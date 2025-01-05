Открыть Париж через дизайн

Побывать в особых галереях, отелях и бутиках, чтобы понять, как создаётся современный образ города
Это маршрут для тех, кто хочет познакомиться с Парижем через дизайн. Для этого мы отправимся в арт- и дизайн-галереи, дизайнерские кафе и бутики. Посетим концептуальные отели, где увидим, как с помощью дизайна можно влиять на потребителей.

А ещё заглянем в выставочные пространства известных фондов, которые активно поддерживают искусство, дизайн и моду.
5
3 отзыва
Открыть Париж через дизайн
Открыть Париж через дизайн
Открыть Париж через дизайн
Ближайшие даты:
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Время начала: 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30

Описание экскурсии

Отель Des Arts et Métiers, деликатно спрятавшийся на многолюдной улице. Здесь много ремесленных предметов высочайшего класса и бар с умопомрачительными видами с секретного руфтопа. Дизайн отеля разработан Рафаэлем Навотом, превратившего несколько лет назад замшелый отель в модное дизайнерское пространство.

Концепт-стор Halo Paris — ресторан марсельской кухни, магазин и выставочное пространство дизайнера Axey Chay.

Галерея Lafayette Anticipations. Лауреат Притцкеровской премии, архитектор Рем Колхас, провёл здесь интереснейшую реконструкцию старинного здания.

Carpenters Workshop gallery — одна из ключевых галерей дизайна, которая почти 20 лет представляет работы самых известных мировых дизайнеров.

Отель Sinner — уникальный отель для взрослых, придуманный дизайнером Тристаном Оэром. Кажется, идея продиктована местом расположения. Он находится на улице Тамплиеров и приглашает своих гостей «в монастырь», где можно проявить самые смелые фантазии.

А ещё мы поговорим о Дэвиде Линче, Фрэнсисе Копполе, Серже Генсбуре, Оскаре Уайльде, о том, из чего состоит успех дизайнера, о принципах французского интерьера и о дизайне в самом широком смысле этого слова.

Организационные детали

  • Экскурсия будет интересна профессионалам и знатокам дизайна. И всем, кто влюблён в Париж
  • Эта прогулка — отличное дополнение к экскурсии Дизайн в Париже: галереи, концепт-сторы, отели
  • При покупке двух прогулок вы получите скидку €50

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
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1
Юлия
5 янв 2025
Оч колоритно, занимательно и … воздушно по контенту)))
Оч колоритно, занимательно и … воздушно по контенту)))Оч колоритно, занимательно и … воздушно по контенту)))Оч колоритно, занимательно и … воздушно по контенту)))Оч колоритно, занимательно и … воздушно по контенту)))Оч колоритно, занимательно и … воздушно по контенту)))
N
1 янв 2025
Такая прогулка экономит время и дарит невероятную легкость, свежесть, новизну. Огромное спасибо, гиду. Я живу в Париже. Но мне постоянно не хватает времени, чтобы увидеть его глазами тех, кто создает сегодня в нем моду и дизайн. Очень рекомендую.
Севиль
24 дек 2024
Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!

Наталья искусно погрузила в атмосферу люксового Парижа, рассказала об особенностях интерьеров отелей,
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библиотеки, оперы, и множества бутиков этого уникального и такого разного города. Мне удалось почувствовать волшебную атмосферу рождественского города и узнать, кто стоял за созданием городского интерьера.

Также гид показала, как разные общественные движения, например, волна феминизма, отражены в дизайне города.
Ещё мы поднимались на крышу и смотрели на города с высоты, это было волшебно!

Рекомендую данную прогулку всем, кто хочет увидеть внутреннюю кухню города и познать уникальность городского дизайна!

Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!Мне невероятно понравилась прогулка с Натальей по дизайнерским местам Парижа, спасибо большое позитивному настрою гида в этот дождливый день!

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