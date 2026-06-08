Чтобы понять, почему героями Дюма не могли стать ни гвардейцы, ни гренадёры, отправимся на экскурсию по Парижу.
Вы узнаете, каким на самом деле был девиз королевских мушкетёров, почему они не могли драться с гвардейцами кардинала — и всё равно дрались. И в конце концов — чёрт побери — выясните, что представляла собой «кружевная война».
Вы узнаете, каким на самом деле был девиз королевских мушкетёров, почему они не могли драться с гвардейцами кардинала — и всё равно дрались. И в конце концов — чёрт побери — выясните, что представляла собой «кружевная война».
Описание экскурсии
- Мы найдём улицу Старой Голубятни, где располагались казармы чёрных мушкетёров и кварталы, где жили настоящие мушкетёры
- Прогуляемся у Лувра, где они несли службу и охраняли монарха
- Окажемся у Пале-Рояль — резиденции кардинала Ришелье и его знаменитых гвардейцев
- Вы выясните, как можно было остановить мушкетёра в бою и почему это было очень сложно
- Мы обсудим их лошадей, быт, униформу и настоящий девиз
- На нашем пути будет отель де Тревиля и квартира человека, который стал прототипом Д’Артаньяна
- Я расскажу о создании и трогательном конце существования королевских мушкетёров
Вы узнаете:
- что требовалось, чтобы стать королевским мушкетёром, и что — чтобы стать гвардейцем кардинала
- что на самом деле значил крик «Ко мне, мушкетёры!» на парижских улицах
- почему им ни в коем случае нельзя было приближаться к одному конкретному аббатству
- и многое другое!
Организационные детали
- По пути остановимся передохнуть в кафе — угощение не входит в стоимость
- Рекомендуемый возраст 12+
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Участник
|€40
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Лувра
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 1 час до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 10 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2026 года
Писательница, певица. Мы уже десять лет живём с Парижем вместе и пытаемся разгадать загадки друг друга.
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