В долине реки Луары, как драгоценные жемчужины, разбросаны прекрасные замки, которые строили короли Франции на протяжении нескольких веков. За один день можно посетить несколько самых красивых королевских резиденций.
Описание экскурсии

Шенонсо Замок-мост, перекрывающий приток Луары — реку Шер. Вероятно, самый красивый из всех луарских замков. Право на владение им оспаривалось возлюбленной Генриха II, Дианой де Пуатье, и его женой, Екатериной Медичи. Замок повидал десятки королей и королев, знаменитые пиры Екатерины Медичи и её сладострастного двора. Отсюда уехала к себе на родину Мария Стюарт. Отсюда управляли Францией. Позже здесь работал гувернёром и писал свои книги Руссо, сюда приезжали Вольтер и другие знаменитости. Замок сохранён так, как если бы в нём продолжали обитать его коронованные владельцы. Слева перед замком сад, разбитый Дианой де Пуатье, справа — Екатериной Медичи. Это частное владение с оранжереей, ресторанами, парком. Залы всегда украшены изысканными букетными композициями. Амбуаз История этого места начинается с I века н. э., а с X века замки сменяют друг друга. Сохранившийся замок относится к XV-XVI векам. Сверху, с высоты мощного утёса, на котором стоит замок, открывается головокружительный вид на Луару, на живописные старинные улицы. В нижней части замка находятся винные погреба, где можно продегустировать вино и сыры. В замке — церковь XV века, башни и укрепления XIV века, зал государственного совета XV века, королевские покои. Здесь жили Людовик XI, Карл VIII, Людовик XII, Франциск I, Екатерина Медичи, с именем которой связана история знаменитого амбуазского заговора гугенотов, и др. Сегодня замок принадлежит фонду графа Парижского — наследника короны. С этим замком связано начало Ренессанса во Франции. Здесь же находится могила Леонардо да Винчи. Шамбор Шедевр Ренессанса, этот замок был построен в XVI веке. Сюда заезжали французские короли вплоть до Людовика XIV. Здесь создавал свои пьесы Мольер. Прекрасные слова об очаровании замка Шамбор сказал писатель Виктор Гюго, сравнивший его с «женщиной, у которой порывом ветра разметало волосы». Это, бесспорно, один из самых узнаваемых и красивых замков, архитектурный шедевр эпохи Ренессанса. Исследования доказывают участие в проекте Леонардо да Винчи, бывшего в то время архитектором при дворе короля Франциска I, но умершего за несколько месяцев до начала строительства. Важная информация: Можно организовать 2х 3х дневный тур по долине Луары.

По согласованию с гидом.

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Замок Шенонсо
  • Замок Амбуаз
  • Замок Шамбор
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Стоимость входных билетов в замки
  • Транспорт Мерседес Виано 600 евро
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: По договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: По согласованию с гидом.
Экскурсия длится около 12 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
  • Можно организовать 2х 3х дневный тур по долине Луары
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

