Вы слышали выражение Лувр почитают, а Орсэ любят?

И не только потому, что здесь собрана крупнейшая в мире коллекция импрессионистов. Орсэ - художественная лаборатория, где понимаешь, как меняются традиционные представления об искусстве, как создается новая живопись, скульптура и дизайн, а значит – меняется привычный мир человека конца XIX века.

Собираясь в путешествие в Париж, вы, несомненно, позаботились заранее о билетах и экскурсии 🧭 в Лувр, запланировали посещение Нотр Дам... далее - Эйфелева башня, кораблик по Сене, багеты, круассаны и вино 🍷 с сыром! Готово! Ничего не забыли? Конечно! Не хватает только импрессионистов! Тех самых Дега и Ренуара, Моне и Мане. Тех, кто провёл нас за кулисы Опера Гарнье и в балетный класс. Прогуляетесь 👣 по паркам Парижа в самый солнечный день и посидите в старых кафе.

Мы поговорим о «Салоне отверженных» и расскажем, чем молодые художники не устраивали французскую академию художеств. О том, почему импрессионисты отказались от черного цвета, как современники путали Монэ и Манэ и почему картины Ренура и Дега сегодня стали самыми дорогими лотами аукционов мира, а академистов напрочь забыли. И о том, почему наш авангард – Малевич, Шагал, Татлин - начинается с Сезанна.

Все наши маршруты разработаны командой профессионалов: за логичный маршрут отвечет архитектор, за атмосферность – сценарист, информационное наполнение берут на себя 2 журналиста и историк исккуств, так же на какждый маршрут мы приглашаем знаменитых искусствоведов, художников и артистов для огранки наших нежнолюбимых проектов!

Новое слово в экскурсиях по музеям: интересно, увлекательно, понятно!