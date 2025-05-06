Описание экскурсии
Откройте для себя Париж!
Париж — это город, который завораживает своей красотой и уникальной атмосферой. Присоединяйтесь к нашей комфортабельной экскурсии на автомобиле, чтобы насладиться всеми его прелестями!
Что вас ждет на экскурсии?
- Посещение основных достопримечательностей города;
- Прогулки по знаковым локациям;
- Возможность сделать красивые фотографии на память;
- Увлекательные истории от гида-парижанки.
Индивидуальный маршрут
Мы разработаем маршрут, который будет соответствовать вашему времени и интересам. Вы сможете выбрать один из знаменитых садов Парижа для посещения:
- Люксембургский сад;
- Сад Тюильри;
- Сад Пале Рояля.
Длительность экскурсии
Минимальное время экскурсии составляет 3 часа, но мы рекомендуем выделить 4 часа для более глубокого знакомства с городом. Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Парижа еще больше, есть возможность выбрать 5-часовую экскурсию.
Обратите внимание!
Услуги водителя минивэна оплачиваются отдельно. Это важно учитывать при планировании вашего бюджета.
Не упустите шанс открыть для себя Париж во всей его красе и насладиться уникальными моментами в компании профессионального гида!
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Нотр Дам де Пари и остров Ситэ
- Королевский дворец
- Часовня Сан-Шапель
- Латинский квартал
- Пантеон
- Дом Инвалидов
- Мост Александра III
- Эйфелева башня
- Лувр
- Королевские площади Парижа
- Опера Гарнье
- Триумфальная арка и авеню Елисейских полей. При более продолжительной экскурсии - знаменитое кабаре Мулан Руж
- Монмартр и базилика Сакре-Кер
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Услуги водителя минивэна оплачиваются отдельно:/nМинимальный тариф водителя 180 евро - 3 часа
- Входные билеты
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Важная информация
- Точный маршрут определяется относительно выбранного времени
- Если экскурсия на целый день, будет обеденная пауза в одном из лучших ресторанов Парижа
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Это очень емкая эскурсия с посещением всех знаковых мест Парижа.
Благодаря прекрасному гиду мы узнали много об истории города, за 3 часа успели посетить все основные достопримечательности. Спасибо Марии за прекрасный день в Париже. 💐
Обязательно вернемся еще!