43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Великолепная Опера Гарнье

Парижская Опера Гарнье - это не просто театр, а настоящий храм искусств. Узнайте о её истории и тайнах в увлекательной экскурсии
Опера Гарнье в Париже - это больше, чем просто театр. Это место, где искусство оживает. На экскурсии вы узнаете о легендах и тайнах, которые скрываются за её роскошным фасадом. Погрузитесь
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в историю строительства и познакомьтесь с внутренней жизнью театра.

Увидите знаменитый потолок, расписанный Шагалом, и узнаете, почему зрители девятнадцатого века смотрели спектакли при полном освещении. Не упустите шанс открыть для себя это уникальное место

5
88 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🎭 Узнать о легендах Оперы
  • 🖼️ Увидеть потолок Шагала
  • 🏛️ Погрузиться в историю театра
  • 🔍 Исследовать внутреннюю жизнь
  • 📜 Узнать о правилах этикета

Лучшее время для посещения

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Лучшее время для посещения Оперы Гарнье - с апреля по октябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, также можно насладиться экскурсиями, так как мероприятие проходит в помещении. Однако стоит учитывать, что в это время может быть более многолюдно из-за праздников.
Сейчас август — это идеальное время.
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье
Великолепная Опера Гарнье

Что можно увидеть

  • Опера Гарнье

Описание экскурсии

Вы увидите красивейшее убранство зала Оперы и рассмотрите потолок, расписанный великим Шагалом.

  • Я объясню, где на потолке можно разглядеть 14 сцен из известных опер и балетов
  • Расскажу об истории строительства Оперы и архитекторе Шарле Гарнье

Поговорим и о внутренней кухне:

  • Почему на сцене никогда не произносят слово верёвка, а самые дешёвые места в верхней галерее называются райком
  • Как правила этикета повлияли на выбор высоты ступенек великолепной лестницы Оперы
  • Почему зрители девятнадцатого века смотрели спектакли при полном освещении

И не только!

Организационные детали

Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе и для гида): взрослые — €15, льготные — €10, дети до 12 лет бесплатно.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саида
Саида — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 602 туристов
Пианистка и музыковед с дипломом Сорбонны. Я с удовольствием расскажу и покажу вам Париж таким, каким я его люблю и знаю.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 88 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
78
4
7
3
2
3
1
Владислав
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!

Было действительно интересно, увлекательно и при этом совершенно ненавязчиво. Саида очень быстро нашла контакт со всей нашей семьёй, а особенно приятно, что
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отдельное внимание уделяла ребёнку — сумела заинтересовать его, вовлечь в рассказ и сделать экскурсию интересной не только для взрослых.

Много интересных историй, деталей, лёгкого юмора — время пролетело совершенно незаметно. Чувствуется глубокое знание темы и умение рассказывать о ней живо и доступно.

Мы получили большое удовольствие. Однозначно рекомендуем Саиду семьям с детьми и всем, кто хочет не просто посмотреть Оперу Гарнье, а действительно почувствовать и понять это место. Спасибо!

Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
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Г
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много узнали невероятных историй и тайн, связанных с театром. Саида направила наше внимание к каждой
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детали интерьера, к истории создания, сфокусировала на ее уникальных архитектурных зонах и передала атмосферу роскоши. Большая лестница (Grand Escalier) осталась в памяти и на наших фото. Мрамор разных цветов, роскошные торшеры и ощущение, что мы попали на королевский бал. Гранд-фойе (Grand Foyer): Обилие золота, зеркал и хрусталя. Зрительный зал оформлен в красно-золотых тонах с бархатными ложами. Саида рассказала нам про сюжеты потолка Марка Шагала. Прочувствовали атмосферу «Призрака Оперы» у знаменитой ложи №5. Посидели в библиотеке. Самый важный совет и рекомендация Саиды, которым мы воспользовались, заключается в том, что каждый желающий в день спектакля за 2 часа до начала, может приобрести билет за 10 евро. Мы это сделали и посмотрели балет "Дама с камелиями" Счастью не было предела! Мы очень рады знакомству с этим увлеченным и ярким экскурсоводом. Спасибо! Саида - Вы супер!

Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много
Саида
Саида
Ответ организатора:
Галина, спасибо большое за ваш столь развёрнутый и тёплый отзыв! Рада, что у вас остались яркие и запоминающиеся воспоминания о времени,проведённом в Опере Гарнье. Желаю новых,интересных путешествий и спектаклей!
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Е
Посетили прекрасную Оперу Гаранье вместе с Саидой! это была прекрасная экскурсия! Саида великолепный рассказчик, настолько интересно, что мы слушали и восхищались! Очень интересный собеседник, мы получили коласальное удовольствие и очень рады, что экскурсия за рассказами и фактами оказалась 3 часа! Больша Блогадарность Саиде! буду советовать ее экскурсии, обязательно
Посетили прекрасную Оперу Гаранье вместе с Саидой! это была прекрасная экскурсия! Саида великолепный рассказчик, настолько интересно,
Посетили прекрасную Оперу Гаранье вместе с Саидой! это была прекрасная экскурсия! Саида великолепный рассказчик, настолько интересно,
Посетили прекрасную Оперу Гаранье вместе с Саидой! это была прекрасная экскурсия! Саида великолепный рассказчик, настолько интересно,
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В
Сегодня мы посетили экскурсию, и пока свяжи эмоции хотим выразить благодарность. Получили массу впечатлений и узнали много интересного. Саида рассказывала очень увлекательно, приводила много интересных фактов, отлично владеет материалом. Это не просто урок истории, а небольшое путешествие. Огромное спасибо, прилетим еще и обязательно посетим снова.
Сегодня мы посетили экскурсию, и пока свяжи эмоции хотим выразить благодарность. Получили массу впечатлений и узнали
Сегодня мы посетили экскурсию, и пока свяжи эмоции хотим выразить благодарность. Получили массу впечатлений и узнали
Сегодня мы посетили экскурсию, и пока свяжи эмоции хотим выразить благодарность. Получили массу впечатлений и узнали
Сегодня мы посетили экскурсию, и пока свяжи эмоции хотим выразить благодарность. Получили массу впечатлений и узнали
Сегодня мы посетили экскурсию, и пока свяжи эмоции хотим выразить благодарность. Получили массу впечатлений и узнали
Саида
Саида
Ответ организатора:
Благодарю Вас за тёплые слова. Я рада,что Вам понравилось! Буду ждать в Париже,а может когда нибудь Вы мне Байкал покажете:)
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Марина
Наша экскурсия прошла просто восхитительно, Саида очень интересный рассказчик, великолепный человек. Нам было очень захватывающе, весело и познавательно. Мы прекрасно провели время. Очень рекомендую эту экскурсию. И конечно Саиде отдельный большой привет и лучики добра. Мы были очень вдохновлены после этой экскурсии.
Наша экскурсия прошла просто восхитительно, Саида очень интересный рассказчик, великолепный человек. Нам было очень захватывающе, весело
Наша экскурсия прошла просто восхитительно, Саида очень интересный рассказчик, великолепный человек. Нам было очень захватывающе, весело
Саида
Саида
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв,Марина! Мне тоже было приятно провести для вас экскурсию в Опере Гарнье. До новых встреч! Саида
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И
Дата посещения: 30 сен 2025
Идея сходить в Опера ещё раз родилась стихийно! Но захотелось на этот раз пойти с гидом. К гидам относимся очень осторожно, потому как ожидания не всегда совпадают с реальностью. Но
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мы рискнули и не пожалели ни на минуту! Саида очень быстро завладела нашими душами и повела нас за за собой в мир истории и музыки! Рассказ был полон маленьких нюансов и неожиданностей, время пролетело очень неожиданно быстро на восторженных нотах! Мы были тронуты! Очень приятно, когда человек любит то, о чем он рассказывает! А Саида просто растворила нас в своей любви к этому месту! Мы вышли на улицу, сели на лестницу перед Оперой и ещё какое-то время наслаждались внутренней музыкой от услышанного! Пошли в кассу и неожиданно купили билеты на балет Жизель в этот же вечер! И это тоже благодаря Саиде и её маленьким секретам! Спасибо большое! Рекомендуем всем!

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