Я предлагаю вам посетить вместе со мной самое большое кладбище Парижа, Пер-Лашез, известное во всем мире, благодаря памятникам надгробного искусства, а также тому, что здесь нашли свое последнее пристанище мужчины и женщины, ставшие знаменитыми, благодаря своим заслугам в живописи, скульптуре, литературе, музыке и кино 🎥 протяжении 200 лет на 44 гектарах этого музея под открытым небом захоронили более одного миллиона человек. Мы пройдем по его тенистым мощеным аллеям, чтобы посетить могилы таких известных людей, как Эдит Пиаф и Амадео Модильяни, Оноре де Бальзак и Оскар Уайльд, Фредерик Шопен и Жорж Бизе..., а также, чтобы открыть для себя самые различные надгробия: величественные, удивительные, трогательные, оригинальные…

А я расскажу вам о некоторых эпизодах из жизни этих людей, поделюсь с вами секретами и забавными случаями, связанными как с этими людьми, так и с их надгробными памятниками.

Пер-Лашез — большое и довольно запутанное кладбище, где легко заблудиться и пропустить главное. Я приглашаю вас на прогулку 👣 по аллеям кладбища для того, чтобы вы смогли увидеть все ключевые места: могилы таких известных людей, как Эдит Пиаф, Фредерик Шопен, Оноре де Бальзак, Оскар Уайльд и многих других, а заодно и самые интересные надгробия. Мы увидим памятники депортированных в концлагеря и побываем у стены Коммунаров.