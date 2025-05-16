Мы увидим Эйфелеву башню, Триумфальную Арку, Елисейские поля, Конкорд, Мадлен, Олимпию, Гранд Опера, Галереи Лафает, Улицу Мира, Вандомскую площадь, Отель Риц, Мост Алексанра III, Ансамбль Инвалидов, Усыпальницу Наполеона, Остров Сите, Нотр Дам, Бастилию, самые знаменитые набережные Парижа, Сан-жермен-де пре, Сорбонну, Пантеон, Люксембургский сад. Помимо перечисленного за 4 часа мы сможем увидеть особняк мадам Совиньи, площадь Вогезов, Дворец королевы Марго и дополнительно входит посещение Монмартра — интереснейшего квартала, удалённого от исторического центра. Эту экскурсию более чем другие можно назвать пешеходно-автомобильной. Маленькие улочки Монмартра стоит осмотреть не только из окна автомобиля. Важная информация:

Программу экскурсии всегда можно изменить, исходя из пожеланий туристов.