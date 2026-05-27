Парижский блошиный рынок: история Франции через вещи

Винтаж, детали и жизнь парижан сквозь предметы прошлого
Приглашаю вас на прогулку по месту, где каждая чашка, зеркало или подсвечник хранит свою историю.

Это путешествие в прошлое Франции через предметы, которые когда-то стояли в домах, на столах и в гостиных парижан.

Я покажу рынок не как гид-лектор, а как человек, который чувствует город через детали, цвета и атмосферу. Мы будем рассматривать, сравнивать, удивляться и иногда даже находить маленькие сокровища.
Описание экскурсии

Мы встретимся у входа на рынок, и я расскажу, как появились парижские brocante и почему блошиные рынки стали важной частью городской культуры. По дороге будем рассматривать старые вещи — посуду, зеркала, подсвечники и предметы повседневного быта. Через них поговорим о том, как жили французы в 18–19 веках и какие детали интерьера были символами достатка.

Во время прогулки вы:

  • узнаете, какие предметы сегодня особенно ценятся на блошиных рынках и на что стоит обращать внимание, если хочется купить что-то особенное
  • разберётесь, как отличить настоящий французский винтаж от туристических вещей
  • поймёте, какие предметы рассказывают больше всего о французской культуре
  • увидите рынок глазами местных жителей

Кому подойдёт программа

Любителям винтажа, красивых деталей и тем, кто любит исследовать атмосферные места. Даже если вы никогда не интересовались антиквариатом, вам будет интересно — потому что мы говорим не про вещи, а про людей и их жизнь.

После нашей встречи вы будете смотреть на блошиные рынки и старые предметы совершенно иначе — и, возможно, найдёте свою вещь с историей.

Организационные детали

Покупки на рынке вы оплачиваете самостоятельно по желанию — рекомендую взять с собой наличные.

в субботу и воскресенье в 10:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Участник€70
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У метро Porte de Vanves
Когда и сколько длится?
Когда: в субботу и воскресенье в 10:00
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга
Ольга — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Bonjour! Я художник и живу в Париже с 2023 года. Когда-то приехала сюда как турист и влюбилась в этот город с первого взгляда. А потом судьба подарила мне ещё одну
читать дальше

встречу: здесь я встретила своего будущего мужа-француза, и Париж стал моей настоящей жизнью. Мой Париж – это не только знаменитые достопримечательности. Это город деталей, настроений, маленьких улиц, винтажных рынков и уютных двориков, которые невозможно увидеть в путеводителях. Как художник я смотрю на него через свет, цвет и атмосферу. На прогулке со мной вас ждёт не сухая лекция, а живой разговор о Париже – с интересными фактами о городе, его истории и современной жизни. Мы поговорим о том, как здесь живут, лучше поймём обычаи и менталитет французов, и разберёмся, из чего складывается французская культура в повседневной жизни. Если вам хочется увидеть Париж глубже и увезти с собой больше, чем просто фотографии, буду рада встрече.

Входит в следующие категории Парижа

