A Alexander Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике читать дальше компанией, одна лучше другой. Я не работаю на эту компанию. При выборе очень внимательно слежу за reviews. Советую. Прекрасный communication, высокий профессиональный подход. Валерия очень квалифицированая гид, много знаний, неожиданных фактов. Очень милая, приятная, энергичная. За 5 дней мы провели 6 экскурсий с этой

В Виктория Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике читать дальше на эти переходы в тишине. С аудиогидом можно было это время занять историей Франции, предоставить больше информации, лайфхаками. Но очень скрасил впечатление кораблик. Однако имейте ввиду, что на корабле надо сразу сканировать QR код, который расклеен внутри корабля. Нужен интернет. Иначе останетесь без аудиогида. Экскурсия средненькая. Очень сильно не хватало аудиогида. Много перемещений между локациями, когда экскурсовод ничего не рассказывает. Половина времени экскурсии тратится

Е Елена Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Замечательный гид Александр, путешествие планируется с учетом ваших пожеланий, интересная подача экскурсии, приятное общение. Однозначно буду всем рекомендовать!

А Алексей Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра Очень интересная экскурсия. Для начального ознакомления рекомендовал бы именно экскурсию на автомобиле, потому что город большой и практически невозможно увидеть знаковые все сооружения на пешей прогулке или пешая прогулка на несколько дней.

О Оксана Обзорная экскурсия по Парижу + прогулка на кораблике Отличная, познавательная и при этом легкая экскурсия. Были с сыном 9 лет - доволен.

Е Евгения Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра Спасибо Александру за познавательную экскурсию, которую он провел с большой любовью к Парижу и с большой заботой о нас. Интересно, динамично, с учетом всех наших пожеланий. Рекомендуем!

И Инна Знакомство с Парижем на автопрогулке с посещением Монмартра читать дальше Александр показал нам значимые места центра города. Все открыточные виды, знакомые только по картинкам,кино и репортажам новостей стали реальностью на расстоянии вытянутой руки. Рекомендуем этого гида и планируем обращаться к нему за другими его экскурсионными маршрутами. В наших поездках мы стараемся начать знакомство с городом с большой обзорной экскурсии. И в этот раз решили поступить также.

Л Любовь Ежедневная прогулка по Парижу Отлична экскурсия) очень интересно и понятно. Спасибо Людмиле, показала нам Париж во всей его красоте.

Е Евгений Трансфер + экскурсия по главным местам Парижа Прекрасный человек и гид, все было сделано с максимальным качеством и знаниями! Информация структурирована и интересна, ответы были получены на все вопросы, однозначно рекомендуем Александра для полного погружения в жизнь и историческую часть Парижа!