В долине реки Луары, как драгоценные жемчужины, разбросаны прекрасные замки, которые строили короли Франции на протяжении нескольких веков. За один день можно посетить несколько самых красивых королевских резиденций.
Описание экскурсииШенонсо Замок-мост, перекрывающий приток Луары — реку Шер. Вероятно, самый красивый из всех луарских замков. Право на владение им оспаривалось возлюбленной Генриха II, Дианой де Пуатье, и его женой, Екатериной Медичи. Замок повидал десятки королей и королев, знаменитые пиры Екатерины Медичи и её сладострастного двора. Отсюда уехала к себе на родину Мария Стюарт. Отсюда управляли Францией. Позже здесь работал гувернёром и писал свои книги Руссо, сюда приезжали Вольтер и другие знаменитости. Замок сохранён так, как если бы в нём продолжали обитать его коронованные владельцы. Слева перед замком сад, разбитый Дианой де Пуатье, справа — Екатериной Медичи. Это частное владение с оранжереей, ресторанами, парком. Залы всегда украшены изысканными букетными композициями. Амбуаз История этого места начинается с I века н. э., а с X века замки сменяют друг друга. Сохранившийся замок относится к XV-XVI векам. Сверху, с высоты мощного утёса, на котором стоит замок, открывается головокружительный вид на Луару, на живописные старинные улицы. В нижней части замка находятся винные погреба, где можно продегустировать вино и сыры. В замке — церковь XV века, башни и укрепления XIV века, зал государственного совета XV века, королевские покои. Здесь жили Людовик XI, Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Екатерина Медичи, с именем которой связана история знаменитого амбуазского заговора гугенотов, и др. Сегодня замок принадлежит фонду графа Парижского — наследника короны. С этим замком связано начало Ренессанса во Франции. Здесь же находится могила Леонардо да Винчи. Шамбор Шедевр Ренессанса, этот замок был построен в XVI веке. Сюда заезжали французские короли вплоть до Людовика XIV. Здесь создавал свои пьесы Мольер. Прекрасные слова об очаровании замка Шамбор сказал писатель Виктор Гюго, сравнивший его с «женщиной, у которой порывом ветра разметало волосы». Это, бесспорно, один из самых узнаваемых и красивых замков, архитектурный шедевр эпохи Ренессанса. Исследования доказывают участие в проекте Леонардо да Винчи, бывшего в то время архитектором при дворе короля Франциска I, но умершего за несколько месяцев до начала строительства. Важная информация: Можно организовать 2х 3х дневный тур по долине Луары.
По согласованию с гидом.
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Замок Шенонсо
- Замок Амбуаз
- Замок Шамбор
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Стоимость входных билетов в замки
- Транспорт Мерседес Виано 600 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
- Можно организовать 2х 3х дневный тур по долине Луары
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
