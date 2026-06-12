Познакомьтесь с Парижем за одну экскурсию — от Эйфелевой башни до Нотр-Дама.
Этот маршрут сочетает поездку на авто и прогулки по знаковым местам, включая Триумфальную арку, Елисейские поля, мост Александра III, Люксембургский сад и Латинский квартал.
Вы увидите город глазами местного, услышите его истории и сделаете остановки в самых живописных точках. Отличный способ познакомиться с Парижем!
Этот маршрут сочетает поездку на авто и прогулки по знаковым местам, включая Триумфальную арку, Елисейские поля, мост Александра III, Люксембургский сад и Латинский квартал.
Вы увидите город глазами местного, услышите его истории и сделаете остановки в самых живописных точках. Отличный способ познакомиться с Парижем!
Описание экскурсииОткройте для себя Париж с его культовыми достопримечательностями на насыщенной обзорной экскурсии, сочетающей автомобильный маршрут и короткие пешеходные прогулки. За несколько часов вы увидите всё главное: Эйфелеву башню, Триумфальную арку, Елисейские поля, площадь Согласия, Вандомскую площадь, мост Александра III и ансамбль Инвалидов. Экскурсия охватывает как правый, так и левый берега Сены. Вы проедете по знаменитым набережным, окажетесь у Нотр-Дам-де-Пари и прогуляетесь по острову Сите. Гид расскажет о выдающихся архитектурных памятниках — Пантеоне, Сорбонне, Люксембургском саду, Мадлен и Гранд Опера. Пешеходные остановки предусмотрены у самых знаковых локаций — вы сможете сделать фото, рассмотреть детали и почувствовать атмосферу города. Это идеальный формат для первого знакомства с Парижем: динамично, комфортно и с профессиональным сопровождением. Важная информация: Обзорную экскурсию можно назвать совмещенной автомобильно-пешеходной. Предусмотрены выходы и проходы по наиболее интересным местам, где не может проехать автомобиль.
Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Эйфелева башня
- Триумфальная арка
- Елисейские поля, площадь Согласия, Вандомская площадь
- Гранд Опера и Галереи Лафайет
- Мост Александра III, усыпальница Наполеона
- Нотр-Дам, остров Сите, Сорбонна, Пантеон
- Люксембургский сад, квартал Сен-Жермен-де-Пре, Бастилия, набережные и многое другое
Что включено
- Услуги гида
- Транспортное сопровождение
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: У отеля туристов
Завершение: По заказу туристов
Когда и сколько длится?
Когда: Дату и время начала экскурсии уточняйте заранее.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Обзорную экскурсию можно назвать совмещенной автомобильно-пешеходной. Предусмотрены выходы и проходы по наиболее интересным местам
- Где не может проехать автомобиль
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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