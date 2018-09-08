В получасе езды на метро от центра Парижа расположилось самое могущественное королевское аббатство Средневековья. Сегодня оно — признанный символ Франции. Мы рассмотрим этот готический шедевр и проследим, как его стиль повлиял на развитие архитектуры. А гробницы королевских особ и их слуг расскажут о жизни при дворе и истории страны.
Описание экскурсии
- Вы узнаете легенду о Святом Дионисии — покровителе Франции и французских королей и о его связи с холмом Монмартр
- Я расскажу об аббате Сугерии — первом покровителе готики, энергичном реформаторе, писателе и советнике королей
- Мы рассмотрим архитектурные новшества базилики: аркбутаны, контрфорсы, витражи, розетку и стрельчатые арки и проследим рождение и развитие готики
- Побываем в усыпальнице французских королей — от первых монархов до 19 века, и поговорим о погребальном искусстве
- Поговорим о выдающихся правителях: Святом Людовике, Филиппе Красивом, Карле V Мудром, Генрихе IV, Людовике XIV, а также о судьбах Людовика XVI и Марии Антуанетты. Добавлю легенды и любопытные детали их жизни
Организационные детали
Входной билет в королевский некрополь оплачивается дополнительно — €17. Билет для гида покупать не нужно.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Максим — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2014 года
Обычно отвечает за 20 минут
Провёл экскурсии для 1073 туристов
Я провожу экскурсии по историческим кварталам Парижа, его пригородам, а также по французской провинции. Страстно увлечённый Францией и её богатейшей историей, я защитил в ноябре 2023 года диссертацию по истории 17
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 1 отзывеНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Максим огромный Молодец 👍😍 мы из довольно искушенных туристов. Благодарим за огромнейшиезнания и желаем успехов в написании диссертации в Сорбонне 🤗
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