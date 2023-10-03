По парижским островам: Сите и Сен-Луи

Побывать в тихих и спокойных кварталах, где царит атмосфера Средневековья

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Острова Сите и Сен-Луи — это самое сердце Парижа. Отсюда обычно начинаются пешие прогулки. Практически все сразу направляются к собору Парижской Богоматери. И упускают из виду неприметные улочки и укромные уголки, скрытые от туристов. Давайте вместе прогуляемся по этим старинным районам Парижа с богатой историей. Здесь есть на что посмотреть!
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
По парижским островам: Сите и Сен-Луи
Ближайшие даты:
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Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

📍 Мы начнем нашу прогулку на острове Сите – в самой старой части Парижа. Для начала поговорим о тех постройках, которые были на острове почти 2000 лет назад.
📍 Затем погрузимся в атмосферу жизни средневековых людей и попробуем представить себя на месте тех, кто возводил Собор Парижской Богоматери. После мы подробно поговорим о соборе – одной из ключевых точек нашей экскурсии.
📍 Нас ожидает прогулка мимо старого королевского дворца, который был превращен в тюрьму, а затем – в Дворец Правосудия. Я расскажу истории, которые связаны с каждым периодом существования этого комплекса зданий.
📍На самом старом мосту города, Понт-Неф, насладимся видом на Париж и поговорим о непростом для Франции веке войн и смут.
📍 В одном из неприметных переулков острова я расскажу историю парижских Ромео и Джульетты и покажу их дом.
📍На острове Святого Людовика (Сен-Луи) мы пройдём вдоль церквей и особняков острова и обсудим судьбы местных жителей. Прямые улочки этого крошечного района, застроенного домами 350-летней давности, не оставят вас равнодушными!
📍 Завершится экскурсии недалеко от лавки, где вы при желании сможете попробовать самое вкусное мороженое в Париже.

Организационные детали

Это пешеходная экскурсия без дополнительных расходов.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на площади Сен-Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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Индивидуальные
Пешеходные
Можно с детьми
История и архитектура
Необычные
Летние
Улицы и переулки
Остров Сите
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Природа и пейзажи
Консьержери
Нотр-Дам

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