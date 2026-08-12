43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Опера Гарнье в Париже - это больше, чем просто театр. Это место, где искусство оживает. На экскурсии вы узнаете о легендах и тайнах, которые скрываются за её роскошным фасадом. Погрузитесь

в историю строительства и познакомьтесь с внутренней жизнью театра. Увидите знаменитый потолок, расписанный Шагалом, и узнаете, почему зрители девятнадцатого века смотрели спектакли при полном освещении. Не упустите шанс открыть для себя это уникальное место

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения Оперы Гарнье - с апреля по октябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, также можно насладиться экскурсиями, так как мероприятие проходит в помещении. Однако стоит учитывать, что в это время может быть более многолюдно из-за праздников.

Сейчас август — это идеальное время.