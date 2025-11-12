Мои заказы

Пешеходная экскурсия по Монмартру с местным гидом

Откройте для себя Монмартр во время пешеходной экскурсии с местным гидом.

Посетите Сакре-Кер, исследуйте извилистые улочки и впитайте в себя художественное очарование самого знакового богемного района Парижа.

Эта прогулка по Монмартру, идеально подходящая для любителей искусства, истории и тех, кто хочет почувствовать истинную сущность Парижа, обещает очаровать и вдохновить.
Пешеходная экскурсия по Монмартру с местным гидом
Пешеходная экскурсия по Монмартру с местным гидом
Пешеходная экскурсия по Монмартру с местным гидом
Ближайшие даты:
11
ноя12
ноя13
ноя14
ноя15
ноя16
ноя17
ноя
Время начала: 10:30, 14:30

Описание экскурсии

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по самому очаровательному богемному району Парижа: Монмартр. Начавшись у Каррузель де Сен-Пьер, расположенной на площади Сен-Пьер в оживленном 18-м округе, эта пешеходная экскурсия с гидом предлагает глубокое погружение в художественные и исторические сокровища этого культового района. Что вас ждёт?
  • Сады на площади Луизы Мишель: прогуляйтесь по этим пышным садам у подножия Монмартра, откуда открываются потрясающие виды на вершину холма.
  • Базилика Сакре-Кёр (Sacré-Cœur Basilica): поднимитесь на парвис Сакре-Кер и зайдите внутрь этой культовой церкви. Полюбуйтесь захватывающими дух мозаиками и панорамным видом на Париж с одной из самых высоких точек города.
  • Площадь Надар: узнайте об этом тихом местечке, посвященном знаменитому фотографу, и его историческом значении на Монмартре.
  • Площадь дю Тертр (Place du Tertre): прогуляйтесь по оживлённой площади художников, где живут живописцы, карикатуристы и множество очаровательных кафе. Почувствуйте живую энергию творческой души Монмартра.
  • Музей Дали: остановитесь у музея, посвящённого художнику-сюрреалисту Сальвадору Дали и являющегося художественным наследием Монмартра.
  • Le Poulbot: откройте для себя эту любимую закусочную, названную в честь знаменитого иллюстратора монмартрских уличных детей, что свидетельствует о богатой культурной истории района.
  • La Maison Rose: сфотографируйте эту пастельно-розовую жемчужину, обязательную для посещения и являющуюся неизменным символом очарования Монмартра.
  • Vignes du Clos Montmartre: посетите скрытый виноградник в этом районе — редкий взгляд на историю виноделия Парижа, которая жива и по сей день.
  • Cabaret Au Lapin Agile: послушайте рассказы об этом легендарном кабаре, в котором выступали величайшие художники и писатели XX века.
  • Площадь Далиды и Дом Далиды: отдайте дань уважения любимой франко-итальянской певице Далиде, остановившись у её статуи и бывшего дома.
  • Площадь Сюзанны Буиссон: уйдите с шумных улиц в этот тихий сад, посвященный местной героине.
  • Мулен де ла Галетт: откройте для себя эту историческую ветряную мельницу и узнайте о её роли в художественной и социальной истории Монмартра.
  • Бато-Лавуар (Bateau-Lavoir): посетите эту знаменитую мастерскую, в которой работали такие светила, как Пикассо и Модильяни, и узнайте историю их новаторского искусства.
Стена любви (Le Mur des Je T'aime): завершите свое путешествие у этого романтического памятника, на котором надпись "Я люблю тебя" написана более чем на 250 языках, — идеальное завершение приключения на Монмартре. Важная информация:.
Стена любви (Le Mur des Je T'aime): завершите свое путешествие у этого романтического памятника, на котором надпись "Я люблю тебя" написана более чем на 250 языках, — идеальное завершение приключения на Монмартре. Важная информация:.
• Стена любви (Le Mur des Je T'aime): завершите свое путешествие у этого романтического памятника, на котором надпись "Я люблю тебя" написана более чем на 250 языках, — идеальное завершение приключения на Монмартре. Важная информация:
  • Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения, людей на инвалидных колясках и людей старше 95 лет.
  • Надевайте комфортную обувь.
  • Запрещены острые предметы.
  • Экскурсия проводится в любую погоду, поэтому одевайтесь соответствующим образом.
  • Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого.
  • Рекомендуется взять с собой бутылку воды.

См. календарь

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Сады на площади Луизы Мишель
  • Базилика Сакре-Кёр (Sacré-Cœur Basilica)
  • Площадь Надар
  • Площадь дю Тертр (Place du Tertre)
  • Музей Дали
  • Le Poulbot
  • La Maison Rose
  • Vignes du Clos Montmartre
  • Cabaret Au Lapin Agile
  • Площадь Далиды и Дом Далиды
  • Площадь Сюзанны Буиссон
  • Мулен де ла Галетт
  • Бато-Лавуар
  • Стена любви (Le Mur des Je T’aime)
Что включено
  • Услуги местного англоговорящего гида
  • Вход в базилику Сакре-Кёр
  • Остановки у знаковых достопримечательностей
  • Рекомендации по выбору местных кафе и достопримечательностей
Что не входит в цену
  • Еда и напитки
  • Транспорт
Место начала и завершения?
V8MV+V7H Париж, Франция
Когда и сколько длится?
Когда: См. календарь
Экскурсия длится около 2.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 15 человек.
Важная информация
  • Экскурсия не подходит для людей с ограниченными возможностями передвижения, людей на инвалидных колясках и людей старше 95 лет
  • Надевайте комфортную обувь
  • Запрещены острые предметы
  • Экскурсия проводится в любую погоду, поэтому одевайтесь соответствующим образом
  • Дети до 12 лет должны быть в сопровождении взрослого
  • Рекомендуется взять с собой бутылку воды
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

Похожие экскурсии из Парижа

Монмартр в лучах славы
Пешая
2 часа
18 отзывов
Мини-группа
до 10 чел.
Закатный Монмартр: экскурсия по историческому району
Исследуйте Монмартр в сумерках, где каждый уголок наполнен историей, искусством и кинематографическими сюжетами
Начало: У метро Blanche
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 17:00
12 ноя в 17:00
14 ноя в 17:00
€40 за человека
Монмартр: эффект присутствия
Пешая
4 часа
87 отзывов
Индивидуальная
до 5 чел.
Монмартр: эффект присутствия
Погружение в мир нищенствующей богемы на прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
Начало: В районе метро Lamarck
Завтра в 09:30
12 ноя в 09:30
€334 за всё до 2 чел.
Монмартр от А до Я
Пешая
2 часа
-
10%
44 отзыва
Мини-группа
до 8 чел.
Монмартр от А до Я
Погрузиться в богатую историю и художественную атмосферу легендарного района Парижа
Начало: У метро Abbesses
Завтра в 10:30
13 ноя в 10:30
€36€40 за человека
У нас ещё много экскурсий в Париже. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Париже