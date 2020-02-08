43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Великолепная Опера Гарнье

С кем отправляться Оперу, как не с пианисткой и музыковедом?

Saida
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Saida – ваш гид
Великолепная Гранд Опера де Пари — истинный храм искусств, посетить который стоит с человеком, имеющим прямое отношение к музыке.

Саида, пианистка и музыковед, расскажет об истории оперы и внутренней кухне.
110 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 1.5 часа
До 4 человек
Можно с детьми
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У этой экскурсии43 отзыва
4.65
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье

Ваш визит в Париж не будет полным без знакомства с великолепной Оперой Гарнье де Пари, легендарным театром с насыщенной и интересной историей!

Что вас ожидает

Вы узнаете:

  • Об истории строительства Оперы: как талантливый архитектор Шарль Гарнье в 35 лет одержал победу в конкурсе на лучший проект оперного театра, победив огромное количество конкурентов.
  • О внутренней кухне. Вы узнаете, почему на сцене никогда не произносят слово верёвка, а самые дешёвые места в верхней галерее называются райком, почему зрители девятнадцатого века смотрели спектакли при полном освещении, и как правила этикета повлияли на выбор высоты ступенек великолепной лестницы Оперы.

Мы также увидим красивейшее убранство зала Оперы, рассмотрим потолок, расписанный великим Шагалом, и я расскажу вам, где на творении художника можно разглядеть 14 сцен из известных опер и балетов.

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида: 12€ для взрослого, 8€ для детей.

Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Saida
Saida
Пианистка и музыковед с дипломом Сорбонны. Я с удовольствием расскажу и покажу вам Париж таким, каким я его люблю и знаю. Живу в Париже уже 16 лет.
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43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

8 февраля 2020
Были на экскурсии 3 февраля. Саида показала нам Опера во всей красе. Экскурсия замечательная! Отличная подача информации. Всем рекомендую. Спасибо большое.
6 февраля 2020
bravo!!!
6 февраля 2020
Отличная экскурсия! Гид Саида эрудированный, подготовленный экскурсовод. Всё было доходчиво рассказано и показано. Нам всё понравилось очень! Единственное замечание - не всегда было слышно голос гида, желательно всё-таки иметь наушники с микрофонами. Рекомендуем данного гида всем!
25 января 2020
Спасибо Саиде за великолепней экскурс в историю оперы! Потрясающие интервьюеры были дополнены интересным рассказом о главных событиях! Были тонко подмечены многие детали, которых без сопровождения гида невозможно было бы заметить! Очень советую! Супер! На одном дыхании
6 января 2020
Спасибо большое Саиде за столь интересный рассказ! Экскурсия прошла на одном дыхании
24 декабря 2019
Мы ходили на экскурсию 1 ноября. Нам все понравилось. Монументальное здание, поражающее своей архитектурой и интерьерами было дополнено историей и занимательными фактами о нем от Саиды. Всем рекомендую эту экскурсию!
7 декабря 2019
Очень интересная экскурсия. Потрясает внутреннее убранство оперы, Советуем воспользоваться и пройтись по залам с экскурсоводом , много интересных фактов.
27 ноября 2019
Были на экскурсии с двумя детьми 8 и 10 лет. Их заинтересовали разные жизненные истории и выдуманные мифы, связанные с этим зданием. Видно, что Саида очень много знает по теме экскурсии и хочет этим поделиться. Для меня лично не хватили структурированности и последовательности изложения материала, но у нас было мало времени и мы получили очень много информации. Я бы хотела вернуться еще раз и уделить экскурсии по Опере больше внимания. Возможно, посетить какое-то мероприятие. Спасибо Саиде за интересную экскурсию.
Константин
24 ноября 2019
На экскурсию я пришел уже подготовленным - прочитал и просмотрел всё, что имелось в рунете про Оперу Гарнье. Так сразу и сказал - это я всё уже знаю, удивите меня, плиз, какими-то сокровенными знаниями... и меня удивили! потрясающе интересный рассказ! То, что я услышал, этого в интернете нет! Однозначно порекомендую друзьям идти на эту экскурсию!
19 ноября 2019
Экскурсия великолепна. Гид Саида обладает обширными знаниями. Узнали много интересного. Спасибо!
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