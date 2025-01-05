А ещё заглянем в выставочные пространства известных фондов, которые активно поддерживают искусство, дизайн и моду.
Описание экскурсии
Отель Des Arts et Métiers, деликатно спрятавшийся на многолюдной улице. Здесь много ремесленных предметов высочайшего класса и бар с умопомрачительными видами с секретного руфтопа. Дизайн отеля разработан Рафаэлем Навотом, превратившего несколько лет назад замшелый отель в модное дизайнерское пространство.
Концепт-стор Halo Paris — ресторан марсельской кухни, магазин и выставочное пространство дизайнера Axey Chay.
Галерея Lafayette Anticipations. Лауреат Притцкеровской премии, архитектор Рем Колхас, провёл здесь интереснейшую реконструкцию старинного здания.
Carpenters Workshop gallery — одна из ключевых галерей дизайна, которая почти 20 лет представляет работы самых известных мировых дизайнеров.
Отель Sinner — уникальный отель для взрослых, придуманный дизайнером Тристаном Оэром. Кажется, идея продиктована местом расположения. Он находится на улице Тамплиеров и приглашает своих гостей «в монастырь», где можно проявить самые смелые фантазии.
А ещё мы поговорим о Дэвиде Линче, Фрэнсисе Копполе, Серже Генсбуре, Оскаре Уайльде, о том, из чего состоит успех дизайнера, о принципах французского интерьера и о дизайне в самом широком смысле этого слова.
Организационные детали
- Экскурсия будет интересна профессионалам и знатокам дизайна. И всем, кто влюблён в Париж
- Эта прогулка — отличное дополнение к экскурсии Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
- При покупке двух прогулок вы получите скидку €50
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Отзывы и рейтинг
Наталья искусно погрузила в атмосферу люксового Парижа, рассказала об особенностях интерьеров отелей,