  1. Франция
  2. Париж
  3. Экскурсии

Первое посещение Лувра - вечерняя прогулка по музею

5
11 отзывов
Olga F.
Olga F. – Гид из Парижа
Предлагаю вам провести вечер в одном из самых знаменитых и богатых музеев мира – парижском Лувре.

Во время вечернего открытия залы музея пустеют, что позволяет в спокойной атмосфере полюбоваться мировыми шедеврами старинного французского дворца.

Я получила образование в Школе Лувра – национальной высшей школе изящных искусств и с удовольствием расскажу вам все интересные детали о художниках и произведениях искусства, которые находятся в коллекции музея.
Задать вопрос
  • 👥Групповая
  • 🌃Ночная
  • 🌇Подходит для вечера
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €40 за человека

    Заказать экскурсию
Первое посещение Лувра - вечерняя прогулка по музею
Первое посещение Лувра - вечерняя прогулка по музею

Что вы увидите

  • Венеру Милосскую
  • Нику Самофракийскую
  • средневековый Лувр
  • все картины Леонардо Да Винчи
  • Мона Лизу великого Да Винчи
  • картину Жана-луи Давида "Коронация Наполеона"
  • картину Паоло Веронезе "Свадьба в Канне Галилейской"
  • "Большую Одалиску" Жана-Доминика Энгра
  • скульптуры великого Микеланжело " Рабы"
  • скульптуру Антонио Канова " Амур и Психея"
  • галерею Апполона и многое другое
Посещение ЛУВРА во время вечернего открытия позволит Вам в спокойной атмосфере насладиться его шедеврами. За 2, 5 часовую экскурсию ⛳ Вы откроете для себя самые важные шедевры ЛУВРА.
И посещение Лувра обязательно для первого вашего визита Парижа.
ЛУВР один из самых знаменитых и богатых музеев мира.
Престиж музея ЛУВР заключаеться в художественной ценности ее коллекции, которая не самая большая в мире, но с богатой историей 📖 и, конечно же, в исторической ценности, престиже и красоте самого здания. Музей 🖼 расположен в старинном дворце, бывшей резиденции французских королей. Его строительство не прекращалось на протяжении 800 лет.
Коллекция ЛУВРА состоит из 550 000 предметов, 35 000 представлены в его залах. Это самые разнообразные предметы: живопись, скульптура, керамика, предметы изящного искусства, гобелены, рисунки, мебель и многое другое.

О себе:

  • Я, Ольга Третьякова, профессиональный гид. Живу в Париже с 1997 года. Влюбленная в Париж и в его историю, училась в Школе Лувра, Сорбонне, школе гидов, желаю вам показать и рассказать о том, что я люблю, что я знаю об этом волшебном городе. Приглашаю вас на встречу с Парижем.
Организационные детали
  • Прийдите, пожалуйста, на место встречи на 5 минут раньше.
  • Для детей до 12 лет экскурсия бесплатна.
  • оплата на месте гиду
  • До 18 лет вход в музей бесплатен - при наличии документа
  • Стоимость билета в Лувр оплачиваеться дополнительно - €15
  • минигруппа - 6 человек
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • билет в Лувр - €15 ( до 18 лет - бесплатно (при наличии документа)
Начало
🚩 - у скульптуры перед пирамидой Лувра
Место завершения
🏁 в музее Лувр
Первое посещение Лувра - вечерняя прогулка по музею
Первое посещение Лувра - вечерняя прогулка по музею
Первое посещение Лувра - вечерняя прогулка по музею
Первое посещение Лувра - вечерняя прогулка по музею

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
🕐 Показать доступные даты
Olga F.
Olga F.
Остались вопросы о проведении этой экскурсии, мы с удовольствием ответим на них
Напишите мнеВыберите дату и оставьте комментарий в форме

11 отзывов оставили туристы

Olga F. проводит ещё 3 экскурсии

Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
30
2 часа
Прогулка вдоль Сены по вечернему Парижу
11 отзывов
Экскурсия по Латинскому кварталу
30
2 часа
Экскурсия по Латинскому кварталу
10 отзывов
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра
30
2 часа
Прогулка по легендарным улочкам Монтмартра

Еще несколько необычных экскурсий в Париже

Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
35
2 часа
Экскурсия «Шедевры Лувра за 2 часа»
519 отзывов
Главные сокровища Лувра за 2 часа
37
2 часа
Главные сокровища Лувра за 2 часа
372 отзыва
Захватывающее знакомство с первыми сокровищами музея
Обзорная экскурсия по Парижу
20
2 часа
Обзорная экскурсия по Парижу
236 отзывов
Ежедневная прогулка по Парижу
20
2 часа
Ежедневная прогулка по Парижу
217 отзывов
Узнать и полюбить город за 2 часа
Прогулки по Монмартру
От 85
3 часа
Прогулки по Монмартру
172 отзыва
Все чудеса богемного, романтичного, легендарного квартала на дружественной прогулке
Понять Париж за два часа
От 92
2 часа
Понять Париж за два часа
140 отзывов
История невероятного превращения Лютеции в Париж и секреты квартала тамплиеров