Острова Сите и Сен-Луи - это сердце Парижа, где начинаются многие пешие прогулки. Здесь можно увидеть Собор Парижской Богоматери, старый королевский дворец и Понт-Неф. Эти районы хранят множество историй, от

средневековых легенд до романтических сказаний. На острове Сен-Луи вас ждут церкви и особняки, а также уникальная атмосфера старинных улочек. Завершите прогулку у лавки с лучшим мороженым в городе. Это идеальная возможность насладиться Парижем без суеты

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода теплая и приятная для прогулок. Весной и осенью также можно насладиться спокойной атмосферой и меньшим количеством туристов. Зимой, несмотря на холод, острова сохраняют свою магию, особенно в праздничный сезон.

Сейчас август — это идеальное время.