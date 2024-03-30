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Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»

Прогуляться по Парижу и окунуться в атмосферу мистического средневековья
История Франции — сложный предмет. А знакомство с ней через героев любимых романов проходит намного интереснее и веселее. Эта авторская литературная прогулка перенесёт вас в Париж 15 века.

Вы побываете в местах действия известного романа Виктора Гюго, изучите старинную архитектуру и откроете тайны самого романтичного города в мире.
5
2 отзыва
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»
Дорогами героев романа «Собор Парижской Богоматери»

Описание экскурсии

Вас ждёт насыщенная экскурсия, во время которой вы узнаете традиции и верования позднего Средневековья, познакомитесь с укладом жизни парижан и политическим положением Франции конца периода правления шестого короля династии Валуа — Людовика XI. Итак, в программе:

  • Наша прогулка начнётся на правом берегу Сены. Мимо Двора чудес старинными улочками вслед за Эсмеральдой и Гренгуаром мы прогуляемся от одного здания 15 века к другому.
  • Мимо Шатле через мост Менял дойдём до Сите, чтобы вместе с толпой у Дворца правосудия отметить День шута.
  • Затем углубимся в левый берег. Вы узнаете историю многих известных колледжей Парижа, ставших впоследствии высшими учебными заведениями.
  • Петляя извилистыми и кривыми улицами Средневековья, доберёмся до Малого Шатле, где капитан Феб ждал на свидание Эсмеральду.
  • Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку. Я расскажу, какую судьбу сыграл роман в жизни собора, а собор — в жизни автора.
  • Закончим прогулку на Гревской площади — там, где была приговорена к смертной казни юная танцовщица Эсмеральда.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
  • Все достопримечательности осматриваются снаружи
  • Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можете взять кофе или чай во время прогулки (за отдельную плату).

во вторник в 10:00, в четверг в 11:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Стоимость экскурсии

ТарифСтоимость
Участник€60
Для бронирования достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Перед церковью Сен-Ёсташ
Когда и сколько длится?
Когда: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
Экскурсия длится около 4.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 27% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Антонина
Антонина — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 98 туристов
Здравствуйте, путешественники! C 2013 я живу в Париже на постоянной основе. Из них 4года работаю в компании по сопровождению русскоговорящих путешественников как переводчик, администратор и гид. Решила начать проводить свои авторские экскурсии, так как простое «посмотрите налево, посмотрите направо» нахожу скучным. Я страстная любительница литературы, предлагаю и вам разделить маршруты, по которым ходили герои знаменитых романов.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 2 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
3
2
1
Мадина
Спасибо Антонине,за проведение такой прекрасной экскурсии! Интересно,даде если не знаком с творчеством А. Дюма-Антонина цитирует и рассказывает историю!
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М
Очень информативно, интересно.
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