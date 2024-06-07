Экскурсии к Триумфальной арке в Париже

Найдено 10 экскурсий в категории «Триумфальная арка» в Париже на русском языке, цены от €25, скидки до 20%. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
🚗 На машине
скидка
20%
Индивидуальная
4 часа
220 отзывов
Индивидуальная автопрогулка по Парижу с посещением Монмартра
Погрузитесь в атмосферу Парижа, проезжая мимо его символов: Башни Эйфеля, Лувра, Монмартра. Индивидуальный подход и комфортная поездка на Honda CR-V
Начало: По договоренности с путешественником
Сегодня в 09:00
11 июня в 15:00
533427 за всё до 4 чел.
Большой «батман» по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
77 отзывов
Экскурсия Большой «батман»: культурное путешествие по Парижу
Приглашаем вас на увлекательное путешествие по Парижу, где каждый уголок хранит свои тайны и истории
Начало: Холл Вашей гостиницы, если живёте в районе 1-8, ил...
18 июня в 09:30
25 июня в 09:00
534 за всё до 6 чел.
Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
🚗 На машине
скидка
15%
Индивидуальная
3 часа
58 отзывов
Комфортный трансфер из аэропорта Парижа с экскурсией по символам города
Встреча в аэропорту Парижа, личный гид, экскурсия по иконам города и завершение у вашего отеля
Начало: Аэропорт «Шарль Де Голь или Орли»
11 июня в 15:00
12 июня в 10:00
400340 за всё до 3 чел.
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
🚶 Пешая
Индивидуальная
7 часов
53 отзыва
Обзорная пешая экскурсия по Парижу
О разных эпохах и стилях на прогулке по знаменитым и малоизвестным памятникам истории и архитектуры
12 июня в 08:00
13 июня в 08:00
400 за всё до 8 чел.
Ежедневная прогулка по Парижу
🚶 Пешая
Групповая
2 часа
340 отзывов
Уникальная пешеходная экскурсия по Парижу: от Елисейских полей до секретных уголков
Узнать и полюбить город за 2 часа
Начало: В районе станции метро Champs Elysees Clemenceau (...
Расписание: ежедневно в 15:15
Сегодня в 15:15
Завтра в 15:15
25 за человека
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
🚶 Пешая
Мини-группа
3 часа
1 отзыв
Классический Париж: от Лувра до Эйфелевой башни
В комфортной мини-группе исследовать город, слушая интересные истории и рассматривая архитектуру
Начало: У Лувра
Расписание: в понедельник, среду, пятницу и субботу в 14:00
10 июня в 14:00
11 июня в 14:00
54 за человека
Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
🚶 Пешая
Групповая
3.5 часа
12 отзывов
Обзорная экскурсия по Парижу с круизом по Сене
Откройте для себя великолепие Парижа, пройдитесь по Елисейским полям и взгляните на город с водной глади Сены
Начало: У станции метро «Champs Elysées Clemenceau»
Сегодня в 08:00
10 июня в 15:00
45 за человека
Вдохновляющий Париж
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
3 отзыва
Вдохновляющий Париж
Погулять по живописному парку Монсо и насладиться архитектурой престижного XVI округа
Начало: у Триумфальной арки
10 июня в 10:00
13 июня в 09:00
150 за всё до 4 чел.
Золотой треугольник Парижа: мода и история
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
1 отзыв
Золотой треугольник Парижа: мода и история
Прочувствовать роскошь и стиль французской столицы за 2,5 часа
Начало: От СТ.М. George V
10 июня в 14:00
12 июня в 14:00
180 за всё до 5 чел.
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
🚗 На машине
Индивидуальная
6 часов
5 отзывов
Весь Париж за 1 день на машине и пешком (на вашем авто)
Изучить ключевые достопримечательности и раскрыть городские тайны с историком из Сорбонны
Начало: на площади Опера
10 июня в 09:00
13 июня в 09:00
400 за всё до 6 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • A
    Alexander
    7 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой
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    компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход.

  • В
    Виктория
    6 июня 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится
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    на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида.

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!
  • А
    Алексей
    30 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.
  • О
    Оксана
    28 мая 2024
    Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике
    Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.
  • Е
    Евгения
    25 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!
    Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большойСпасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой
  • И
    Инна
    23 мая 2024
    Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
    В наших поездках мы стараемся начать знакомство с городом с большой обзорной экскурсии. И в этот раз решили поступить также.
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    Александр показал нам значимые места центра города. Все открыточные виды, знакомые только по картинкам,кино и репортажам новостей стали реальностью на расстоянии вытянутой руки. Рекомендуем этого гида и планируем обращаться к нему за другими его экскурсионными маршрутами.

  • Л
    Любовь
    22 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Отлична экскурсия) очень интересно и понятно. Спасибо Людмиле, показала нам Париж во всей его красоте.
  • Е
    Евгений
    19 мая 2024
    Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
    Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями! Информация структурирована и интересна, ответы были получены на все вопросы, однозначно рекомендуем Александра для полного погружения в жизнь и историческую часть Парижа!
    Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями!
  • М
    Марина
    18 мая 2024
    Ежедневная прогулка по Парижу
    Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод - Людмила. Она не
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    загружала нас излишними историческими фактами, которые все равно не запоминаются. Хотя вы точно запомните три самые важные даты из истории Парижа, если сходите на данную экскурсию. А попутно узнаете много историй из жизни Парижа. Например, где учатся дети Водяновой, где можно попробовать лучший макарон в городе и многое другое. Рекомендую🙌

    Интересный маршрут от площади Конкорд до Трокадеро. Два часа пролетели в один миг. Очень понравился экскурсовод

Ответы на вопросы от путешественников по Парижу в категории «Триумфальная арка»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Париже
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 10
  1. Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра
  2. Большой «батман» по Парижу
  3. Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа
  4. Обзорная пешая экскурсия по Парижу
  5. Ежедневная прогулка по Парижу
Какие места ещё посмотреть в Париже
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Лувр
  3. Квартал Марэ
  4. Набережная
  5. Монмартр
  6. Остров Сите
  7. Опера Гарнье
  8. Эйфелева башня
  9. Собор Парижской Богоматери
  10. Консьержери
Сколько стоит экскурсия по Парижу в июне 2024
Сейчас в Париже в категории "Триумфальная арка" можно забронировать 10 экскурсий и билетов от 25 до 534 со скидкой до 20%. Туристы уже оставили гидам 770 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.92 из 5
Экскурсии на русском языке в Париже (Франция 🇫🇷) – у нас можно купить 10 экскурсий на 2024 год по теме «Триумфальная арка», 770 ⭐ отзывов, цены от €25. Каталог необычных экскурсионных туров от гидов Франции. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август
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