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Шедевры музея Орсе за 2 часа

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21 отзыв
Криста Б.
Криста Б. – Гид из Парижа
Вы посетите музей 🖼 Орсе, находящийся в здании первого в мире электрифицированного железнодорожного вокзала.

Стены музея и все экспозиции охватывают один период с 1860 по 1910 годы – времена расцвета импрессионизма, фотографии 📸, стиля ар–нуво и появления кино 🎥.

В сопровождении профессионального гида вы увидите картины знаменитых художников той эпохи: Мане, Моне, Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и других.
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  • 👥Групповая
  • 🖼Музеи
  • 🗽Самое популярное
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 6 человек

  • €35 за человека

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Шедевры музея Орсе за 2 часа
Шедевры музея Орсе за 2 часа

Что вы увидите

  • музей Орсе:
  • железнодорожный вокзал начала 20-го века
  • картины Мане, Моне, Ренуара, Дега, Сезанна, Гогена, Ван Гога и других
Вы слышали выражение Лувр почитают, а Орсэ любят?
И не только потому, что здесь собрана крупнейшая в мире коллекция импрессионистов. Орсэ - художественная лаборатория, где понимаешь, как меняются традиционные представления об искусстве, как создается новая живопись, скульптура и дизайн, а значит – меняется привычный мир человека конца XIX века.
Собираясь в путешествие в Париж, вы, несомненно, позаботились заранее о билетах и экскурсии 🧭 в Лувр, запланировали посещение Нотр Дам... далее - Эйфелева башня, кораблик по Сене, багеты, круассаны и вино 🍷 с сыром! Готово! Ничего не забыли? Конечно! Не хватает только импрессионистов! Тех самых Дега и Ренуара, Моне и Мане. Тех, кто провёл нас за кулисы Опера Гарнье и в балетный класс. Прогуляетесь 👣 по паркам Парижа в самый солнечный день и посидите в старых кафе.
Мы поговорим о «Салоне отверженных» и расскажем, чем молодые художники не устраивали французскую академию художеств. О том, почему импрессионисты отказались от черного цвета, как современники путали Монэ и Манэ и почему картины Ренура и Дега сегодня стали самыми дорогими лотами аукционов мира, а академистов напрочь забыли. И о том, почему наш авангард – Малевич, Шагал, Татлин - начинается с Сезанна.
Все наши маршруты разработаны командой профессионалов: за логичный маршрут отвечет архитектор, за атмосферность – сценарист, информационное наполнение берут на себя 2 журналиста и историк исккуств, так же на какждый маршрут мы приглашаем знаменитых искусствоведов, художников и артистов для огранки наших нежнолюбимых проектов!
Новое слово в экскурсиях по музеям: интересно, увлекательно, понятно!
Что входит
  • Услуги гида
Что не входит
  • Входной билет для взрослых старше 18 лет: 16 Евро
Начало
🚩 метро Solferino
Место завершения
🏁 музей Орсе
Шедевры музея Орсе за 2 часа
Шедевры музея Орсе за 2 часа
Шедевры музея Орсе за 2 часа
Шедевры музея Орсе за 2 часа

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 6 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Криста Б.
Криста Б.
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21 отзыв оставили туристы

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