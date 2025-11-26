В 987 году в Париже укрепилась могущественная династия Капетингов, правившая более 300 лет и еще 500 лет оказывавшая огромное влияние на управление страной. С властью Капетингов в Париж пришли образование,
Описание экскурсииНотр-Дам, Консьержери, Сен-Шапель. На экскурсии мы увидим главные достопримечательности средневекового Парижа, сохранившиеся до наших дней:• Стена Филиппа II Августа Начнем экскурсию на правом берегу в квартале Маре — мы пройдем вдоль крепостной стены, воздвигнутой на рубеже XII–XIII веков при Филиппе Кривом, седьмом Капетинге. Стена включала 77 башен, две из которых мы тоже увидим. Рядом расположен отель де Санс, резиденция архиепископа, построенная в конце XV века.
- Собор Парижской Богоматери Легенда средневекового Парижа и самое знаменитое здание острова Сите. Собор строили почти 200 лет, в течение которых менялись готические стили, появлялись новые техники, поэтому его архитектура уникальна. Рассмотрим фасады — чем они отличаются друг от друга. Разберем, что появилось раньше — летающие контрфорсы или витражное окно-роза. Обсудим, какие инновации использовались в строительстве.
- Консьержери Еще одна достопримечательность Сите. Крепость-дворец, в которой с X по XIV века жили французские короли. От тех времён остался только «Зал стражи» — огромная столовая, рассчитанная на 2000 человек. Здание несколько раз горело, его перестраивали, но масштаб и величие средневековой постройки мы сможем оценить вполне.
- Сен-Шапель Это архитектурное чудо, один из лучших образцов ранней, лучистой готики был построен на территории королевского дворца по указанию короля Людовика IX Святого. Капеллу с потрясающими витражами воздвигли всего за шесть лет — королю не терпелось поместить туда святые реликвии, которые он привез из Константинополя.
- Отель Клюни Перейдем по мосту Сен-Мишель на левый берег и по одноименному бульвару дойдем до бывшего аббатства, появившегося в конце XV века. В этом позднем готическом строении уже прослеживаются предпосылки Ренессанса, но само величественное здание и расположенный в нем Музей средневекового искусства стоят на страже истории, символизируя мощь и красоту средневекового Парижа.
Ежедневно, по договорённости.
