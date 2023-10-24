Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»

Прогуляться по Парижу и окунуться в атмосферу мистического средневековья

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История Франции — сложный предмет. А знакомство с ней через героев любимых романов проходит намного интереснее и веселее. Эта авторская литературная прогулка перенесёт вас в Париж 15 века.

Вы побываете в местах действия известного романа Виктора Гюго, изучите старинную архитектуру и откроете тайны самого романтичного города в мире.
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Ближайшие даты:
24
окт
31
окт
2
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы

Описание

Что вас ожидает

Вас ждёт насыщенная экскурсия, во время которой вы узнаете традиции и верования позднего Средневековья, познакомитесь с укладом жизни парижан и политическим положением Франции конца периода правления шестого короля династии Валуа — Людовика XI. Итак, в программе:

  • Наша прогулка начнётся на правом берегу Сены. Мимо Двора чудес старинными улочками вслед за Эсмеральдой и Гренгуаром мы прогуляемся от одного здания 15 века к другому.
  • Мимо Шатле через мост Менял дойдём до Сите, чтобы вместе с толпой у Дворца правосудия отметить День шута.
  • Затем углубимся в левый берег. Вы узнаете историю многих известных колледжей Парижа, ставших впоследствии высшими учебными заведениями.
  • Петляя извилистыми и кривыми улицами Средневековья, доберёмся до Малого Шатле, где капитан Феб ждал на свидание Эсмеральду.
  • Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку. Я расскажу, какую судьбу сыграл роман в жизни собора, а собор — в жизни автора.
  • Закончим прогулку на Гревской площади — там, где была приговорена к смертной казни юная танцовщица Эсмеральда.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можете взять кофе или чай во время прогулки (за отдельную плату).

во вторник в 10:00, в четверг в 11:00

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
перед церковью Сен-Ёсташ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
задайте свой вопрос
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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