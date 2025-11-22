Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы



Благодаря крестовым читать дальше походам и умелому руководству тамплиеры стали настолько богаты и могущественны, что Филипп Красивый решил избавиться от ордена Храма. Последий магистр ордена тамлиеров был казнён. Но это дела очень давние.



А позже квартал Марэ (что, собственно, и значит — болото) стал заселяться знатью — ведь здесь располагался королевский дворец Турнель. До самой трагической гибели Генриха II. Это один из самых интересных уголков Парижа. Раньше здесь были заболоченные земли, которые были осушены монахами ордена Храма, или тамплиерами. Именно здесь «все дороги ведут к Храму», к Тамплю.Благодаря крестовым

Описание экскурсии Старинные особняки мы можем видеть и сейчас. Например, дом мадам Совиньи, нынче — музей истории города Парижа. Благодаря этим особнякам квартал остался невредим во время перестроечной лихорадки Наполеона III. Какая-то часть Марэ всегда оставалась еврейским кварталом: здесь есть синагоги, еврейские книжные магазины, кошерные лавки и рестораны. Какие сладости у Саши Финкельштейна или фалафель у Пицмана! И здесь всегда можно без проблем разменять 500-евровые купюры, которые так любят привозить российские туристы, и которых в глаза не видели французы. В прошлом веке в Марэ стала селиться богема, за ней потянулись парижские геи и новые модельеры. А ещё здесь много винтажных магазинов и художественных галерей. Во время экскурсии вы узнаете много интересного об обитателях квартала: о Екатерине Медичи и Диане Пуатье, о проклятии тамплиеров, о короле Безумном, о Королеве Марго и многом другом.

