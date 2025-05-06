Обзорная экскурсия по Парижу на минивэне

Исследуйте Париж в комфорте и с индивидуальным маршрутом! Вас ждут главные достопримечательности, прогулки по знаковым местам, захватывающие истории от гида-парижанки и возможность сделать прекрасные фото на память.
5
1 отзыв
Обзорная экскурсия по Парижу на минивэне
Обзорная экскурсия по Парижу на минивэне
Обзорная экскурсия по Парижу на минивэне
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00

Описание экскурсии

Откройте для себя Париж!

Париж — это город, который завораживает своей красотой и уникальной атмосферой. Присоединяйтесь к нашей комфортабельной экскурсии на автомобиле, чтобы насладиться всеми его прелестями!

Что вас ждет на экскурсии?

  • Посещение основных достопримечательностей города;
  • Прогулки по знаковым локациям;
  • Возможность сделать красивые фотографии на память;
  • Увлекательные истории от гида-парижанки.

Индивидуальный маршрут

Мы разработаем маршрут, который будет соответствовать вашему времени и интересам. Вы сможете выбрать один из знаменитых садов Парижа для посещения:

  • Люксембургский сад;
  • Сад Тюильри;
  • Сад Пале Рояля.

Длительность экскурсии

Минимальное время экскурсии составляет 3 часа, но мы рекомендуем выделить 4 часа для более глубокого знакомства с городом. Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Парижа еще больше, есть возможность выбрать 5-часовую экскурсию.

Обратите внимание!

Услуги водителя минивэна оплачиваются отдельно. Это важно учитывать при планировании вашего бюджета.

Не упустите шанс открыть для себя Париж во всей его красе и насладиться уникальными моментами в компании профессионального гида!

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Нотр Дам де Пари и остров Ситэ
  • Королевский дворец
  • Часовня Сан-Шапель
  • Латинский квартал
  • Пантеон
  • Дом Инвалидов
  • Мост Александра III
  • Эйфелева башня
  • Лувр
  • Королевские площади Парижа
  • Опера Гарнье
  • Триумфальная арка и авеню Елисейских полей. При более продолжительной экскурсии - знаменитое кабаре Мулан Руж
  • Монмартр и базилика Сакре-Кер
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Услуги водителя минивэна оплачиваются отдельно:/nМинимальный тариф водителя 180 евро - 3 часа
  • Входные билеты
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У вашего отеля
Завершение: Индивидуально
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 1 чел.
Важная информация
  • Точный маршрут определяется относительно выбранного времени
  • Если экскурсия на целый день, будет обеденная пауза в одном из лучших ресторанов Парижа
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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6 мая 2025
Мы посетили Обзорную экскурсию по Парижу на минивэне с Марией.
Это очень емкая эскурсия с посещением всех знаковых мест Парижа.
Благодаря прекрасному гиду мы узнали много об истории города, за 3 часа успели посетить все основные достопримечательности. Спасибо Марии за прекрасный день в Париже. 💐
Обязательно вернемся еще!

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