По дороге я расскажу об истории региона и его морских традициях.
10:00 — Онфлёр
Мы прогуляемся по старому порту, который окружён узкими домами 17 века. Я покажу вам церковь Святой Екатерины — уникальный деревянный храм, построенный корабельными мастерами. Вы узнаете, почему этот город вдохновлял художников-импрессионистов Клода Моне и Эжена Будена.
12:30 — свободное время и обед
При желании сможете попробовать блюда нормандской кухни: свежие морепродукты, местный сидр и традиционные десерты.
14:00 — Этрета
Вы увидите скальные арки Порт-д’Аваль (Porte d’Aval) и Маннепорт (Manneporte), а также легендарную скалу-иглу Эгюй (Aiguille). Подниметесь на панорамную точку, откуда открывается захватывающий вид на побережье Ла-Манша. Услышите, каким образом сформировались знаменитые скалы и как Ги де Мопассан связан с этими местами.
17:30–20:00 — возвращение в Париж
Организационные детали
Поедем на комфортабельном автомобиле. Детское кресло — по запросу
Дополнительно по желанию оплачивается обед
По желанию вы можете посетить сады Этрета. Входные билеты не включены в стоимость
ежедневно в 08:00
Стоимость экскурсии
Тип билета
Стоимость
Участник
€238
Для бронирования достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
В вашем отеле
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ахмед — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
С 2022 года я создаю не просто поездки, а живые впечатления — даже в формате одного дня. Для меня экскурсия — это не «галочки», а атмосфера, ритм и эмоции. Мы читать дальшеуменьшить
путешествуем спокойно, без спешки и толп, наслаждаясь каждым местом и моментом.
Однодневные поездки по Франции, особенно в Нормандию, — это перезагрузка: океан, меловые скалы, вдохновение Клода Моне, уютные города. Добавим вкус региона — сидр, сыры и кальвадос, и немного истории о викингах и пиратах.
Я не перегружаю датами — только самое важное и интересное через живое общение.
Каждый маршрут продуман до мелочей: комфорт, логистика и настроение дня, чтобы вы получили максимум впечатлений без усталости.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
–
3
–
2
–
1
–
х
хадижат
Хочется поблагодарить Ахмеда за экскурсию. Главные плюсы, которые хочу выделить:
· Пунктуальность —гид был на месте в назначенное время, мы никуда не спешили и всё успели. · Машина — просторный салон, присутствовали читать дальшеуменьшить
салфетки и вода. Чисто, без запаха табака, водит аккуратно, без лихачества. · Знания — на каждой точке интересные факты и истории. Ахмед, спасибо за комфорт и чёткую организацию! Обязательно вернёмся к вам за другими маршрутами.
Вам был полезен этот отзыв?
Игорь
спасибо большое Ахмеду. Экскурсия прошла не успев моргнуть. Все было на высшем уровне, с комфортом добрались до заданных точек, на месте же были интересные рассказы, показали все знаковые места, советовали по локациям и не только. вообщем очень рекомендую данного гида, в следующий раз планирую еще раз обратиться к Ахмеду- отличному гиду и отличному человеку.
Ахмед
Ответ организатора:
Игорь, большое спасибо за такие тёплые слова и высокую оценку! Был очень рад провести для вас эту экскурсию и показать читать дальшеуменьшить
красоту Нормандии. Спасибо за доверие, отличную компанию и приятную атмосферу в поездке. Буду искренне рад видеть вас снова в Париже и отправиться вместе в новые путешествия по Франции.
С уважением, ваш гид Ахмед
Вам был полезен этот отзыв?
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии на «Онфлёр и Этрета: романтика Нормандии и меловые утёсы Атлантики»