Это путешествие для тех, кто хочет почувствовать дух Нормандии — её морские традиции, уютные улочки и романтичную атмосферу. Вы увидите один из самых красивых природных пейзажей Франции, познакомитесь с историей портового города и поймёте, почему этот регион вдохновлял художников, писателей и путешественников.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30 — выезд из Парижа

По дороге я расскажу об истории региона и его морских традициях.

10:00 — Онфлёр

Мы прогуляемся по старому порту, который окружён узкими домами 17 века. Я покажу вам церковь Святой Екатерины — уникальный деревянный храм, построенный корабельными мастерами. Вы узнаете, почему этот город вдохновлял художников-импрессионистов Клода Моне и Эжена Будена.

12:30 — свободное время и обед

При желании сможете попробовать блюда нормандской кухни: свежие морепродукты, местный сидр и традиционные десерты.

14:00 — Этрета

Вы увидите скальные арки Порт-д’Аваль (Porte d’Aval) и Маннепорт (Manneporte), а также легендарную скалу-иглу Эгюй (Aiguille). Подниметесь на панорамную точку, откуда открывается захватывающий вид на побережье Ла-Манша. Услышите, каким образом сформировались знаменитые скалы и как Ги де Мопассан связан с этими местами.

17:30–20:00 — возвращение в Париж

Организационные детали