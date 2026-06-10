42 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Хотя Монмартр весь пронизан воспоминаниями о муках — творческих, психических и телесных, это не только не делает его гиблым местом, но напротив — придаёт ему демонический шарм, который и по сей день притягивает артистических натур. Проверим?
Описание экскурсии
Неожиданные ракурсы, потайные пассажи и «двуличные» достопримечательности. Так ли уж божественен и белоснежен Сакре-Кёр? О нет, мы увидим, скорее, его теневую сторону. Так ли уж неприступны ворота с табличкой «Частная собственность»? О да, но мы все-таки попытаем счастье и попытаемся проникнуть кое-куда без приглашения.
Какие тайны скрываются за буколическими пейзажами Монмартра с открыток начала века и за смешными иллюстрациями Франциска Пулбо? О, самые что ни на есть мрачные и слезоточивые!
Подноготная главных парижских анекдотов. «Монмартра больше в Париже, чем Парижа в Монмартре» – любят повторять гордые обитатели Холма, имея в виду, что гипс и известняк из местных каменоломен использовали в строительстве столичных зданий, и это благодаря им в палитре появился специфический оттенок «парижский белый».
Карьеры давно засыпаны, ходы к ним закрыты решетками, но и теперь умелые искатели извлекают из Монмартра сюжеты для сооружения парижского мифа. Нищие авангардисты, ослы-живописцы, вино вместо воды, багет вместо еды, береты, тельняшки, шарфы и этюдники, развязные красавицы, фея Амели и ведьма Ля Гулю, свободные нравы и жестокие репрессии… Большинство из того, что вы знаете о Париже, родом с Монмартра, который сам-то стал Парижем всего полтора века назад.
Гид-энтузиаст. Я пытливый искатель и дотошный исследователь городских мифов. Для меня подготовка к экскурсии – это не сбор дат и имен, а написание сценария, переплетение сюжетов и лепка персонажей. Прогуляйтесь со мной по этому исхоженному вдоль и поперек холму, и затасканное слово «Монмартр» наполнится для вас полнокровными образами и якорными ассоциациями. Эффект присутствия будет полный. Вы даже не заметите толп туристов, потому что я погружу вас в феерию креатива, порока, декаданса и, одновременно, непобедимого жизнелюбия – родовых элементов монмартской атмосферы.
Маршрут
Я перечислю только основные вехи, потому что самое интересное – между ними:
Авеню Жюно
Замок Туманов
Площадь Далиды
Кабаре «Проворный кролик»
Виноградники
Музей старого Монмартра
Площадь Тертр
Собор Сакре-Кёр
Ресторан «Мулен де ла Галет»
Общежитие художников «Бато-Лавуар»
Кабаре «Мулен Руж»
Кому подходит экскурсия
Хорошим ходокам, не страдающим ревматизмом, травмами ног, сердечной недостаточностью и чрезмерным морализаторством. Ввиду обилия скабрезных историй и описания предосудительных привычек начала века рекомендуется уберечь от этой прогулки детей младше 14 лет.
Обратите внимание
Экскурсия по Монмартру пролетит так быстро, как юность монмартрской прачки. Но я рекомендую вам выделить на Холм целый день. Здесь множество очаровательных кафе и магазинчиков — я расскажу вам о самых интересных, но изучать их лучше самостоятельно, чтобы не сбиваться с ритма прогулки. После экскурсии вы можете заглянуть в собор Сакре-Кёр (40 минут на осмотр интерьера, крипты и купола) и Музей старого Монмартра (2 часа для неспешного знакомства).
Организационные детали
- По желанию в середине программы мы можем заглянуть в кафе на кофе с десертом — примерно €7,5 с человека. Вы сможете послушать одну из историй и отдохнуть в уютной обстановке
- Мы не посещаем собор Сакре-Кёр. После экскурсии вы можете сделать это самостоятельно
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Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
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Отзывы и рейтинг
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