Сена — главная авеню города.
И на прогулке вы в этом убедитесь: вы не только увидите главные достопримечательности, но и рассмотрите Париж в деталях — скульптуры на мостах, фасады дворцов. А если повезёт — сможете даже заглянуть в окна парижан. Готовы занять лучшие места на водной трибуне Парижа? Тогда bienvenue à bord — поехали!
Описание билета
- Вы увидите площадь Трокадеро и открыточный вид на Эйфелеву башню — с воды она выглядит ещё эффектнее.
- Дальше — мощные купола Дома Инвалидов, где покоится Наполеон.
- Кораблик проведёт вас под десятками парижских мостов: от самого изящного — моста Александра III — до Пон-Нёф, самого старого в городе.
- Вы рассмотрите роскошный музей Орсе — бывший вокзал, превратившийся в храм импрессионизма.
- А напротив — знаменитый Лувр со своей Моной Лизой. Некогда королевский дворец с воды кажется почти бесконечным.
- Вы обогнёте историческое сердце Парижа — остров Сите. Здесь вас встретит королевский дворец-крепость — Консьержери.
- И, конечно, легендарный Нотр-Дам, который невозможно спутать ни с одним другим собором.
Как воспользоваться билетом
- Билет действует в выбранный вами день, а кораблики отправляются каждые 30–45 минут с 9 утра до 9 вечера, так что вы сможете выбрать удобное время в течение дня.
- После оформления заказа вы получите подтверждение брони на вашу почту.
- Электронный билет придёт за 2 дня до прогулки — в нём будет указана дата вашего визита и актуальное расписание круизов.
- Вам нужно прийти к причалу за 10–15 минут до отправления, показать билет (можно на телефоне) и пройти короткий контроль безопасности.
Организационные детали
- В стоимость включён аудиогид на 14 языках, включая русский. Доступны две опции: на вашем смартфоне или экипаж вам выдаст классический аудиогид с наушниками.
- На судне есть панорамные стеклянные окна, открытая верхняя палуба и тёплый салон, уборная. Рассадка свободная.
- Поездка может быть перенесена или отменена из-за погодных условий, повышенного уровня воды в Сене или распоряжений береговой охраны. Это случается крайне редко и мы обязательно предупредим вас об этом.
ежедневно в 10:30
Стоимость билета
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный
|€19
|Дети 4-12 лет
|€12
|Дети до 3 лет
|Бесплатно
Необходима полная оплата. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Эйфелевой башни
Когда и как рано покупать?
Когда: ежедневно в 10:30
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билет для посещения, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время.
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Евгений — Организатор в Париже
Мы работаем в туризме с 2011 года. Помогаем путешественникам легко и удобно планировать поездки по всему миру. У нас вы можете приобрести: — билеты на речные прогулки в самых красивых городах — автобусные
