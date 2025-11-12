Откройте для себя Монмартр во время пешеходной экскурсии с местным гидом.
Посетите Сакре-Кер, исследуйте извилистые улочки и впитайте в себя художественное очарование самого знакового богемного района Парижа.
Эта прогулка по Монмартру, идеально подходящая для любителей искусства, истории и тех, кто хочет почувствовать истинную сущность Парижа, обещает очаровать и вдохновить.
Описание экскурсии
Отправляйтесь в незабываемое путешествие по самому очаровательному богемному району Парижа: Монмартр. Начавшись у Каррузель де Сен-Пьер, расположенной на площади Сен-Пьер в оживленном 18-м округе, эта пешеходная экскурсия с гидом предлагает глубокое погружение в художественные и исторические сокровища этого культового района. Что вас ждёт?
- Сады на площади Луизы Мишель: прогуляйтесь по этим пышным садам у подножия Монмартра, откуда открываются потрясающие виды на вершину холма.
- Базилика Сакре-Кёр (Sacré-Cœur Basilica): поднимитесь на парвис Сакре-Кер и зайдите внутрь этой культовой церкви. Полюбуйтесь захватывающими дух мозаиками и панорамным видом на Париж с одной из самых высоких точек города.
- Площадь Надар: узнайте об этом тихом местечке, посвященном знаменитому фотографу, и его историческом значении на Монмартре.
- Площадь дю Тертр (Place du Tertre): прогуляйтесь по оживлённой площади художников, где живут живописцы, карикатуристы и множество очаровательных кафе. Почувствуйте живую энергию творческой души Монмартра.
- Музей Дали: остановитесь у музея, посвящённого художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали и являющегося художественным наследием Монмартра.
- Le Poulbot: откройте для себя эту любимую закусочную, названную в честь знаменитого иллюстратора монмартрских уличных детей, что свидетельствует о богатой культурной истории района.
- La Maison Rose: сфотографируйте эту пастельно-розовую жемчужину, обязательную для посещения и являющуюся неизменным символом очарования Монмартра.
- Vignes du Clos Montmartre: посетите скрытый виноградник в этом районе — редкий взгляд на историю виноделия Парижа, которая жива и по сей день.
- Cabaret Au Lapin Agile: послушайте рассказы об этом легендарном кабаре, в котором выступали величайшие художники и писатели XX века.
- Площадь Далиды и Дом Далиды: отдайте дань уважения любимой франко-итальянской певице Далиде, остановившись у её статуи и бывшего дома.
- Площадь Сюзанны Буиссон: уйдите с шумных улиц в этот тихий сад, посвященный местной героине.
- Мулен де ла Галетт: откройте для себя эту историческую ветряную мельницу и узнайте о её роли в художественной и социальной истории Монмартра.
- Бато-Лавуар (Bateau-Lavoir): посетите эту знаменитую мастерскую, в которой работали такие светила, как Пикассо и Модильяни, и узнайте историю их новаторского искусства.
Стена любви (Le Mur des Je T'aime): завершите свое путешествие у этого романтического памятника, на котором надпись "Я люблю тебя" написана более чем на 250 языках, — идеальное завершение приключения на Монмартре. Важная информация:.
- Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения, людей на инвалидных колясках и людей старше 95 лет.
- Надевайте комфортную обувь.
- Запрещены острые предметы.
- Экскурсия проводится в любую погоду, поэтому одевайтесь соответствующим образом.
- Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого.
- Рекомендуется взять с собой бутылку воды.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
Что включено
- Услуги местного англоговорящего гида
- Вход в базилику Сакре-Кёр
- Остановки у знаковых достопримечательностей
- Рекомендации по выбору местных кафе и достопримечательностей
Что не входит в цену
- Еда и напитки
- Транспорт
Место начала и завершения?
V8MV+V7H Париж, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
