13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: У вашего отеля в Париже
«Поездка пройдёт на Mercedes E220, если группа 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–7 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
€285 за человека
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Деревня Живерни и весь Версаль - из Парижа в мини-группе
Увидеть дом Клода Моне, дворец Версаль, его сады, Большой и Малый Трианон
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены трансфер из вашего отеля на комфортабельном Mercedes E220 для 2-3 человек или минивэне Mercedes для 3-7 человек, услуги гида, все билеты»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
8 сен в 08:00
11 сен в 08:00
€187 за человека
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
Начало: Любой адрес в черте Парижа
«Организационные детали: - Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне - Дополнительных расходов не предусмотрено»
Расписание: Любой день
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
€270 за всё до 7 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ААлександра7 июня 2024Брюгге, влюбивший в себя с первой улочки, с первого дома! Его нужно смотреть не только гуляя по улицам, но и с воды. Отдельное спасибо водителю Роману за комфортную поездку!
- ААлександр13 мая 2024все хорошо!
Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На микроавтобусе»
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Сейчас в Париже в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 187 до 285. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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