42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Монмартр: эффект присутствия

Погружение в мир нищенствующей богемы на прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство
«Холм художников» или всё-таки «Гора мученичества»? В начале 20 века казалось, что первые невозможны без второго.

Хотя Монмартр весь пронизан воспоминаниями о муках — творческих, психических и телесных, это не только не делает его гиблым местом, но напротив — придаёт ему демонический шарм, который и по сей день притягивает артистических натур. Проверим?
5
90 отзывов
Монмартр: эффект присутствия
Монмартр: эффект присутствия
Монмартр: эффект присутствия

Описание экскурсии

Неожиданные ракурсы, потайные пассажи и «двуличные» достопримечательности. Так ли уж божественен и белоснежен Сакре-Кёр? О нет, мы увидим, скорее, его теневую сторону. Так ли уж неприступны ворота с табличкой «Частная собственность»? О да, но мы все-таки попытаем счастье и попытаемся проникнуть кое-куда без приглашения.

Какие тайны скрываются за буколическими пейзажами Монмартра с открыток начала века и за смешными иллюстрациями Франциска Пулбо? О, самые что ни на есть мрачные и слезоточивые!

Подноготная главных парижских анекдотов. «Монмартра больше в Париже, чем Парижа в Монмартре» – любят повторять гордые обитатели Холма, имея в виду, что гипс и известняк из местных каменоломен использовали в строительстве столичных зданий, и это благодаря им в палитре появился специфический оттенок «парижский белый».

Карьеры давно засыпаны, ходы к ним закрыты решетками, но и теперь умелые искатели извлекают из Монмартра сюжеты для сооружения парижского мифа. Нищие авангардисты, ослы-живописцы, вино вместо воды, багет вместо еды, береты, тельняшки, шарфы и этюдники, развязные красавицы, фея Амели и ведьма Ля Гулю, свободные нравы и жестокие репрессии… Большинство из того, что вы знаете о Париже, родом с Монмартра, который сам-то стал Парижем всего полтора века назад.

Гид-энтузиаст. Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии – это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. Прогуляйтесь со мной по этому исхоженному вдоль и поперек холму, и затасканное слово «Монмартр» наполнится для вас полнокровными образами и якорными ассоциациями. Эффект присутствия будет полный. Вы даже не заметите толп туристов, потому что я погружу вас в феерию креатива, порока, декаданса и, одновременно, непобедимого жизнелюбия – родовых элементов монмартской атмосферы.

Маршрут

Я перечислю только основные вехи, потому что самое интересное – между ними:
Авеню Жюно
Замок Туманов
Площадь Далиды
Кабаре «Проворный кролик»
Виноградники
Музей старого Монмартра
Площадь Тертр
Собор Сакре-Кёр
Ресторан «Мулен де ла Галет»
Общежитие художников «Бато-Лавуар»
Кабаре «Мулен Руж»

Кому подходит экскурсия

Хорошим ходокам, не страдающим ревматизмом, травмами ног, сердечной недостаточностью и чрезмерным морализаторством. Ввиду обилия скабрезных историй и описания предосудительных привычек начала века рекомендуется уберечь от этой прогулки детей младше 14 лет.

Обратите внимание

Экскурсия по Монмартру пролетит так быстро, как юность монмартрской прачки. Но я рекомендую вам выделить на Холм целый день. Здесь множество очаровательных кафе и магазинчиков — я расскажу вам о самых интересных, но изучать их лучше самостоятельно, чтобы не сбиваться с ритма прогулки. После экскурсии вы можете заглянуть в собор Сакре-Кёр (40 минут на осмотр интерьера, крипты и купола) и Музей старого Монмартра (2 часа для неспешного знакомства).

Организационные детали

  • По желанию в середине программы мы можем заглянуть в кафе на кофе с десертом — примерно €7,5 с человека. Вы сможете послушать одну из историй и отдохнуть в уютной обстановке
  • Мы не посещаем собор Сакре-Кёр. После экскурсии вы можете сделать это самостоятельно

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Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
В районе метро Lamarck
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 2 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Дарья
Дарья — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2013 года
Обычно отвечает за 30 минут
Провела экскурсии для 1556 туристов
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости,
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дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное — всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки — «Как жить с французом?» и «Делать детей с французом». Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране — испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 90 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
88
4
1
3
1
2
1
O
Нам очень повезло с Дарьей! Реально! по первой же встрече понимаешь, что проводить экскурсию, а лучше сказать - будет нашим гидом, будет абсолютно неординарный человек! Так все и получилось! неимоверный
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багаж знаний, индивидуальная преподала материала, понимание каждого экскурсанта - как он понимает материал в моменте, выбор безопасного и комфортного маршрута! Очень! Дарья! счастья Вам и здоровья!!! спасибо))) друзьям уже порекомендовал! до новых встреч!!!

Дарья
Дарья
Ответ организатора:
В общении с вашим дружным семейством докторов (медицины и наук) я оздоровилась, укрепилась духом и обросла полезными рекомендациями во всех областях, от кино до кроссовок! Пожалуйста, не пропадайте!
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О
Дарья, спасибо, что показали нам неоднозначный, гулкий и скрытный, богемный и отчаявшийся Монмартр! Это не экскурсия, это как посмотреть фильм, который оживает прямо перед тобой. Искренне рекомендую всем - даже тем, кто считает, что исходил этот район полностью.
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Inessa
Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне. Даша - великолепный рассказчик. Она говорит легко, с юмором, артистично; речь ее очень художественная
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и полна метафор, цитат и эмоций. Я сначала испугалась - 4 часа ходьбы по холмам Монмартра - не шутка! Но я практически не заметила этих под’емов и времени, совершенно не устала. Даша старалась уводить от толпы и заводила в такие места, куда вряд ли водят туристов. Она сумела приподнести всю суть Монмартра - что это за место такое, почему именно здесь селились художники и родилась Парижская коммуна. История Монмартра это история его жителей - художников, танцовщиц, журналистов, проституток, натурщиц. Монмартр богат гениями места. Жизнь Монмартра была полна ярких, радостных, но и печальных страниц. Мне было необыкновенно интересно все, что рассказывала Даша. Мы говорили об истории, искусстве, наслаждались красотой и прелестью этих видов, холмов и домов. Приятно встретить такого человека, как Даша, который сам получает удовольствие от своей работы и готов водить вас по городу и делиться с вами своей любовью к Парижу. В общем, это были 4 часа радости и наслаждения.

Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне.
Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне.
Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне.
Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне.
Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне.
Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне.
Это была уже моя 4-ая экскурсия с Дашей. И, как всегда, она прошла на высшем уровне.
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N
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что ее надо любить, уважать, ценить и… ходить с ней по Парижу в какой бы раз вы там не оказались Честное слово!!!
с Дашей вы узнаете его вновь и заново Спасибо большое ❤️❤️
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что+1
Ну что можно еще сказать?)) если про Дашу уже сказано столько хорошего❤️ могу только добавить, что
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В
Этот день останется в нашей памяти навсегда! Дарья прекрасный рассказчик. Заявленные четыре часа пролетели как один миг, погрузивший нас в исторический и культурный контекст места. Очень рекомендуем!
Дарья
Дарья
Ответ организатора:
О да, мы провели время весело и познавательно!"И причем здесь ослик?!"
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Елена
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче. Были уже на трех маршрутах: на Левом берегу, в квартале ле Марэ и вот теперь прогулялись по Монмарту. Гуляем каждый раз довольно большой группой с детьми.)) Даша справляется и «жонглирует» нами одной левой.))) Понравилось и запомнилось практически все. Очень рекомендуем и хотим еще 😁💗
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче.
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче.
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче.
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче.
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче.
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче.
С Дашей всегда весело, захватывающе, интересно и душевно. Неизбитые сюжеты и места, все в авторской подаче.
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