Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Познакомьтесь с Парижем за одну экскурсию — от Эйфелевой башни до Нотр-Дама.



Этот маршрут сочетает поездку на авто и прогулки по знаковым местам, включая Триумфальную арку, Елисейские поля, мост Александра III, Люксембургский сад и Латинский квартал.



Вы увидите город глазами местного, услышите его истории и сделаете остановки в самых живописных точках. Отличный способ познакомиться с Парижем!

Ольга Ваш гид в Париже Задать вопрос Индивидуальная экскурсия €560 за экскурсию Цена за 1-6 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты. 🇷🇺 русский 3 часа 1-6 человек Выбрать дату и забронировать Задать вопрос организатору Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

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Описание экскурсии Откройте для себя Париж с его культовыми достопримечательностями на насыщенной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильный маршрут и короткие пешеходные прогулки. За несколько часов вы увидите всё главное: Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Елисейские поля, площадь Согласия, Вандомскую площадь, мост Александра III и ансамбль Инвалидов. Экскурсия охватывает как правый, так и левый берега Сены. Вы проедете по знаменитым набережным, окажетесь у Нотр-Дам-де-Пари и прогуляетесь по острову Сите. Гид расскажет о выдающихся архитектурных памятниках — Пантеоне, Сорбонне, Люксембургском саду, Мадлен и Гранд Опера. Пешеходные остановки предусмотрены у самых знаковых локаций — вы сможете сделать фото, рассмотреть детали и почувствовать атмосферу города. Это идеальный формат для первого знакомства с Парижем: динамично, комфортно и с профессиональным сопровождением. Важная информация: Обзорную экскурсию можно назвать совмещенной автомобильно-пешеходной. Предусмотрены выходы и проходы по наиболее интересным местам, где не может проехать автомобиль.

Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее. Выбрать дату