Латинский квартал; церкви Сен-Северен и Сен-Жюльен-лё-Повр (приход студентов и преподавателей Сорбонны); особняк Клюни (музей Средних Веков); коллеж Бернардинцев (ярчайший пример монастырской архитектуры XIII столетия); самая старая вывеска Парижа.

У меня всегда при себе профессиональный фотоаппарат, и я с радостью, совершенно бесплатно, сделаю вам запоминающиеся снимки по вашему желанию.