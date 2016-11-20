Хочу пригласить вас в гости к парижанке из XIX века по имени Нелли, которой благодаря своим красоте, уму и таланту (она была художницей) удалось выйти замуж за одного из самых завидных женихов Франции. Эдуард был богатым, красивым, мужественным и смелым. Его семья, естественно, была против этого брака. Вот это романтика!
Брак состоялся, и молодожены поселились в роскошном особняке в одном из самых престижных районов Парижа. Лестницу в их доме чуть было не построил архитектор Оперы — Шарль Гарнье. Потолки расписали самые именитые и дорогостоящие художники второй половины XIX века.
О приемах, которые устраивали Нелли и Эдуард, говорил весь Париж. Ведь Эдуард был близким другом императора Наполеона III, поэтому иногда на музыкальный вечер к супругам могли прийти до 1000 гостей.
Со стен, обитых шелком, на гостей смотрели портреты XVIII века таких французских художников как Давид, Виже Лебрен, Буше, Шарден. Все эти картины по прежнему здесь.
Только избранные и достойные могли побывать в частном итальянском музее, куда пускали далеко не всех. Представьте себе, что полотна кисти Боттичелли, Мантенья или Беллини можно увидеть не только в Лувре, но и в музее Жакмар Андре.
Бронировать нужно заранее, минимум за 3 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Александра — ваш гид в Париже
Провела экскурсии для 2516 туристов
Добрый день! Сразу скажу, что я не фотограф, не журналист и не студентка. По-французски моя профессия называется Guide Conférencier, на русский язык это может быть переведено как Гид-лектор или Гид-переводчик, Экскурсовод. Я предлагаю профессиональные экскурсии на русском языке.
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Светлана
20 ноя 2016
Первый раз была в этом особняке 1 января 2010 года. Меня тогда поразила очередь в 11 утра. Французы, только начинаю их понимать! Музей Жакмар-Андре обязательно включите в список необходимых к читать дальше
посещению с гидом Александрой! Хочется добавить "Только для женщин". Почему? Историю Нелли и не только Вы узнаете на экскурсии. P.S. Были вместе с 15 летней дочерью. Все супер! Александра, спасибо Вам
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Екатерина
24 сен 2015
Экскурсия очень интересная. Погружаешься в атмосферу богатого парижского дома 19 века. Детям тоже будет очень интересно-в музее есть специальные развивающие книжечки с детскими заданиями. Спасибо нашему экскурсоводу Александре за рассказ об этом музее и его экспонатах.