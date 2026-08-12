43 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Опера Гарнье в Париже - это больше, чем просто театр. Это место, где искусство оживает. На экскурсии вы узнаете о легендах и тайнах, которые скрываются за её роскошным фасадом. Погрузитесь
5 причин купить эту экскурсию
- 🎭 Узнать о легендах Оперы
- 🖼️ Увидеть потолок Шагала
- 🏛️ Погрузиться в историю театра
- 🔍 Исследовать внутреннюю жизнь
- 📜 Узнать о правилах этикета
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения Оперы Гарнье - с апреля по октябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В зимние месяцы, с ноября по март, также можно насладиться экскурсиями, так как мероприятие проходит в помещении. Однако стоит учитывать, что в это время может быть более многолюдно из-за праздников.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Опера Гарнье
Описание экскурсии
Вы увидите красивейшее убранство зала Оперы и рассмотрите потолок, расписанный великим Шагалом.
- Я объясню, где на потолке можно разглядеть 14 сцен из известных опер и балетов
- Расскажу об истории строительства Оперы и архитекторе Шарле Гарнье
Поговорим и о внутренней кухне:
- Почему на сцене никогда не произносят слово верёвка, а самые дешёвые места в верхней галерее называются райком
- Как правила этикета повлияли на выбор высоты ступенек великолепной лестницы Оперы
- Почему зрители девятнадцатого века смотрели спектакли при полном освещении
И не только!
Организационные детали
Дополнительно оплачиваются входные билеты (в том числе и для гида): взрослые — €15, льготные — €10, дети до 12 лет бесплатно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Саида — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 602 туристов
Пианистка и музыковед с дипломом Сорбонны. Я с удовольствием расскажу и покажу вам Париж таким, каким я его люблю и знаю.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 88 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Хотим поблагодарить Саиду за прекрасную экскурсию по Опере Гарнье!
Было действительно интересно, увлекательно и при этом совершенно ненавязчиво. Саида очень быстро нашла контакт со всей нашей семьёй, а особенно приятно, что
Было действительно интересно, увлекательно и при этом совершенно ненавязчиво. Саида очень быстро нашла контакт со всей нашей семьёй, а особенно приятно, что
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Г
Добрый день. Наша экскурсия была 14 мая. Опера Гарнье нас очаровала. Спасибо Саиде - очень много узнали невероятных историй и тайн, связанных с театром. Саида направила наше внимание к каждой
Саида
Ответ организатора:
Галина, спасибо большое за ваш столь развёрнутый и тёплый отзыв! Рада, что у вас остались яркие и запоминающиеся воспоминания о времени,проведённом в Опере Гарнье. Желаю новых,интересных путешествий и спектаклей!
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Е
Посетили прекрасную Оперу Гаранье вместе с Саидой! это была прекрасная экскурсия! Саида великолепный рассказчик, настолько интересно, что мы слушали и восхищались! Очень интересный собеседник, мы получили коласальное удовольствие и очень рады, что экскурсия за рассказами и фактами оказалась 3 часа! Больша Блогадарность Саиде! буду советовать ее экскурсии, обязательно
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В
Сегодня мы посетили экскурсию, и пока свяжи эмоции хотим выразить благодарность. Получили массу впечатлений и узнали много интересного. Саида рассказывала очень увлекательно, приводила много интересных фактов, отлично владеет материалом. Это не просто урок истории, а небольшое путешествие. Огромное спасибо, прилетим еще и обязательно посетим снова.
Саида
Ответ организатора:
Благодарю Вас за тёплые слова. Я рада,что Вам понравилось! Буду ждать в Париже,а может когда нибудь Вы мне Байкал покажете:)
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Наша экскурсия прошла просто восхитительно, Саида очень интересный рассказчик, великолепный человек. Нам было очень захватывающе, весело и познавательно. Мы прекрасно провели время. Очень рекомендую эту экскурсию. И конечно Саиде отдельный большой привет и лучики добра. Мы были очень вдохновлены после этой экскурсии.
Саида
Ответ организатора:
Спасибо большое за отзыв,Марина! Мне тоже было приятно провести для вас экскурсию в Опере Гарнье. До новых встреч! Саида
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И
Дата посещения: 30 сен 2025
Идея сходить в Опера ещё раз родилась стихийно! Но захотелось на этот раз пойти с гидом. К гидам относимся очень осторожно, потому как ожидания не всегда совпадают с реальностью. Но
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