Описание Фото Выбрать день Ответы на вопросы Отправляйтесь в гости к сказке на нашем комфортабельном автомобиле с русскоговорящим водителем.



Мы доставим вас в Диснейленд за фиксированную цену и с радостью сориентируем вас во всех интересующих вопросах.



Подарите себе и своим близким беззаботный отдых, заказав трансфер в Диснейленд из аэропорта или вашего отеля в Париже.

Владимир Ваш гид в Париже Написать вопрос Индивидуальный трансфер Язык проведения 🇷🇺 русский Длитель­ность 1 час Размер группы 1-4 человека На чём проводится Услуги трансфера Можно с детьми Да Когда По договоренности €120 за экскурсию Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников Заказать Не беспокойтесь! При нажатии этой кнопки ничего оплачивать не нужно, можно просто задать вопрос гиду Безопасная оплата Оплата происходит с использованием защищенных платежных систем и в соответствии с 54-ФЗ

Более 40 000 экскурсий от 8000 гидов и экскурсионных агентств размещённых на нашем сайте

Ближайшие даты: Все

даты Время начала: 07:00, 08:00, 09:00, 10:00, 11:00, 12:00, 13:00, 14:00, 15:00, 16:00, 17:00, 18:00, 19:00, 20:00, 21:00, 22:00

Описание трансфер Диснейленд – это сказка для детей и для взрослых, где можно погулять со сказочными героями любимых мультфильмов, насладиться грандиозными парадами и захватывающими аттракционами. Каждому в этом семейном парке будет интересно. Освободите себя и своих близких от лишней суеты в этот день безграничного счастья. Мы с радостью встретим вас в аэропорту или вашем отеле Парижа, а когда вы вдоволь насладитесь сказкой, наш трансфер доставит вас обратно.

Вы сами выбираете дату и время Выбрать дату