Экскурсия по 13-му округу — это возможность выйти за пределы туристических районов с самыми известными достопримечательностями — и открыть для себя другой Париж. Мы пройдём по улицам, рассмотрим муралы и арт-объекты.
И поговорим о том, почему и как появился этот музей под открытым небом, где отметились самые известные уличные художники мира.
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00
Описание экскурсии
Вот что вы увидите:
- Парижский Чайнатаун — Place d’Italie
- Гигантские муралы художников с мировыми именами
- Скрытые стрит-арт объекты
- Парижскую версию знаменитой скульптуры Глина Урса Фишера
- Крупнейший инкубатор стартапов в Европе
Я расскажу:
- о том, как зародился и разбился стрит-арт во Франции и Париже
- почему он присутствует именно в двух разных районах города
- вандализм ли это или узаконенное творческое самовыражение
- какие истории скрываются за каждой фреской 13 округа и почему они там оказались
В конце экскурсии мы перейдём от уличного искусства к современному и, если повезёт, увидим коллекцию самого крупного кластера стартапов Европы.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У выхода из метро Place d’Italie
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Ольга — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 17 туристов
Я Ольга, русская парижанка с 2007 года, дипломированный специалист с сфере современного искусства и коллекционер. Мне часто говорят, что современное искусство кажется непонятным, а галереи считаются местом, куда не можетЗадать вопрос
