Марина — ваш гид в Париже

Провела экскурсии для 2649 туристов

читать дальше журналистом, видеооператором и гидом. Влюбилась в Париж с первого вздоха и легко помогу вам) Мои друзья — люди творческих профессий: художники, музыканты, киношники и круг русской эмиграции. Пою в известном русском хоре в Париже. Буду рада не только открыть вам Париж, но и сохранить ваши эмоции посредством фотографии на фоне одного из самых красивых городов мира!

За свою жизнь я сменила несколько профессий: все они так или иначе связаны с историей, культурой и визуальными жанрами. Изучала историю искусств в разных учебных заведениях России и Франции. Работала