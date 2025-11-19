Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы В долине реки Луары, как драгоценные жемчужины, разбросаны прекрасные замки, которые строили короли Франции на протяжении нескольких веков. За один день можно посетить несколько самых красивых королевских резиденций.

Описание экскурсии Шенонсо Замок-мост, перекрывающий приток Луары — реку Шер. Вероятно, самый красивый из всех луарских замков. Право на владение им оспаривалось возлюбленной Генриха II, Дианой де Пуатье, и его женой, Екатериной Медичи. Замок повидал десятки королей и королев, знаменитые пиры Екатерины Медичи и её сладострастного двора. Отсюда уехала к себе на родину Мария Стюарт. Отсюда управляли Францией. Позже здесь работал гувернёром и писал свои книги Руссо, сюда приезжали Вольтер и другие знаменитости. Замок сохранён так, как если бы в нём продолжали обитать его коронованные владельцы. Слева перед замком сад, разбитый Дианой де Пуатье, справа — Екатериной Медичи. Это частное владение с оранжереей, ресторанами, парком. Залы всегда украшены изысканными букетными композициями. Амбуаз История этого места начинается с I века н. э., а с X века замки сменяют друг друга. Сохранившийся замок относится к XV-XVI векам. Сверху, с высоты мощного утёса, на котором стоит замок, открывается головокружительный вид на Луару, на живописные старинные улицы. В нижней части замка находятся винные погреба, где можно продегустировать вино и сыры. В замке — церковь XV века, башни и укрепления XIV века, зал государственного совета XV века, королевские покои. Здесь жили Людовик XI, Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Екатерина Медичи, с именем которой связана история знаменитого амбуазского заговора гугенотов, и др. Сегодня замок принадлежит фонду графа Парижского — наследника короны. С этим замком связано начало Ренессанса во Франции. Здесь же находится могила Леонардо да Винчи. Шамбор Шедевр Ренессанса, этот замок был построен в XVI веке. Сюда заезжали французские короли вплоть до Людовика XIV. Здесь создавал свои пьесы Мольер. Прекрасные слова об очаровании замка Шамбор сказал писатель Виктор Гюго, сравнивший его с «женщиной, у которой порывом ветра разметало волосы». Это, бесспорно, один из самых узнаваемых и красивых замков, архитектурный шедевр эпохи Ренессанса. Исследования доказывают участие в проекте Леонардо да Винчи, бывшего в то время архитектором при дворе короля Франциска I, но умершего за несколько месяцев до начала строительства. Важная информация: Можно организовать 2х 3х дневный тур по долине Луары.

