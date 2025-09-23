Отправляйтесь в гости к сказке на нашем комфортабельном автомобиле с русскоговорящим водителем.
Подарите себе и своим близким беззаботный отдых, заказав трансфер в Диснейленд из аэропорта или вашего отеля в Париже.
Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00
Описание трансферДиснейленд – это сказка для детей и для взрослых, где можно погулять со сказочными героями любимых мультфильмов, насладиться грандиозными парадами и захватывающими аттракционами. Каждому в этом семейном парке будет интересно. Освободите себя и своих близких от лишней суеты в этот день безграничного счастья. Мы с радостью встретим вас в аэропорту или вашем отеле Парижа, а когда вы вдоволь насладитесь сказкой, наш трансфер доставит вас обратно.
Вы сами выбираете дату и время
Ответы на вопросы
Что включено
- Транспорт с профессиональным водителем.
Что не входит в цену
- Личные расходы.
Место начала и завершения?
Аэропорт/ холл отеля в Париже
Когда и сколько длится?
Когда: Вы сами выбираете дату и время
Экскурсия длится около 1 часа
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
