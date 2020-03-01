42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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  4. Монмартр: «эффект присутствия»

Погружение в мир нищенствующей богемы в прогулке по адресам, где зарождалось современное искусство

Дарья
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Дарья – ваш гид
«Холм художников» или все-таки «Гора мученичества»? В начале ХХ века казалось, что первые невозможны без второго.

Хотя Монмартр весь пронизан воспоминаниями о муках – творческих, психических и телесных, это не только не делает его гиблым местом, но напротив - придает ему демонический шарм, который и по сей день магнитом притягивает артистических натур.

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От 183 за экскурсию
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Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 4 друзей
Пешеходная
Продолжительность 3 часа
До 5 человек
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У этой экскурсии42 отзыва
4.98
Монмартр: «эффект присутствия»
Монмартр: «эффект присутствия»

Что вас ожидает

Неожиданные ракурсы, потайные пассажи и «двуличные» достопримечательности. Так ли уж божественен и белоснежен Сакре-Кёр? О нет, мы увидим, скорее, его теневую сторону. Так ли уж неприступны ворота с табличкой «Частная собственность»? О да, но мы все-таки попытаем счастье и попытаемся проникнуть кое-куда без приглашения.
Какие тайны скрываются за буколическими пейзажами Монмартра с открыток начала века и за смешными иллюстрациями Франциска Пулбо? О, самые что ни на есть мрачные и слезоточивые!

Подноготная главных парижских анекдотов. «Монмартра больше в Париже, чем Парижа в Монмартре» – любят повторять гордые обитатели Холма, имея в виду, что гипс и известняк из местных каменоломен использовали в строительстве столичных зданий, и это благодаря им в палитре появился специфический оттенок «парижский белый».
Карьеры давно засыпаны, ходы к ним закрыты решетками, но и теперь умелые искатели извлекают из Монмартра сюжеты для сооружения парижского мифа. Нищие авангардисты, ослы-живописцы, вино вместо воды, багет вместо еды, береты, тельняшки, шарфы и этюдники, развязные красавицы, абсент и марихуана, фея Амели и ведьма Ля Гулю, свободные нравы и жестокие репрессии… Большинство из того, что вы знаете о Париже, родом с Монмартра, который сам-то стал Парижем всего полтора века назад.

Гид-энтузиаст. Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии – это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. Прогуляйтесь со мной по этому исхоженному вдоль и поперек холму, и затасканное слово «Монмартр» наполнится для вас полнокровными образами и якорными ассоциациями. Эффект присутствия будет полный. Вы даже не заметите толп туристов, потому что я погружу вас в феерию креатива, порока, декаданса и, одновременно, непобедимого жизнелюбия – родовых элементов монмартской атмосферы.

Маршрут

Я перечислю только основные вехи, потому что самое интересное – между ними:

  • Авеню Жюно
  • Замок Туманов
  • Площадь Далиды
  • Кабаре «Проворный кролик»
  • Виноградники
  • Музей старого Монмартра
  • Площадь Тертр
  • Собор Сакре-Кёр
  • Ресторан «Мулен де ла Галет»
  • Общежитие художников «Бато-Лавуар»
  • Кабаре «Мулен Руж»

Кому подходит экскурсия

Хорошим ходокам, не страдающим ревматизмом, травмами ног, сердечной недостаточностью и чрезмерным морализаторством. Ввиду обилия скабрезных историй и описания предосудительных привычек начала века рекомендуется уберечь от этой прогулки детей младше 14 лет.

Обратите внимание

Хотя экскурсия занимает 2,5-3 часа, вы не прогадаете, если выделите на Монмартр целый день. Здесь масса симпатичных магазинчиков и притягательных кафе, и я с удовольствием поделюсь с вами их паролями, явками и всем, что знаю про хозяев. Но исследовать их предложу уже самостоятельно, иначе мы собьемся с бодрого шага и потеряем нить истории. То же самое касается собора Сакре-Кёр (заложите 40 минут после экскурсии на то, чтобы зайти внутрь, спуститься в крипту и подняться под купол) и Музея старого Монмартра (2 часа на вдумчивый осмотр). Кабаре «Проворный кролик» и общежитие «Бато-Лавуар» закрыты для праздных посетителей.

Дополнительные расходы: в пределах экскурсии нет

Монмартр: «эффект присутствия»
Монмартр: «эффект присутствия»
Монмартр: «эффект присутствия»
Монмартр: «эффект присутствия»
Монмартр: «эффект присутствия»

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Дарья
Дарья
Я журналист, живу и работаю в Париже с 2010 года. Как положено людям моей профессии, тенденциозно отбираю факты и превратно их толкую. Жадно собираю квартальные сплетни, подпаиваю агентов по недвижимости, дружу с бомжами и послами и втираюсь в доверие работникам муниципалитета ради инсайдерской информации. Копаюсь во внебрачных связях королей и ищу улики громких преступлений прошлого. Злословлю, привираю, домысливаю. И главное – всю добытую информацию структурирую в роман-спектакль, который сама же разыгрываю. Переезд заставил меня вспомнить забытый навык рисования, и теперь в свободное от письма время я подрабатываю иллюстрациями для журналов и книг, делаю открытки и веду скетчинги. В России у меня вышли две книжки - "Как жить с французом?" и "Делать детей с французом". Они многих повеселили, для меня же их писать было лучшей адаптационной терапией. Ведь кто бы что ни говорил, жить в чужой стране - испытание. Я скучаю по соотечественникам и всегда искренне рада встрече с ними. Нам всегда есть о чем вместе посмеяться:)
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42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

1 марта 2020
Спасибо Дарье!
Прекрасный рассказчик и очень знающий гид.
Хорошо подобран маршрут, интересные истории и факты.
3 февраля 2020
Второй раз гуляем с Дарьей по Монмартру. И по прежнему он очаровывает:) С нетерпением ждем новых встреч с новыми местами в Париже
25 января 2020
Дарья - прекрасный гид. Сожалею только о том, что познакомилась с ней в предпоследний день нашего пребывания в Париже. В свои следующие посещения буду заказывать экскурсии у неё. Она очень живой, эмоциональный человек. И тему доносит артистично и с хорошим юмором.
25 декабря 2019
Дарья отличный рассказчик. Очень эрудированна. Нам понравилось все за малым исключение . Было очень ветрено и мы немного замёрзли. Думаю гидам стоит предупреждать о необходимости одеваться теплее на эту экскурсию.
11 декабря 2019
Очень понравилась экскурсия. Гид замечательный. Дарья очень артистичная, было очень интересно. Вместо 3 часов экскурсия длилась около 4. Лучший экскурсовод кого я видел👍
Артем
3 декабря 2019
Дарья отличная рассказчица - прогулка по Монмартру с ней пролетела незаметно, несмотря на холодную погоду. Было очень интересно и познавательно! Всем рекомендую!
23 ноября 2019
Увлекательная и очень познавательная экскурсия
5 ноября 2019
Дарья, большое спасибо! Это очень интересно и профессионально. Вы настоящий гид! Таких как вы очень мало! Нам очень повезло побывать на ваших экскурсиях в наши последние дни в Париже. Искромётный юмор, артистизм и знание темы. Я влюбилась в Париж благодаря вам! Спасибо!
Любовь
20 сентября 2019
Дарья - прекрасный гид и замечательная и оч обаятельная девушка. Мы не заметили как пролетели 3,5 часа! Было настолько интересно и не банально, слушали раскрыв рот!
Даша, спасибо Вам! Наши мамы Вас вспоминали всю неделю, что мы были в Париже и потом еще долго видели детали, на которые Вы обращали внимание и вспоминали истории, которые Вы рассказывали.
спасибо!
5 сентября 2019
Один из лучших гидов, с которым я познакомилась в Париже (из 6!) необыкновенные впечатления! Я просто влюбилась в Монмартр! Очень рекомендую! Мы были с моей мамой, но совсем не устали!
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