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Секреты легендарного кладбища Пер Лашез

Ольга Ж.
Ольга Ж. – Гид из Парижа
Во время экскурсии 🧭 по кладбищу Пер-Лашез, я расскажу вам интересные факты о нем, поведаю истории 📖 похороненных здесь людей и покажу самые красивые 🤩 надгробия.
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  • 👥Групповая
  • ⚙️Необычно и интересно
  • 👣Пешеходная
  • 🕐Длительность 2.5 часа
  • 👫 Группа не более 5 человек

  • €40 за человека

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Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез

Что вы увидите

  • Могилы: Эдит Пиаф, Фредерик Шопен, Оноре де Бальзак, Оскар Уайльд и т. д.
  • Интересные надгробия
  • Памятники депортированных в концлагеря
  • Стена Коммунаров
Я предлагаю вам посетить вместе со мной самое большое кладбище Парижа, Пер-Лашез, известное во всем мире, благодаря памятникам надгробного искусства, а также тому, что здесь нашли свое последнее пристанище мужчины и женщины, ставшие знаменитыми, благодаря своим заслугам в живописи, скульптуре, литературе, музыке и кино 🎥 протяжении 200 лет на 44 гектарах этого музея под открытым небом захоронили более одного миллиона человек. Мы пройдем по его тенистым мощеным аллеям, чтобы посетить могилы таких известных людей, как Эдит Пиаф и Амадео Модильяни, Оноре де Бальзак и Оскар Уайльд, Фредерик Шопен и Жорж Бизе..., а также, чтобы открыть для себя самые различные надгробия: величественные, удивительные, трогательные, оригинальные…
А я расскажу вам о некоторых эпизодах из жизни этих людей, поделюсь с вами секретами и забавными случаями, связанными как с этими людьми, так и с их надгробными памятниками.
Пер-Лашез — большое и довольно запутанное кладбище, где легко заблудиться и пропустить главное. Я приглашаю вас на прогулку 👣 по аллеям кладбища для того, чтобы вы смогли увидеть все ключевые места: могилы таких известных людей, как Эдит Пиаф, Фредерик Шопен, Оноре де Бальзак, Оскар Уайльд и многих других, а заодно и самые интересные надгробия. Мы увидим памятники депортированных в концлагеря и побываем у стены Коммунаров.
Что входит
  • Услуги гида
Начало и место завершения
🚩 Metro Philippe Auguste
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез
Секреты легендарного кладбища Пер Лашез

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 5 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Ольга Ж.
Ольга Ж.
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Ольга Ж. проводит ещё 3 экскурсии

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