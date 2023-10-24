Прогуляться по Парижу и окунуться в атмосферу мистического средневековья
История Франции — сложный предмет. А знакомство с ней через героев любимых романов проходит намного интереснее и веселее. Эта авторская литературная прогулка перенесёт вас в Париж 15 века.
Вы побываете в местах действия известного романа Виктора Гюго, изучите старинную архитектуру и откроете тайны самого романтичного города в мире.
Вы побываете в местах действия известного романа Виктора Гюго, изучите старинную архитектуру и откроете тайны самого романтичного города в мире.
Ближайшие даты:
24
окт
окт
31
окт
окт
2
ноя
ноя
Бронируйте сейчас, отменяйте при необходимости Если вы решите отменить бронь за 48 часов до начала мероприятия – вам вернётся 100% от уплаченной суммы
Описание
Что вас ожидает
Вас ждёт насыщенная экскурсия, во время которой вы узнаете традиции и верования позднего Средневековья, познакомитесь с укладом жизни парижан и политическим положением Франции конца периода правления шестого короля династии Валуа — Людовика XI. Итак, в программе:
- Наша прогулка начнётся на правом берегу Сены. Мимо Двора чудес старинными улочками вслед за Эсмеральдой и Гренгуаром мы прогуляемся от одного здания 15 века к другому.
- Мимо Шатле через мост Менял дойдём до Сите, чтобы вместе с толпой у Дворца правосудия отметить День шута.
- Затем углубимся в левый берег. Вы узнаете историю многих известных колледжей Парижа, ставших впоследствии высшими учебными заведениями.
- Петляя извилистыми и кривыми улицами Средневековья, доберёмся до Малого Шатле, где капитан Феб ждал на свидание Эсмеральду.
- Через Малый мост вернёмся на Сите, чтобы постичь красоту и могущество собора Девы Марии, больше известного как Нотр-Дам, приютившего в своих стенах Клода Фроло, Квазимодо и бедную цыганку. Я расскажу, какую судьбу сыграл роман в жизни собора, а собор — в жизни автора.
- Закончим прогулку на Гревской площади — там, где была приговорена к смертной казни юная танцовщица Эсмеральда.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна взрослым и детям от 13 лет
- Все достопримечательности осматриваются снаружи
- Обязательные дополнительные расходы не предусмотрены. По желанию можете взять кофе или чай во время прогулки (за отдельную плату).
во вторник в 10:00, в четверг в 11:00
Ответы на вопросы
- Место начала и завершения?
- перед церковью Сен-Ёсташ
- Когда и сколько длится?
- Когда: во вторник в 10:00, в четверг в 11:00Экскурсия длится около 4.5 часовБронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 20% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можетезадать вопрос организатору
- Можно задать вопрос до бронирования?
- Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.Просто перейдите в эту форму изадайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Antonina — ваш гид в Париже
Провёл экскурсии для 69 туристов
Здравствуйте, путешественники! C 2013 я живу в Париже на постоянной основе. Из них 4года работаю в компании по сопровождению русскоговорящих путешественников как переводчик, администратор и гид. Решила начать проводить свои авторские экскурсии, так как простое «посмотрите налево, посмотрите направо» нахожу скучным. Я страстная любительница литературы, предлагаю и вам разделить маршруты, по которым ходили герои знаменитых романов.
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