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Фотопрогулка
Париж как на открытке: экспресс-фотосессия у Эйфелевой башни
Начало: 1 Пл. дю Трокадеро э ды 11 Ноябрь, 75116 Париж
€59.50 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Загадки Оперы Гарнье: откуда взялся «Призрак оперы»
Начало: Метро Опера, Станция метро · Париж, II округ Париж...
Завтра в 10:00
19 июн в 10:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Париж без туристов: очарование Пасси и Отёя
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
€180 за всё до 5 чел.
Фотопрогулка
до 10 чел.
Парижские воспоминания: персональная фотосессия в вашем ритме
Начало: 1 Пл. дю Трокадеро е ду 11 Ноября, 75116 Париж, Фр...
Расписание: См. календарь
€45 за всё до 10 чел.
Фотопрогулка
Идеальный кадр: фотосессия у Эйфелевой башни
Начало: 1 Пл. дю Трокадеро э ды 11 Ноябрь, 75116 Париж
€85 за всё до 30 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Монмартр: Париж, которого не знают туристы
Начало: По договорённости
Расписание: По согласованию с гидом.
€150 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Тайны и ритуалы кладбища Пер-Лашез
Начало: 70, бульвар де Менильмонтан
Расписание: По договоренности
€150 за всё до 7 чел.
Билеты
Ангелы и демоны Огюста Родэна
Начало: 77 рю де Варенн 75007
€180 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Вечерний Париж вдоль Сены: история, мосты и огни города
Начало: Площадь дю Пале Руаяль, 1
Расписание: По договоренности
€165 за всё до 5 чел.
-
20%
Индивидуальная
до 8 чел.
Пер-Лашез: тишина, в которой говорит история
Начало: 23 Бд де Мениломонтан, 75011 Париж
Расписание: По договоренности
€152
€190 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Монмартр - легенды, художники и тайны богемного Парижа
Начало: Станция метро Анвер (2-я линия)
Завтра в 08:00
19 июн в 08:00
€129 за всё до 7 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Роскошь Золотого треугольника Парижа: мода и архитектура
Начало: Avenue des Champs-Élysées, 101, 8e Arrondissement,...
Расписание: Ежедневно в 14:00
€180 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 5 чел.
Романтичный и богемный Монмартр - прогулка по Парижу с гидом
Начало: У выхода из станции метро Бланш (линия 2), рядом с...
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
до 8 чел.
Монмартр: от святости до грехопадения
Начало: Метро Бланш, Станция метро · Париж, XVIII округ Па...
€160 за всё до 8 чел.
Индивидуальная
до 7 чел.
Исторический центр Парижа - путешествие в сердце французской столицы
Начало: Ваш отель или любой адрес в Париже
€149 за всё до 7 чел.
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