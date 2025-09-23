Откройте для себя сердце Парижа, прогуливаясь по островам Сите и Сен-Луи. История, архитектура и уютные улочки ждут вас
Острова Сите и Сен-Луи - это сердце Парижа, где начинаются многие пешие прогулки. Здесь можно увидеть Собор Парижской Богоматери, старый королевский дворец и Понт-Неф. Эти районы хранят множество историй, от читать дальшеуменьшить
средневековых легенд до романтических сказаний. На острове Сен-Луи вас ждут церкви и особняки, а также уникальная атмосфера старинных улочек. Завершите прогулку у лавки с лучшим мороженым в городе. Это идеальная возможность насладиться Парижем без суеты
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. Весной и осенью также можно насладиться спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой, несмотря на холод, острова сохраняют свою магию, особенно в праздничный сезон.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
Собор Парижской Богоматери
Понт-Неф
Дворец Правосудия
Описание экскурсии
📍 Мы начнем нашу прогулку на острове Сите – в самой старой части Парижа. Для начала поговорим о тех постройках, которые были на острове почти 2000 лет назад. 📍 Затем погрузимся в атмосферу жизни средневековых людей и попробуем представить себя на месте тех, кто возводил Собор Парижской Богоматери. После мы подробно поговорим о соборе – одной из ключевых точек нашей экскурсии. 📍 Нас ожидает прогулка мимо старого королевского дворца, который был превращен в тюрьму, а затем – в Дворец Правосудия. Я расскажу истории, которые связаны с каждым периодом существования этого комплекса зданий. 📍На самом старом мосту города, Понт-Неф, насладимся видом на Париж и поговорим о непростом для Франции веке войн и смут. 📍 В одном из неприметных переулков острова я расскажу историю парижских Ромео и Джульетты и покажу их дом. 📍На острове Святого Людовика (Сен-Луи) мы пройдём вдоль церквей и особняков острова и обсудим судьбы местных жителей. Прямые улочки этого крошечного района, застроенного домами 350-летней давности, не оставят вас равнодушными! 📍 Завершится экскурсии недалеко от лавки, где вы при желании сможете попробовать самое вкусное мороженое в Париже.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сен-Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Анастасия — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час
Провела экскурсии для 2361 туриста
Мой родной город — Петербург, где после окончания исторического факультета СПбГУ я несколько лет работала в Эрмитаже, рассказывая о музее, его истории и французском искусстве. В Париже я была множество читать дальшеуменьшить
раз, а в 2017 году перебралась сюда надолго.
За годы жизни во Франции успела получить образование в области туризма, провести экскурсии для нескольких тысяч путешественников со всего мира, открыть свою фирму, поработать в сфере антиквариата, проехать эту прекрасную страну вдоль и поперёк, посетить множество интересных мероприятий, привыкнуть к местному менталитету (но не к бюрократии).
Сердце моё отдано Парижу. Я люблю этот город, изучаю его каждый день и с радостью познакомлю вас с ним!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 4 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Ольга
Прекрасная экскурсия. Узнали много нового, материал подается профессионально, логично и с душой. На все заданные вопросы получили исчерпывающие ответы. Большое спасибо Анастасии!
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R
Regina
Сите и Сен-Луи Мы очень благодарны Анастасие за очень познавательную и интерсную экскурсию. Два часа пролетели незаметно и даже легкий дождь не испортил впечатления.
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В
Виктория
Анастасия прекрасный рассказчик, с глубокими знаниями истории. Чудесно все рассказала и показала знаковые места, входящие в эту экскурсию.
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В
Варя
Настя учла все предпочтения и превзошла все ожидания. Экскурсия была легкой и познавательной. Очень рекомндую!
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