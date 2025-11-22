Мои заказы

Прогулка по кварталу Марэ

Это один из самых интересных уголков Парижа. Раньше здесь были заболоченные земли, которые были осушены монахами ордена Храма, или тамплиерами. Именно здесь «все дороги ведут к Храму», к Тамплю.

Благодаря крестовым
походам и умелому руководству тамплиеры стали настолько богаты и могущественны, что Филипп Красивый решил избавиться от ордена Храма. Последий магистр ордена тамлиеров был казнён. Но это дела очень давние.

А позже квартал Марэ (что, собственно, и значит — болото) стал заселяться знатью — ведь здесь располагался королевский дворец Турнель. До самой трагической гибели Генриха II.

Описание экскурсии

Старинные особняки мы можем видеть и сейчас. Например, дом мадам Совиньи, нынче — музей истории города Парижа. Благодаря этим особнякам квартал остался невредим во время перестроечной лихорадки Наполеона III. Какая-то часть Марэ всегда оставалась еврейским кварталом: здесь есть синагоги, еврейские книжные магазины, кошерные лавки и рестораны. Какие сладости у Саши Финкельштейна или фалафель у Пицмана! И здесь всегда можно без проблем разменять 500-евровые купюры, которые так любят привозить российские туристы, и которых в глаза не видели французы. В прошлом веке в Марэ стала селиться богема, за ней потянулись парижские геи и новые модельеры. А ещё здесь много винтажных магазинов и художественных галерей. Во время экскурсии вы узнаете много интересного об обитателях квартала: о Екатерине Медичи и Диане Пуатье, о проклятии тамплиеров, о короле Безумном, о Королеве Марго и многом другом.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Квартал Марэ
  • Старинные особняки
  • Дом мадам Совиньи
  • Винтажные магазины
  • Рестораны
  • Художественные галереи
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Входит в следующие категории Парижа

