Старейший квартал Парижа раскрывает свои секреты тем, кто готов прислушаться. Вы увидите древние церкви, тайные символы и места вдохновения. Найдёте две статуи Свободы и поздороваетесь с римской волчицей. И сделаете Париж своим — живым, ярким и наполненным деталями.
Время начала: 08:00, 08:30, 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00
Описание экскурсии
Вы увидите:
- Самую узкую улицу Парижа.
- Легендарный книжный магазин и кафе «Шекспир и Ко» — место вдохновения Хемингуэя, Фицджеральда и других великих авторов.
- Готическую церковь Сен-Северен с витражами.
- Руины галло-римских терм.
- Церковь Сен-Этьен-дю-Мон — изысканный пример эклектики и место упокоения Блеза Паскаля.
- Остатки городской стены 12 века, построенной Филиппом Августом.
- Дом, в котором жил Хемингуэй.
- Пантеон — усыпальницу выдающихся личностей Франции.
- Люксембургский сад и дворец, возведённый по приказу Марии Медичи.
- Церковь Сен-Сюльпис — место съёмок «Кода да Винчи» и фонтан Четырёх епископов, так и не ставших кардиналами.
- Сен-Жермен-де-Пре — старейшую церковь Парижа и сердце Латинского квартала.
А ещё вы:
- Почтите святого Мартина — покровителя путешественников.
- Услышите мрачную и поучительную легенду о Святом Жюльене (Юлиане).
- Потрёте ботинок Монтеня на удачу и узнаете секрет счастья.
- Прикоснётесь к частице мощей Святой Женевьевы — защитницы Парижа.
- Пройдёте по дорогам мушкетёров из романа Александра Дюма.
- Поймёте, что «Париж — это праздник, который всегда с тобой» — не просто красивые слова.
Организационные детали
- Экскурсия подходит для путешественников всех возрастов.
- Мы гуляем по мощёным старинным улочкам, выбирайте удобную обувь.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Сен-Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 115 туристов
Меня зовут Юлия. Я родилась в Санкт-Петербурге. Всегда любила путешествовать, но никогда не мечтала переехать в другую страну. В 2014-м моя жизнь круто изменилась, когда во время поездки по ФранцииЗадать вопрос
