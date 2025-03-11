🎨 Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр

🎨 Пейзажи жемчужин Нормандии
⚔️🌊Много веков Нормандия ассоциировалась с суровыми землями викингов. Сегодня это один из самых живописных регионов Франции.

Цветущие пейзажи, утопающие в зелени сады, величественная архитектура и изысканная гастрономия — здесь вы погрузитесь в магию этого края, которую можно не только прочувствовать, но и буквально распробовать.
5
1 отзыв
🎨 Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
🎨 Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
🎨 Пейзажи жемчужин Нормандии: Руан, Этрета и Онфлёр
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:30

Описание экскурсии

Руан — архитектура, гастрономия, шоппинг

В этом удивительном городе вы сможете познакомиться с настоящими жемчужинами сакральной архитектуры. Обязательно посетите Руанский собор, который вдохновил великого художника Моне на создание его знаменитой серии «Собор». Также стоит заглянуть в церковь Сен-Маклу, расположенную в живописном уголке города.

Прогулка по набережной Сены станет незабываемым опытом. Это любимое место как горожан, так и гостей Руана, где можно насладиться атмосферой и красотой окружающего пейзажа.

Руан славится своими ресторанами, и вы сможете убедиться в высоком качестве местной кухни. Попробуйте блюда, которые порадуют даже самых требовательных гурманов.

Любители шоппинга также найдут здесь множество интересных мест. Столица Нормандии предлагает разнообразие магазинов и бутиков, где можно найти что-то на любой вкус.

Этрета — место силы импрессионистов

Этрета — это легендарный город, известный своими живописными пейзажами и необыкновенными природными арками. Главные достопримечательности Этрета — «Тройная арка» и «Игла», вырубленные в утёсах морскими волнами, обязательно стоит увидеть своими глазами.

Помимо природных красот, вы сможете насладиться нормандской архитектурой, прогуливаясь по средневековым улочкам города. Каждая улица здесь хранит свою историю и атмосферу.

Не упустите возможность посетить знаменитый нео-футуристический сад Этрета, который порадует вас своими уникальными решениями и красотой.

Онфлёр — любовь всех импрессионистов

Онфлёр — это один из самых красивых городов Нормандии, который привлекает внимание своим историческим колоритом и атмосферой прошлых веков. Этот своеобразный уголок сохранил архитектуру и дух времени, что делает его особенно привлекательным для туристов.

Каждый уголок Онфлёра наполнен очарованием, и здесь вы сможете ощутить всю прелесть нормандской культуры и традиций.

Ежедневно в 8:30

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Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билетот €595
Бронируйте БЕЗ предоплаты! Оплата происходит гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • 🏛 Руан - готическая атмосфера и историческое наследие
  • Руанский собор - вдохновение для Клода Моне
  • Церковь Сен-Маклу - изысканный образец поздней готики
  • Улица Больших часов - одна из старейших улиц Франции с астрономическими часами XVI века
  • 🌊 Этрета - природные чудеса Алебастрового побережья
  • «Тройная арка» - скальные образования, созданные морем
  • «Игла» - величественная 70-метровая скала
  • Сад Этрета - сочетание природы и арт-объектов
  • 🎨 Онфлёр - вдохновение импрессионистов
  • Гавань Вьё-Бассен - отражение ярких домиков в воде
  • Церковь Святой Екатерины - крупнейший деревянный храм Франции
  • Старый квартал - узкие улочки с галереями и кафе
Что включено
  • Услуги сопровождающего.
  • Транспорт
  • Питьевая вода
  • WiFi
Что не входит в цену
  • Обед, личные расходы
  • Входные билеты
  • Дегустация кальвадоса
Место начала и завершения?
Ваш отель в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Ежедневно в 8:30
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
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11 мар 2025
Шикарная поездка! Все четко! Машина новая,просторная! Водитель Роман -прекрасен! Нормандия очаровательна!
Спасибо за отличный день! Рекомендуем от души!
Женя, Регина,Тамила и Саша❤️

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