Посещение ЛУВРА во время вечернего открытия позволит Вам в спокойной атмосфере насладиться его шедеврами. За 2, 5 часовую экскурсию ⛳ Вы откроете для себя самые важные шедевры ЛУВРА.

И посещение Лувра обязательно для первого вашего визита Парижа.

ЛУВР один из самых знаменитых и богатых музеев мира.

Престиж музея ЛУВР заключаеться в художественной ценности ее коллекции, которая не самая большая в мире, но с богатой историей 📖 и, конечно же, в исторической ценности, престиже и красоте самого здания. Музей 🖼 расположен в старинном дворце, бывшей резиденции французских королей. Его строительство не прекращалось на протяжении 800 лет.

Коллекция ЛУВРА состоит из 550 000 предметов, 35 000 представлены в его залах. Это самые разнообразные предметы: живопись, скульптура, керамика, предметы изящного искусства, гобелены, рисунки, мебель и многое другое.

О себе:

Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.

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