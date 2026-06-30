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Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа

Уникальная прогулка по скрытым уголкам Парижа, где сплетаются история и мода. Погрузитесь в атмосферу старинных галерей и пассажей
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа предлагает уникальную возможность познакомиться с неизвестными уголками французской столицы.

Туристы смогут насладиться роскошью Галереи Вивьен, узнать историю Галереи Кольбер и её связь с Берлиозом,
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а также посетить Пассаж Жофруа и Галерею Веро-Дода. Путешествие дополнится прогулкой по знаковым местам, таким как церковь Мадлен и площадь Согласия.

Экскурсия пешеходная, без дополнительных расходов, и позволяет полностью погрузиться в атмосферу Парижа

4.8
5 отзывов

5 причин купить эту экскурсию

  • 🖼 Уникальный маршрут по галереям
  • 🏛 Исторические факты и легенды
  • 👟 Полностью пешеходная экскурсия
  • ☕ Возможность остановки на кофе
  • 👥 Индивидуальный подход к каждому

Лучшее время для посещения

янв
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мар
апр
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июн
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авг
сен
окт
ноя
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Лучшее время для экскурсии - с мая по сентябрь, когда погода в Париже наиболее комфортная для прогулок. В эти месяцы можно насладиться тёплыми днями и яркими красками города. В апреле и октябре также приятно гулять, но стоит учитывать возможные дожди. В зимние месяцы, с ноября по март, погода может быть прохладной, но это время отлично подходит для тех, кто предпочитает меньшее количество туристов и уютные кафе.
Сейчас август — это идеальное время.
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа
Авторская экскурсия по галереям и пассажам Парижа

Что можно увидеть

  • Галерея Вивьен
  • Галерея Кольбер
  • Пассаж Жофруа
  • Галерея Веро-Дода
  • Пассаж Принцев
  • Церковь Мадлен
  • Площадь Согласия
  • Сады Тюильри
  • Пале-Рояль
  • Опера
  • Квартал Маре

Описание экскурсии

Открывая другой Париж: прогулка по галереям и пассажам

Я составил для вас необычный маршрут. В него войдут:

  • Галерея Вивьен — самая красивая из всех существующих в городе. Вы узнаете, какой бренд открыл здесь первый магазин, и полюбуетесь шикарной мозаикой.
  • Галерея Кольбер, в которой ни осталось ни одного бутика. Я расскажу, когда появилась галерея и как она связана с французским композитором Берлиозом.
  • Пассаж Жофруа, скрывающий вход в одно из учреждений города.
  • Галерея Веро-Дода — гуляя здесь, вы поймёте, какому богу она посвящена и кто её построил.
  • Пассаж Принцев, где мы отыщем скрытые бутики и поговорим, как он появился в непростую эпоху правления барона Османа.

Кроме того, вы побываете в других, не менее интересных галереях и пассажах. А между переходами я покажу вам достопримечательности Парижа: церковь Мадлен и площадь Согласия, сады Тюильри и Пале-Рояль, Оперу и часть квартала Маре. При желании, мы остановимся на чашку кофе, чтобы отдохнуть и обсудить увиденное.

Организационные детали

  • Дополнительных расходов не предусмотрено.
  • Экскурсия полностью пешеходная. Пожалуйста, одевайтесь по погоде и выбирайте удобную обувь.
  • Экскурсию для вас проведу я или моя коллега Виктория, с которой мы занимались разработкой маршрута.
  • По желанию туристов возможна резервация столика в уютном ресторанчике гастрономической кухни

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
по договорённости
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александр
Александр — ваша команда гидов в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2016 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провели экскурсии для 3439 туристов
Нашу команду объединяет общая цель: сделать работу так, чтобы, вернувшись домой, вы с теплотой вспоминали поездку. Мы создаём комфортные, классические и необычные путешествия по всей Франции, Бельгии и странам ЕС. Нас
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трое, и мы профессионалы, которые всегда взаимозаменяемы: Александр — инициатор проекта и координатор. Гид с опытом организации путешествий с 2004 года. Виктория — знаток истории искусств и переводчик. Её приоритет — нестандартные маршруты. Юрий — знаток истории, ответственный и отзывчивый эксперт по регионам Франции и Бельгии. Сила команды — в эмпатии и индивидуальном подходе. Мы предлагаем всё: от встреч в аэропорту и трансферов до экскурсий по музеям, пеших и велопрогулок. Проводим автомобильные туры по городам Бенилюкса и даже полёты на легкомоторном самолёте. Поможем выбрать отель в Париже, зарезервировать ресторан или дегустацию. Наша задача — оставить в вашей памяти яркое и светлое ощущение от Европы.

Отзывы и рейтинг

4.8
Основано на 5 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
4
4
1
3
2
1
О
Экскурсия была информативна, с хорошим баллансом фактов и просто общения.
Рекомендую
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А
Спасибо Александру за прогулку по пассажам Парижа. Очень приятная манера общения, грамотная речь, спокойная подача. Маршрут красивый и атмосферный, прогулка получилась комфортной. В беседе на отвлечённые темы иногда звучали неточности, из-за чего хотелось большей аккуратности в формулировках. В целом экскурсия оставила хорошее впечатление и подойдёт тем, кто хочет лёгкое и эстетичное знакомство с парижскими пассажами
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Иван
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за чувство юмора. Даже дождь ни сколько не был лишним!
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за
Александр, спасибо за экскурсию по удивительным пассажам Парижа, за интересную подачу информации о истории Франции, за
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Е
Нам очень не повезло с погодой - лил сильный дождь. Но очень повезло с экскурсоводом. Александр поразил знанием как истории, так и самого города. Мы увидели такие уголки Парижа, в
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которые мы сами ни за что не попали. Бывали в городе много раз, но не знали, что такие места существуют. Александр - очень интересный рассказчик. Очень рекомендуем данную экскурсию и Александра, как экскурсовода. Судя по его образованности и манере изложения все экскурсии у него очень интересные. Если будем в Париже еще раз, обязательно пойдем с ним снова по городу.
Помимо всего Александр зашел за нами в отель, хотя отель был достаточно далеко от места старта экскурсии. По дороге он рассказал много увлекательного о местах, которые мы проходили и об истории Франции и Парижа. В конце Александр посоветовал отличное кафе для обеда.
В общем сильно-сильно рекомендуем и передаем привет Александру.

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Е
Остановили свой выбор именно на Александре, и остались очень довольны, очень понравилась экскурсия по пассажам и галереям! как же здорово было побродить по уютным улочкам Парижа, куда вы сами вряд-ли
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попадете, послушать и окунуться в ту эпоху, прочувствовать очарование Парижа. Александр сделал сопровождение прогулки очень интересным и информативным, обладает способностью рассказывать увлекательно и! Правда, узнала много нового, и в след. Раз обязательно возьму пару экскурсий именно у Александра)))) спасибо, вашему сайту)

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