Левый берег Парижа: от галло-римских времён до наших дней

Путешествие во времени по городу мушкетёров, писателей, легионеров и святых
Старейший квартал Парижа раскрывает свои секреты тем, кто готов прислушаться. Вы увидите древние церкви, тайные символы и места вдохновения. Найдёте две статуи Свободы и поздороваетесь с римской волчицей. И сделаете Париж своим — живым, ярким и наполненным деталями.
Описание экскурсии

Вы увидите:

  • Самую узкую улицу Парижа.
  • Легендарный книжный магазин и кафе «Шекспир и Ко» — место вдохновения Хемингуэя, Фицджеральда и других великих авторов.
  • Готическую церковь Сен-Северен с витражами.
  • Руины галло-римских терм.
  • Церковь Сен-Этьен-дю-Мон — изысканный пример эклектики и место упокоения Блеза Паскаля.
  • Остатки городской стены 12 века, построенной Филиппом Августом.
  • Дом, в котором жил Хемингуэй.
  • Пантеон — усыпальницу выдающихся личностей Франции.
  • Люксембургский сад и дворец, возведённый по приказу Марии Медичи.
  • Церковь Сен-Сюльпис — место съёмок «Кода да Винчи» и фонтан Четырёх епископов, так и не ставших кардиналами.
  • Сен-Жермен-де-Пре — старейшую церковь Парижа и сердце Латинского квартала.

А ещё вы:

  • Почтите святого Мартина — покровителя путешественников.
  • Услышите мрачную и поучительную легенду о Святом Жюльене (Юлиане).
  • Потрёте ботинок Монтеня на удачу и узнаете секрет счастья.
  • Прикоснётесь к частице мощей Святой Женевьевы — защитницы Парижа.
  • Пройдёте по дорогам мушкетёров из романа Александра Дюма.
  • Поймёте, что «Париж — это праздник, который всегда с тобой» — не просто красивые слова.

Организационные детали

  • Экскурсия подходит для путешественников всех возрастов.
  • Мы гуляем по мощёным старинным улочкам, выбирайте удобную обувь.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
На площади Сен-Мишель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Юлия
Юлия — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 115 туристов
Меня зовут Юлия. Я родилась в Санкт-Петербурге. Всегда любила путешествовать, но никогда не мечтала переехать в другую страну. В 2014-м моя жизнь круто изменилась, когда во время поездки по Франции
читать дальше

я встретила в Марселе парижанина Патрика. С 2015 года живу в Париже. Вместе с мужем, объединив наши таланты и профессиональные компетенции, мы создали проект для самостоятельных путешественников. Патрик в нём — водитель и повар, а я — организатор и гид. А ещё я художник-портретист. Люблю людей, замечаю красоту мира и делюсь своими впечатлениями всеми возможными способами: на экскурсиях, картинах и фотографиях.

