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Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа

Victoria
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Victoria – ваш гид
Монсо совершенно не похож на классические регулярные парки Франции.

Он вдохновит вас извилистыми дорожками, романтическими пейзажами, водопадами, скалами и «античными» статуями.

А расположенный неподалеку XVI округ поразит элегантными особняками и даст представление о том, как живет французская элита.
100 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 3 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 4 человек
Можно с детьми
Встреча у Триумфальной арки
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У этой экскурсии1 отзыв
5
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж

Что вас ожидает

«Маленькая Венеция» Парижа
Парк Монсо покорит вас мифическими пейзажами, символическими инсталляциями, идиллическим прудом и водопадом. Я расскажу историю создания парка, «расшифрую» расположенные в нем скульптуры и помогу найти и разгадать таинственные масонские символы. Кроме того, вы узнаете, какие известные импрессионисты запечатлели парк на своих холстах и кто из композиторов гулял по его аллеям.

Элегантный XVI округ
Вы насладитесь изысканной архитектурой самого дорогого района Парижа. Кроме парка Монсо, я покажу знаменитую на весь мир Триумфальную арку, уютный сад Ротшильда, православный собор Александра Невского, китайский дом Лоо и сквер Людовика XVI. Расскажу, почему именно в XVI округе любит селиться французская элита и что создает его удивительную, не похожую на другие кварталы атмосферу.

Организационные детали

  • Если вы путешествуете с детьми, они смогут прокатиться в парке Монсо на пони или на карусели.
  • Дополнительные расходы: входные билеты в часовню покаяния — 6 евро. Часовня закрыта по понедельникам и воскресеньям, но сам сквер открыт.
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж
Вдохновляющий Париж

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура у Триумфальной арки.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Victoria
Victoria
Добрый день! Меня зовут Виктория, я живу во Франции 15 лет. Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
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1 отзыв от туриста заказавшего эту экскурсию

16 октября 2019
Вся программа ,рассчитанная на 2 часа,была нами исчерпана уже за час. И в первоначальном виде экскурсия не стоит таких денег.Но Виктория не растерялась и предложила ознакомиться с некоторыми достопримечательностями в округе.Для меня стало удивлением посещение часовни покаяния,построенной на месте кладбища ,где были захоронены казненные Людовик YI , Мария-Антуанетта.и другие жертвы революционного террора. Красота этого места,полного цветущих роз,вызывало легкую грусть и одновременно радость узнавания потайного уголка Парижа,о котором я сама никогда бы не узнала.После экскурсии Виктория помогла мне отыскать достойный ресторанчик ,где я смогла отведать устриц.А напоследок подарила маленькую открытку -привет из Парижа. Казалось бы пустячок,но оказалось очень трогательно и приятно. Спасибо Виктория за проведенное время.

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