Обзорную экскурсию я бы назвала совмещеной автомобильно-пешеходной.
Конечно же, предусмотрены выходы и проходы по наиболее интересным местам, где не может проехать автомобиль.
Описание экскурсии
Мы увидим Эйфелеву башню, Триумфальную Арку, Елисейские поля, Конкорд, Мадлен, Олимпию, Гранд Опера, Галереи Лафает, Улицу Мира, Вандомскую площадь, Отель Риц, Мост Алексанра III, Ансамбль Инвалидов, Усыпальницу Наполеона, Остров Сите, Нотр Дам, Бастилию, самые знаменитые набережные Парижа, Сан-жермен-де пре, Сорбонну, Пантеон, Люксембургский сад. Помимо перечисленного за 4 часа мы сможем увидеть особняк мадам Совиньи, площадь Вогезов, Дворец королевы Марго и дополнительно входит посещение Монмартра — интереснейшего квартала, удалённого от исторического центра. Эту экскурсию более чем другие можно назвать пешеходно-автомобильной. Маленькие улочки Монмартра стоит осмотреть не только из окна автомобиля. Важная информация:
Программу экскурсии всегда можно изменить, исходя из пожеланий туристов.
По согласованию с гидом.
Что включено
- Услуги гида
- Трансфер
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Программу экскурсии всегда можно изменить
- Исходя из пожеланий туристов
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Н
Наталья
16 мая 2025
Ольга замечательный экскурсовод!
За три часа мы увидели все основные достопримечательности, получили массу интересной и полезной информации о городе:)
Автомобиль был большим и комфортным с личным водителем, поэтому Ольга не отвлекалась на дорогу и поиски парковки, что было очень удобно для того, чтобы получить максимум от такой интересной экскурсии!
Ольга, огромная вам благодарность ♥️
