2 отзыва оставили туристы

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Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли

5
2 отзыва
Александра
Александра – Гид из Парижа
Почувствуйте атмосферу Парижа второй половины XIX века в роскошном частном особняке.

Вы узнаете удивительную историю 📖 любви талантливой художницы и самого завидного жениха Франции.

Прогуляетесь 👣 по залам, где отдыхала парижская богема, увидите полотна Рембрандта и Буше.

В отличие от Лувра в этом музее редко бывают толпы, но здесь также можно восхититься мадоннами Боттичелли.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 🖼Музеи
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €100 за человека

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Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли
Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли
Хочу пригласить Вас в гости к парижанке из 19 века по имени Нелли, которой благодаря своим красоте, уму и таланту (она была художницей) удалось выйти замуж за одного из самых завидных женихов во Франции. Эдуард был богатым, красивым, мужественным и смелым. Вот это романтика! Его семья - естественно была против этого брака.
Семья поселилась в роскошном особняке в одном из самых престижных районов Парижа. Лестницу в их доме чуть было не построил архитектор Большого Оперного Театр - Шарль Гарнье. Потолки расписали самые именитые и дорогостоящие художники второй половины 19 века.
О приемах, которые устраивали Нелли и Эдуард говорил весь Париж. Ведь Эдуард был близким другом императора Наполеона Третьего, поэтому иногда на музыкальный вечер к супругам Жакмар Андре могли придти до 3000 гостей.
Со стен, обитых шелком на гостей смотрели портреты 18 века таких французских художников как Давид, Виже Лебрен, Буше, Шарден. Все эти картины по прежнему здесь.
А самые избранные и достойные могли побывать в частном итальянском музее, куда пускали далеко не всех. Представьте себе, что полотна кисти Боттичелли, Мантенья или Беллини можно увидеть не только в Лувре, но и в музее Жакмар Андре. Про этот музей 🖼 мало кто знает, поэтому в отличие от Лувра - здесь нет толп. Зато есть Рембрандт, Рубенс, фрески из Венеции, фламандские шпалеры с золотыми и серебряными нитями, египетские амулеты, коммод, принадлежавшей одной из любовниц Людовика 14, ведь денег у Нелли было много, поэтому со временем она решила собирать не только итальянцев.
Предлагаю Вам познакомиться с коллекцией музея, его интерьерами и целой эпохой в жизни Парижа на экскурсии 🧭
Что входит
  • Экскурсионное обслуживание.
Что не входит
  • Входные билеты
Начало и место завершения
🚩 158 Boulevard Haussmann, 75008 Paris
Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли
Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли
Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли
Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли
Музей Жакмар Андре или в гости к художнице по имени Нелли

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Александра
Александра
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2 отзыва оставили туристы

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