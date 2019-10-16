Монсо совершенно не похож на классические регулярные парки Франции. Он вдохновит вас извилистыми дорожками, романтическими пейзажами, водопадами, скалами и «античными» статуями. А расположенный неподалеку XVII округ поразит элегантными особняками и даст представление о том, как живет французская элита.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

«Маленькая Венеция» Парижа

Парк Монсо покорит вас мифическими пейзажами, символическими инсталляциями, идиллическим прудом и водопадом. Я расскажу историю создания парка, «расшифрую» расположенные в нем скульптуры и помогу найти и разгадать таинственные масонские символы. Кроме того, вы узнаете, какие известные импрессионисты запечатлели парк на своих холстах и кто из композиторов гулял по его аллеям.

Элегантный XVII округ

Вы насладитесь изысканной архитектурой самого дорогого района Парижа. Кроме парка Монсо, я покажу знаменитую на весь мир Триумфальную арку, уютный сад Ротшильда, православный собор Александра Невского, китайский дом Лоо и сквер Людовика XVI. Расскажу, почему именно в XVII округе любит селиться французская элита и что создает его удивительную, не похожую на другие кварталы атмосферу.

Организационные детали