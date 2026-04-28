Верхняя Нормандия — живописный уголок Франции, где история соседствует с великолепием природы.
Белые скалы Этрета, готические шпили Руана, открыточные улочки Онфлёра, импрессионистские пейзажи, свежие морепродукты и, конечно, кальвадос и сидр — это всё Нормандия. И то, чем будет наполнен ваш день.
Описание экскурсии
7:30–9:00 — дорога из Парижа в Нормандию
По пути вы услышите о регионе, где переплелись судьбы королей, художников и мореплавателей.
9:00–10:30 — Руан
Город, где Средневековье не осталось в прошлом, а продолжает жить в деталях. Узкие улочки, фахверковые дома, готические башни — всё здесь создаёт ощущение живой истории. Вы увидите:
- Руанский собор, который меняет настроение вместе со светом
- астрономические «Большие часы»
- площадь, где развернулась трагическая судьба Жанны д’Арк
12:00–15:00 — Этрета
Далее — к побережью, где природа создала один из самых узнаваемых пейзажей Франции: белые скалы, арки и открытый океан. Ветер, волны и свет постоянно меняют картину — не случайно именно сюда возвращался Клод Моне. Вы:
- увидите скалу Фалез д’Аваль
- пройдёте по утёсам и спуститесь к воде
- при желании можете устроить пикник
16:00–17:00 — Онфлёр
Портовый городок, похожий на картину. Узкие дома отражаются в воде гавани Вьё-Бассен, а время будто замедляется. Здесь вы:
- прогуляетесь вдоль старого порта
- увидите деревянную церковь Святой Екатерины
- почувствуете атмосферу, за которой приезжали художники
17:00–19:30 — возвращение в Париж
Темы экскурсии
- история Нормандии — от средневековых городов до наших дней
- судьба Жанны д’Арк и её связь с Руаном
- готическая архитектура и особенности городской среды
- происхождение скал Этрета и их влияние на художников
- Нормандия в искусстве и импрессионизме
- жизнь портовых городов на примере Онфлёра
Организационные детали
- Едем на Mercedes Benz Vans или Tesla. В салоне будет питьевая вода, WI-FI и возможность зарядить телефон
- Дополнительно оплачивается обед — мы порекомендуем и зарезервируем для вас столик в одном из лучших ресторанов городка Этрета. Средний чек — €20–30 за чел.
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате (до 6 человек) — детали в переписке
- С вами будет гид-историк из нашей команды
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€240
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: в воскресенье в 08:00
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2025 года
Провели экскурсии для 295 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзыве
А
Очень понравились все локации: Живерни, Этрета и Онфлёр. Честно говоря, хотелось остановиться в каждой из них как минимум на день, максимум — остаться жить:) Этрета — исключительно невероятное место. Благодарю за сбывшуюся мечту! 🧡
Елена
Ответ организатора:
Большое спасибо за ваш отзыв и тёплые слова! Мы очень рады, что вам всё понравилось. Будем рады видеть вас снова!
