43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ваш визит в Париж не будет полным без знакомства с великолепной Оперой Гарнье де Пари, легендарным театром с насыщенной и интересной историей!

Что вас ожидает

Вы узнаете:

Об истории строительства Оперы : как талантливый архитектор Шарль Гарнье в 35 лет одержал победу в конкурсе на лучший проект оперного театра, победив огромное количество конкурентов.

: как талантливый архитектор Шарль Гарнье в 35 лет одержал победу в конкурсе на лучший проект оперного театра, победив огромное количество конкурентов. О внутренней кухне. Вы узнаете, почему на сцене никогда не произносят слово верёвка, а самые дешёвые места в верхней галерее называются райком, почему зрители девятнадцатого века смотрели спектакли при полном освещении, и как правила этикета повлияли на выбор высоты ступенек великолепной лестницы Оперы.

Мы также увидим красивейшее убранство зала Оперы, рассмотрим потолок, расписанный великим Шагалом, и я расскажу вам, где на творении художника можно разглядеть 14 сцен из известных опер и балетов.