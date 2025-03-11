Цветущие пейзажи, утопающие в зелени сады, величественная архитектура и изысканная гастрономия — здесь вы погрузитесь в магию этого края, которую можно не только прочувствовать, но и буквально распробовать.
Описание экскурсии
Руан — архитектура, гастрономия, шоппинг
В этом удивительном городе вы сможете познакомиться с настоящими жемчужинами сакральной архитектуры. Обязательно посетите Руанский собор, который вдохновил великого художника Моне на создание его знаменитой серии «Собор». Также стоит заглянуть в церковь Сен-Маклу, расположенную в живописном уголке города.
Прогулка по набережной Сены станет незабываемым опытом. Это любимое место как горожан, так и гостей Руана, где можно насладиться атмосферой и красотой окружающего пейзажа.
Руан славится своими ресторанами, и вы сможете убедиться в высоком качестве местной кухни. Попробуйте блюда, которые порадуют даже самых требовательных гурманов.
Любители шоппинга также найдут здесь множество интересных мест. Столица Нормандии предлагает разнообразие магазинов и бутиков, где можно найти что-то на любой вкус.
Этрета — место силы импрессионистов
Этрета — это легендарный город, известный своими живописными пейзажами и необыкновенными природными арками. Главные достопримечательности Этрета — «Тройная арка» и «Игла», вырубленные в утёсах морскими волнами, обязательно стоит увидеть своими глазами.
Помимо природных красот, вы сможете насладиться нормандской архитектурой, прогуливаясь по средневековым улочкам города. Каждая улица здесь хранит свою историю и атмосферу.
Не упустите возможность посетить знаменитый нео-футуристический сад Этрета, который порадует вас своими уникальными решениями и красотой.
Онфлёр — любовь всех импрессионистов
Онфлёр — это один из самых красивых городов Нормандии, который привлекает внимание своим историческим колоритом и атмосферой прошлых веков. Этот своеобразный уголок сохранил архитектуру и дух времени, что делает его особенно привлекательным для туристов.
Каждый уголок Онфлёра наполнен очарованием, и здесь вы сможете ощутить всю прелесть нормандской культуры и традиций.
Ежедневно в 8:30
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|от €595
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- 🏛 Руан - готическая атмосфера и историческое наследие
- Руанский собор - вдохновение для Клода Моне
- Церковь Сен-Маклу - изысканный образец поздней готики
- Улица Больших часов - одна из старейших улиц Франции с астрономическими часами XVI века
- 🌊 Этрета - природные чудеса Алебастрового побережья
- «Тройная арка» - скальные образования, созданные морем
- «Игла» - величественная 70-метровая скала
- Сад Этрета - сочетание природы и арт-объектов
- 🎨 Онфлёр - вдохновение импрессионистов
- Гавань Вьё-Бассен - отражение ярких домиков в воде
- Церковь Святой Екатерины - крупнейший деревянный храм Франции
- Старый квартал - узкие улочки с галереями и кафе
Что включено
- Услуги сопровождающего.
- Транспорт
- Питьевая вода
- WiFi
Что не входит в цену
- Обед, личные расходы
- Входные билеты
- Дегустация кальвадоса
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