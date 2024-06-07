Экскурсии на микроавтобусе в Париже с гидом по низким ценам

Найдено 3 экскурсии в категории «На микроавтобусе» в Париже на русском языке, цены от €187. Расписание для бронирования на сентябрь, октябрь и ноябрь в 2024 году
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
На машине
На микроавтобусе
2 отзыва
13 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
Раскрыть характер города и влюбиться в него раз и навсегда
Начало: У вашего отеля в Париже
«Поездка пройдёт на Mercedes E220, если группа 2–3 человека, или на минивэне Mercedes, если вас 3–7 человек»
Расписание: ежедневно в 08:00
4 сен в 08:00
5 сен в 08:00
285 за человека
Деревня Живерни и весь Версаль - из Парижа в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
1 отзыв
11 часов
Мини-группа
до 7 чел.
Деревня Живерни и весь Версаль - из Парижа в мини-группе
Увидеть дом Клода Моне, дворец Версаль, его сады, Большой и Малый Трианон
Начало: У вашего отеля
«В стоимость включены трансфер из вашего отеля на комфортабельном Mercedes E220 для 2-3 человек или минивэне Mercedes для 3-7 человек, услуги гида, все билеты»
Расписание: в среду и воскресенье в 08:00
8 сен в 08:00
11 сен в 08:00
187 за человека
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
На микроавтобусе
3 часа
Индивидуальная
до 7 чел.
«Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
Начало: Любой адрес в черте Парижа
«Организационные детали: - Экскурсия проводится на комфортабельном минивэне - Дополнительных расходов не предусмотрено»
Расписание: Любой день
1 янв в 09:00
2 янв в 09:00
270 за всё до 7 чел.

Последние отзывы на экскурсии

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «На микроавтобусе»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В сентябре 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Из Парижа - в средневековый Брюгге (мини-группа)
  2. Деревня Живерни и весь Версаль - из Парижа в мини-группе
  3. «Париж! Как много в этом звуке…» Обзорная экскурсия на авто
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в сентябре:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Монмартр
  4. Набережная
  5. Квартал Марэ
  6. Эйфелева башня
  7. Собор Парижской Богоматери
  8. Остров Сите
  9. Опера Гарнье
  10. Музей Орсе
Сколько стоит экскурсия по Парижу в сентябре 2024
Сейчас в Париже в категории "На микроавтобусе" можно забронировать 3 экскурсии от 187 до 285. Туристы уже оставили гидам 3 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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