2 отзыва оставили туристы

Хочу пригласить Вас в гости к парижанке из 19 века по имени Нелли, которой благодаря своим красоте, уму и таланту (она была художницей) удалось выйти замуж за одного из самых завидных женихов во Франции. Эдуард был богатым, красивым, мужественным и смелым. Вот это романтика! Его семья - естественно была против этого брака.

Семья поселилась в роскошном особняке в одном из самых престижных районов Парижа. Лестницу в их доме чуть было не построил архитектор Большого Оперного Театр - Шарль Гарнье. Потолки расписали самые именитые и дорогостоящие художники второй половины 19 века.

О приемах, которые устраивали Нелли и Эдуард говорил весь Париж. Ведь Эдуард был близким другом императора Наполеона Третьего, поэтому иногда на музыкальный вечер к супругам Жакмар Андре могли придти до 3000 гостей.

Со стен, обитых шелком на гостей смотрели портреты 18 века таких французских художников как Давид, Виже Лебрен, Буше, Шарден. Все эти картины по прежнему здесь.

А самые избранные и достойные могли побывать в частном итальянском музее, куда пускали далеко не всех. Представьте себе, что полотна кисти Боттичелли, Мантенья или Беллини можно увидеть не только в Лувре, но и в музее Жакмар Андре. Про этот музей 🖼 мало кто знает, поэтому в отличие от Лувра - здесь нет толп. Зато есть Рембрандт, Рубенс, фрески из Венеции, фламандские шпалеры с золотыми и серебряными нитями, египетские амулеты, коммод, принадлежавшей одной из любовниц Людовика 14, ведь денег у Нелли было много, поэтому со временем она решила собирать не только итальянцев.

Предлагаю Вам познакомиться с коллекцией музея, его интерьерами и целой эпохой в жизни Парижа на экскурсии 🧭