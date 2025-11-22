Это один из самых интересных уголков Парижа. Раньше здесь были заболоченные земли, которые были осушены монахами ордена Храма, или тамплиерами. Именно здесь «все дороги ведут к Храму», к Тамплю.
Описание экскурсииСтаринные особняки мы можем видеть и сейчас. Например, дом мадам Совиньи, нынче — музей истории города Парижа. Благодаря этим особнякам квартал остался невредим во время перестроечной лихорадки Наполеона III. Какая-то часть Марэ всегда оставалась еврейским кварталом: здесь есть синагоги, еврейские книжные магазины, кошерные лавки и рестораны. Какие сладости у Саши Финкельштейна или фалафель у Пицмана! И здесь всегда можно без проблем разменять 500-евровые купюры, которые так любят привозить российские туристы, и которых в глаза не видели французы. В прошлом веке в Марэ стала селиться богема, за ней потянулись парижские геи и новые модельеры. А ещё здесь много винтажных магазинов и художественных галерей. Во время экскурсии вы узнаете много интересного об обитателях квартала: о Екатерине Медичи и Диане Пуатье, о проклятии тамплиеров, о короле Безумном, о Королеве Марго и многом другом.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Квартал Марэ
- Старинные особняки
- Дом мадам Совиньи
- Винтажные магазины
- Рестораны
- Художественные галереи
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Место начала и завершения?
По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 7 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
