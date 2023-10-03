Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья
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даты
Описание
Что вас ожидает
📍 Мы начнем нашу прогулку на острове Сите – в самой старой части Парижа. Для начала поговорим о тех постройках, которые были на острове почти 2000 лет назад.
📍 Затем погрузимся в атмосферу жизни средневековых людей и попробуем представить себя на месте тех, кто возводил Собор Парижской Богоматери. После мы подробно поговорим о соборе – одной из ключевых точек нашей экскурсии.
📍 Нас ожидает прогулка мимо старого королевского дворца, который был превращен в тюрьму, а затем – в Дворец Правосудия. Я расскажу истории, которые связаны с каждым периодом существования этого комплекса зданий.
📍На самом старом мосту города, Понт-Неф, насладимся видом на Париж и поговорим о непростом для Франции веке войн и смут.
📍 В одном из неприметных переулков острова я расскажу историю парижских Ромео и Джульетты и покажу их дом.
📍На острове Святого Людовика (Сен-Луи) мы пройдём вдоль церквей и особняков острова и обсудим судьбы местных жителей. Прямые улочки этого крошечного района, застроенного домами 350-летней давности, не оставят вас равнодушными!
📍 Завершится экскурсии недалеко от лавки, где вы при желании сможете попробовать самое вкусное мороженое в Париже.
Организационные детали
Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.
Выберите дату при бронировании
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- на площади Сен-Мишель
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 2 часовБронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.