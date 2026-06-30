Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа предлагает уникальную возможность познакомиться с неизвестными уголками французской столицы.Туристы смогут насладиться роскошью Галереи Вивьен, узнать историю Галереи Кольбер и её связь с Берлиозом,

а также посетить Пассаж Жофруа и Галерею Веро-Дода. Путешествие дополнится прогулкой по знаковым местам, таким как церковь Мадлен и площадь Согласия. Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, и позволяет полностью погрузиться в атмосферу Парижа

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и яркими красками города. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть прохладной, но это время отлично подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и уютные кафе.

Сейчас август — это идеальное время.