Верхняя Нормандия — живописный уголок Франции, где история соседствует с великолепием природы. Белые скалы Этрета, готические шпили Руана, открыточные улочки Онфлёра, импрессионистские пейзажи, свежие морепродукты и, конечно, кальвадос и сидр — это всё Нормандия. И то, чем будет наполнен ваш день.

Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Описание экскурсии

7:30–9:00 — дорога из Парижа в Нормандию

По пути вы услышите о регионе, где переплелись судьбы королей, художников и мореплавателей.

9:00–10:30 — Руан

Город, где Средневековье не осталось в прошлом, а продолжает жить в деталях. Узкие улочки, фахверковые дома, готические башни — всё здесь создаёт ощущение живой истории. Вы увидите:

Руанский собор, который меняет настроение вместе со светом

астрономические «Большие часы»

площадь, где развернулась трагическая судьба Жанны д’Арк

12:00–15:00 — Этрета

Далее — к побережью, где природа создала один из самых узнаваемых пейзажей Франции: белые скалы, арки и открытый океан. Ветер, волны и свет постоянно меняют картину — не случайно именно сюда возвращался Клод Моне. Вы:

увидите скалу Фалез д’Аваль

пройдёте по утёсам и спуститесь к воде

при желании можете устроить пикник

16:00–17:00 — Онфлёр

Портовый городок, похожий на картину. Узкие дома отражаются в воде гавани Вьё-Бассен, а время будто замедляется. Здесь вы:

прогуляетесь вдоль старого порта

увидите деревянную церковь Святой Екатерины

почувствуете атмосферу, за которой приезжали художники

17:00–19:30 — возвращение в Париж

Темы экскурсии

история Нормандии — от средневековых городов до наших дней

судьба Жанны д’Арк и её связь с Руаном

готическая архитектура и особенности городской среды

происхождение скал Этрета и их влияние на художников

Нормандия в искусстве и импрессионизме

жизнь портовых городов на примере Онфлёра

Организационные детали