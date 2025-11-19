Нормандия — край удивительной красоты, именно здесь Клодом Монэ была написана первая картина импрессионизма — «Восход солнца. Впечатление».
Знаменитый Руанский собор, прибрежные города — всё это запечатлено многократно на картинах этого художника и других импрессионистов. Французское слово «Impression» по-русски означает «впечатление». Оно и дало название этому направлению живописи.
Знаменитый Руанский собор, прибрежные города — всё это запечатлено многократно на картинах этого художника и других импрессионистов. Французское слово «Impression» по-русски означает «впечатление». Оно и дало название этому направлению живописи.
Описание экскурсииПоездка по этому региону Франции всегда оставляет самые незабываемые впечатления! Мы можем посетить несколько городов — 3 или 4, которые друг на друга совсем не похожи.
- Руан — столица, готические соборы, целые улицы домов XVI века, место казни Жанны д’Арк. Самый старый ресторан Франции «Корона».
- Онфлёр — очаровательная гавань, парусники, деревянная церковь 15-го века, дегустация кальвадоса. Эта часть Нормандии как раз и называется Кальвадос.
- Трувиль — город рыбаков, роскошный рыбный рынок, рыбные рестораны.
• Довиль — город миллионеров с роскошными виллами, шикарными магазинами и грандиозным пляжем. Важная информация:
- Программа экскурсии может варьироваться в зависимости от пожеланий и настроения.
- Можно добавить и сырные деревни Камамбер, Понт Левек и (или) посетить усадьбу Клода Монэ Живерни.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Город Руан
- Город Онфлёр
- Город Трувиль
- Город Довиль
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Транспорт. 600 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель или город в Нормандии
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Программа экскурсии может варьироваться в зависимости от пожеланий и настроения
- Можно добавить и сырные деревни Камамбер, Понт Левек и (или) посетить усадьбу Клода Монэ Живерни
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
-
5%
Индивидуальная
до 4 чел.
Пейзажи жемчужин Нормандии
Откройте для себя магию Нормандии: от средневековых улочек до садов Моне, всё это в одном туре
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:30
€623
€655 за всё до 4 чел.
-
10%
Индивидуальная
до 4 чел.
Сокровища Нормандии: город Довиль и Мон-Сен-Мишель
Посетить престижный курорт, рыбный рынок и пройти по крепости на скале
Сегодня в 08:00
22 ноя в 21:30
€855
€950 за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Парижа - в чарующую Нормандию
Насладитесь путешествием в Нормандию: Руаны, Онфлёр и Довиль. Узнайте историю, попробуйте кальвадос и ощутите атмосферу курортных городков
Начало: У вашего отеля в Париже
Сегодня в 09:00
Завтра в 09:00
€650 за всё до 4 чел.