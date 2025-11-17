Мы отправимся в нормандскую деревню Живерни, где несколько десятилетий жил Клод Моне.
Во время лёгкой прогулки вы погрузитесь в историю импрессионизма, услышите необычные детали биографии художника и его большого семейства. Эти сады с апреля по октябрь меняются от недели к неделе — и каждый сезон по-своему уникален.
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Дом и сад Клода Моне, где он жил с 1883 по 1926 год — сперва снимая, а затем выкупив и расширив территорию. Эти два сада во французском и японском стиле стали прообразом райского сада Адама и Евы, оазисом мира и покоя
- Цветущие улицы Живерни с атмосферными бутиками, кафе и ресторанчиками
- Музей импрессионизма в Живерни — с меняющимися сезонными выставками
Вы узнаете:
- Как зарождался импрессионизм и какая картина Моне дала название этому направлению
- Где жил художник до переезда в Живерни, кто были его музы и с кем он дружил
- Как юноша, начинавший с карикатур, дошёл до участия в Парижском салоне, а затем отказался от академического искусства ради собственной независимой живописи
- Кем для него стали Фредерик Базиль, Огюст Ренуар, Альфред Сислей и Камиль Писсарро
- И как Живерни обрёл продолжение в сердце Парижа
Кому подойдёт экскурсия
Интересно будет и любителям живописи и тем, кто пока далёк от искусства.
Организационные детали
- Путешествие проходит на комфортабельном минивэне или легковом автомобиле. Дорога в одну сторону занимает 50 минут
- Отдельно оплачивается обед, кофе (по желанию) и билеты в музей Клода Моне и музей импрессионизма (цена за два билета) — €24 для взрослых, €15,5 для студентов, €6,5 для детей 7–17 лет, дети до 7 лет бесплатно
- Стоимость экскурсии: €700 для 1–3 человек, €830 для 4–6 человек. При бронировании выбирайте подходящий вам тип билета
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2649 туристов
За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала
