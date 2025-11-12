Отправляйтесь в незабываемое путешествие по самому очаровательному богемному району Парижа: Монмартр. Начавшись у Каррузель де Сен-Пьер, расположенной на площади Сен-Пьер в оживленном 18-м округе, эта пешеходная экскурсия с гидом предлагает глубокое погружение в художественные и исторические сокровища этого культового района. Что вас ждёт?

Сады на площади Луизы Мишель: прогуляйтесь по этим пышным садам у подножия Монмартра, откуда открываются потрясающие виды на вершину холма.

Базилика Сакре-Кёр (Sacré-Cœur Basilica): поднимитесь на парвис Сакре-Кер и зайдите внутрь этой культовой церкви. Полюбуйтесь захватывающими дух мозаиками и панорамным видом на Париж с одной из самых высоких точек города.

Площадь Надар: узнайте об этом тихом местечке, посвященном знаменитому фотографу, и его историческом значении на Монмартре.

Площадь дю Тертр (Place du Tertre): прогуляйтесь по оживлённой площади художников, где живут живописцы, карикатуристы и множество очаровательных кафе. Почувствуйте живую энергию творческой души Монмартра.

Музей Дали: остановитесь у музея, посвящённого художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали и являющегося художественным наследием Монмартра.

Le Poulbot: откройте для себя эту любимую закусочную, названную в честь знаменитого иллюстратора монмартрских уличных детей, что свидетельствует о богатой культурной истории района.

La Maison Rose: сфотографируйте эту пастельно-розовую жемчужину, обязательную для посещения и являющуюся неизменным символом очарования Монмартра.

Vignes du Clos Montmartre: посетите скрытый виноградник в этом районе — редкий взгляд на историю виноделия Парижа, которая жива и по сей день.

Cabaret Au Lapin Agile: послушайте рассказы об этом легендарном кабаре, в котором выступали величайшие художники и писатели XX века.

Площадь Далиды и Дом Далиды: отдайте дань уважения любимой франко-итальянской певице Далиде, остановившись у её статуи и бывшего дома.

Площадь Сюзанны Буиссон: уйдите с шумных улиц в этот тихий сад, посвященный местной героине.

Мулен де ла Галетт: откройте для себя эту историческую ветряную мельницу и узнайте о её роли в художественной и социальной истории Монмартра.

Бато-Лавуар (Bateau-Lavoir): посетите эту знаменитую мастерскую, в которой работали такие светила, как Пикассо и Модильяни, и узнайте историю их новаторского искусства.

Стена любви (Le Mur des Je T'aime): завершите свое путешествие у этого романтического памятника, на котором надпись "Я люблю тебя" написана более чем на 250 языках, — идеальное завершение приключения на Монмартре.

