Парк Монсо покорит вас мифическими пейзажами, символическими инсталляциями, идиллическим прудом и водопадом. Я расскажу историю создания парка, «расшифрую» расположенные в нем скульптуры и помогу найти и разгадать таинственные масонские символы. Кроме того, вы узнаете, какие известные импрессионисты запечатлели парк на своих холстах и кто из композиторов гулял по его аллеям.
Элегантный XVII округ
Вы насладитесь изысканной архитектурой самого дорогого района Парижа. Кроме парка Монсо, я покажу знаменитую на весь мир Триумфальную арку, уютный сад Ротшильда, православный собор Александра Невского, китайский дом Лоо и сквер Людовика XVI. Расскажу, почему именно в XVII округе любит селиться французская элита и что создает его удивительную, не похожую на другие кварталы атмосферу.
Организационные детали
Если вы путешествуете с детьми, они смогут прокатиться в парке Монсо на пони или на карусели.
Дополнительные расходы: входные билеты в часовню покаяния — 6 евро. Часовня закрыта по понедельникам и воскресеньям, но сам сквер открыт.
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 1.5 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 33% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Виктория — ваш гид в Париже
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 3 часа 40 минут
Провела экскурсии для 251 туриста
Получила в Сорбонне два высших образования: юридическое и историческое. Работала в адвокатском бюро и редактором в крупном юридическом издательстве Парижа. Сейчас развиваю свой бизнес и обучаюсь живописи в ателье современного версальского художника. В свободное время путешествую, рисую, пишу стихи и рассказы. С радостью поделюсь с вами знаниями об истории и культуре Франции и любовью к этой чудесной стране. До встречи!
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
–
3
–
2
–
1
–
Лариса
Вся программа,рассчитанная на 2 часа,была нами исчерпана уже за час. И в первоначальном виде экскурсия не стоит таких денег. Но Виктория не растерялась и предложила ознакомиться с некоторыми достопримечательностями в читать дальшеуменьшить
округе. Для меня стало удивлением посещение часовни покаяния,построенной на месте кладбища,где были захоронены казненные Людовик YI, Мария-Антуанетта. и другие жертвы революционного террора. Красота этого места,полного цветущих роз,вызывало легкую грусть и одновременно радость узнавания потайного уголка Парижа,о котором я сама никогда бы не узнала. После экскурсии Виктория помогла мне отыскать достойный ресторанчик,где я смогла отведать устриц. А напоследок подарила маленькую открытку -привет из Парижа. Казалось бы пустячок,но оказалось очень трогательно и приятно. Спасибо Виктория за проведенное время.
Виктория
Ответ организатора:
Лариса, благодарю за Ваш отзыв. Посещение Часовни покаяния я держала «про-запас», и я рада, что у нас осталось время на её читать дальшеуменьшить
посещение. И учитывая наш с Вами опыт, я добавила этот объект в основной маршрут моей экскурсии. Было приятно с Вами познакомиться и показать Вам «вдохновляющий Париж»
Вам был полезен этот отзыв?
Ольга
Прогулка по Парижу с Викторией была великолепна! Это наш не первый визит в Париж, но Виктория рассказала много исторических фактов, которые мы не знали. Прошлись новым маршрутом, открыли для себя православный храм Александра Невского и невероятно красивый сад Монсо!
Вам был полезен этот отзыв?
Андрей
Интересная экскурсия и отличный рассказчик - Виктория! Много интересной информации, необычный маршрут время пролетело незаметно, всё очень понравилось, спасибо!