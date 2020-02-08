43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Ваш визит в Париж не будет полным без знакомства с великолепной Оперой Гарнье де Пари, легендарным театром с насыщенной и интересной историей!
Что вас ожидает
Вы узнаете:
Об истории строительства Оперы: как талантливый архитектор Шарль Гарнье в 35 лет одержал победу в конкурсе на лучший проект оперного театра, победив огромное количество конкурентов.
О внутренней кухне. Вы узнаете, почему на сцене никогда не произносят слово верёвка, а самые дешёвые места в верхней галерее называются райком, почему зрители девятнадцатого века смотрели спектакли при полном освещении, и как правила этикета повлияли на выбор высоты ступенек великолепной лестницы Оперы.
Мы также увидим красивейшее убранство зала Оперы, рассмотрим потолок, расписанный великим Шагалом, и я расскажу вам, где на творении художника можно разглядеть 14 сцен из известных опер и балетов.
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты, в том числе для гида: 12€ для взрослого, 8€ для детей.
Выберите дату для вашей экскурсии
Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
Были на экскурсии 3 февраля. Саида показала нам Опера во всей красе. Экскурсия замечательная! Отличная подача информации. Всем рекомендую. Спасибо большое.
Ольга
6 февраля 2020
bravo!!!
Людмила
6 февраля 2020
Отличная экскурсия! Гид Саида эрудированный, подготовленный экскурсовод. Всё было доходчиво рассказано и показано. Нам всё понравилось очень! Единственное замечание - не всегда было слышно голос гида, желательно всё-таки иметь наушники с микрофонами. Рекомендуем данного гида всем!
Надежда
25 января 2020
Спасибо Саиде за великолепней экскурс в историю оперы! Потрясающие интервьюеры были дополнены интересным рассказом о главных событиях! Были тонко подмечены многие детали, которых без сопровождения гида невозможно было бы заметить! Очень советую! Супер! На одном дыхании
Анастасия
6 января 2020
Спасибо большое Саиде за столь интересный рассказ! Экскурсия прошла на одном дыхании
Елена
24 декабря 2019
Мы ходили на экскурсию 1 ноября. Нам все понравилось. Монументальное здание, поражающее своей архитектурой и интерьерами было дополнено историей и занимательными фактами о нем от Саиды. Всем рекомендую эту экскурсию!
irina
7 декабря 2019
Очень интересная экскурсия. Потрясает внутреннее убранство оперы, Советуем воспользоваться и пройтись по залам с экскурсоводом , много интересных фактов.
Елена
27 ноября 2019
Были на экскурсии с двумя детьми 8 и 10 лет. Их заинтересовали разные жизненные истории и выдуманные мифы, связанные с этим зданием. Видно, что Саида очень много знает по теме экскурсии и хочет этим поделиться. Для меня лично не хватили структурированности и последовательности изложения материала, но у нас было мало времени и мы получили очень много информации. Я бы хотела вернуться еще раз и уделить экскурсии по Опере больше внимания. Возможно, посетить какое-то мероприятие. Спасибо Саиде за интересную экскурсию.
Константин
24 ноября 2019
На экскурсию я пришел уже подготовленным - прочитал и просмотрел всё, что имелось в рунете про Оперу Гарнье. Так сразу и сказал - это я всё уже знаю, удивите меня, плиз, какими-то сокровенными знаниями... и меня удивили! потрясающе интересный рассказ! То, что я услышал, этого в интернете нет! Однозначно порекомендую друзьям идти на эту экскурсию!
Элеонора
19 ноября 2019
Экскурсия великолепна. Гид Саида обладает обширными знаниями. Узнали много интересного. Спасибо!
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Хотите стать с Лувром на «ты» и быстро понять, сколько эпох и величайших культурных ценностей вобрал в себя этот музей? Вы воочию увидите предметы искусства, без которых нельзя представить главную французскую сокровищницу, познакомитесь с огромным музейным пространством и историей этих стен — помнящих монархов и их придворных.
Погрузиться в историю дворца-музея и «прочитать» главные шедевры
За 2 часа вы не только увидите великие произведения искусства, но и узнаете контекст их создания и включения в коллекции музея. Прикоснётесь к истории старинного замка, взглянете на слияние античного и «современного искусства» в XVII веке, восхититесь королевскими сокровищами и полюбуетесь потолочными росписями. В итоге экскурсия станет одновременно и общим, и детальным знакомством с Лувром — идеальное первое свидание, чтобы после встретиться вновь.
Два часа в компании великих шедевров и без туристических толп на экскурсии в мини-группе
Лувр не нуждается в долгом представлении. Но чтобы вы действительно оценили масштабы дворца и увидели Мону Лизу, приглашаю вас на утреннюю прогулку по музею. Венера Милосская, крылатая Ника, скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, полотна французских художников и другие экспонаты — об их истории и значении в мировой культуре я расскажу легко и увлекательно.
Познакомиться с главными шедеврами и историей королевского дворца без толп
Первое знакомство с грандиозным Лувром — мероприятие ответственное: экскурсия в небольшой группе в вечернее время позволит сделать его комфортным и увлекательным. Вы, конечно, встретите трёх известных дам — Венеру Милосскую, Нику Самофракийскую и Мону Лизу, а также увидите скульптуры Микеланджело, фрески Ботичелли, картины французских живописцев и другие великолепные экспонаты: я расскажу об их истории, особенностях и значении.
Погружение в эпоху гениев французского импрессионизма: от Мане до Ван Гога
В отличие от многогранного Лувра музей Орсе собрал очень узкую, но не менее ценную коллекцию — работы импрессионистов, ставшие визитной карточкой французской живописи. Перед вами засверкают главные сокровища Орсе: картины Моне, Ренуара, Дега, Гогена, Ван Гога и других прославленных художников. В результате вы разберетесь в прекраснейшем направлении французской живописи, побываете в Париже конца 19 века и по-новому взглянете на современное искусство.
Сага о Людовиках Бурбонах и событиях дворца, повлиявших на историю Франции
На экскурсии я познакомлю вас с историей дворца и его обитателей, расскажу о повседневной жизни французских королей и их придворных, живших в стенах дворца в 17 и 18 веках, и о главных событиях Версаля, оказавших кардинальное влияние на историю Французского государства.