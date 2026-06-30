Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа предлагает уникальную возможность познакомиться с неизвестными уголками французской столицы.
Туристы смогут насладиться роскошью Галереи Вивьен, узнать историю Галереи Кольбер и её связь с Берлиозом,
Туристы смогут насладиться роскошью Галереи Вивьен, узнать историю Галереи Кольбер и её связь с Берлиозом,
5 причин купить эту экскурсию
- 🖼 Уникальный маршрут по галереям
- 🏛 Исторические факты и легенды
- 👟 Полностью пешеходная экскурсия
- ☕ Возможность остановки на кофе
- 👥 Индивидуальный подход к каждому
Лучшее время для посещения
янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и яркими красками города. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть прохладной, но это время отлично подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и уютные кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Галерея Вивьен
- Галерея Кольбер
- Пассаж Жофруа
- Галерея Веро-Дода
- Пассаж Принцев
- Церковь Мадлен
- Площадь Согласия
- Сады Тюильри
- Пале-Рояль
- Опера
- Квартал Маре
Описание экскурсии
Открывая другой Париж: прогулка по галереям и пассажам
Я составил для вас необычный маршрут. В него войдут:
- Галерея Вивьен — самая красивая из всех существующих в городе. Вы узнаете, какой бренд открыл здесь первый магазин, и полюбуетесь шикарной мозаикой.
- Галерея Кольбер, в которой ни осталось ни одного бутика. Я расскажу, когда появилась галерея и как она связана с французским композитором Берлиозом.
- Пассаж Жофруа, скрывающий вход в одно из учреждений города.
- Галерея Веро-Дода — гуляя здесь, вы поймёте, какому богу она посвящена и кто её построил.
- Пассаж Принцев, где мы отыщем скрытые бутики и поговорим, как он появился в непростую эпоху правления барона Османа.
Кроме того, вы побываете в других, не менее интересных галереях и пассажах. А между переходами я покажу вам достопримечательности Парижа: церковь Мадлен и площадь Согласия, сады Тюильри и Пале-Рояль, Оперу и часть квартала Маре. При желании, мы остановимся на чашку кофе, чтобы отдохнуть и обсудить увиденное.
Организационные детали
- Дополнительных расходов не предусмотрено.
- Экскурсия полностью пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
- Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Виктория, с которой мы занимались разработкой маршрута.
- По желанию туристов возможна резервация столика в уютном ресторанчике гастрономической кухни
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3439 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС. Нас
Отзывы и рейтинг
4.8
Основано на 5 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
О
Экскурсия была информативна, с хорошим баллансом фактов и просто общения.
Рекомендую
Рекомендую
Вам был полезен этот отзыв?
А
Спасибо Александру за прогулку по пассажам Парижа. Очень приятная манера общения, грамотная речь, спокойная подача. Маршрут красивый и атмосферный, прогулка получилась комфортной. В беседе на отвлечённые темы иногда звучали неточности, из-за чего хотелось большей аккуратности в формулировках. В целом экскурсия оставила хорошее впечатление и подойдёт тем, кто хочет лёгкое и эстетичное знакомство с парижскими пассажами
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Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за чувство юмора. Даже дождь ни сколько не был лишним!
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Е
Нам очень не повезло с погодой - лил сильный дождь. Но очень повезло с экскурсоводом. Александр поразил знанием как истории, так и самого города. Мы увидели такие уголки Парижа, в
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Е
Остановили свой выбор именно на Александре, и остались очень довольны, очень понравилась экскурсия по пассажам и галереям! как же здорово было побродить по уютным улочкам Парижа, куда вы сами вряд-ли
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