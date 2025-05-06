Исследуйте Париж в комфорте и с индивидуальным маршрутом! Вас ждут главные достопримечательности, прогулки по знаковым местам, захватывающие истории от гида-парижанки и возможность сделать прекрасные фото на память.

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Описание экскурсии

Откройте для себя Париж!

Париж — это город, который завораживает своей красотой и уникальной атмосферой. Присоединяйтесь к нашей комфортабельной экскурсии на автомобиле, чтобы насладиться всеми его прелестями!

Что вас ждет на экскурсии?

Посещение основных достопримечательностей города;

Прогулки по знаковым локациям;

Возможность сделать красивые фотографии на память;

Увлекательные истории от гида-парижанки.

Индивидуальный маршрут

Мы разработаем маршрут, который будет соответствовать вашему времени и интересам. Вы сможете выбрать один из знаменитых садов Парижа для посещения:

Люксембургский сад;

Сад Тюильри;

Сад Пале Рояля.

Длительность экскурсии

Минимальное время экскурсии составляет 3 часа, но мы рекомендуем выделить 4 часа для более глубокого знакомства с городом. Для тех, кто хочет погрузиться в атмосферу Парижа еще больше, есть возможность выбрать 5-часовую экскурсию.

Обратите внимание!

Услуги водителя минивэна оплачиваются отдельно. Это важно учитывать при планировании вашего бюджета.

Не упустите шанс открыть для себя Париж во всей его красе и насладиться уникальными моментами в компании профессионального гида!