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Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр

4.8
0 отзывов
Paris. compose
Paris. compose – Гид из Парижа
С конца 19 века Монмартр считается самым свободным районом столицы ⭐️ Франции.

Здесь жили и творили художники, поэты, писатели.

Экскурсовод проведет вас по местам Пикассо и Тулуз-Лотрека.

Вы увидите базилику Сакре-Кер, пройдетесь по местам, зайдете в легендарное кабаре «Мулен Руж».
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  • 👥Групповая
  • 🗽Самое популярное
  • 🧐Авторская экскурсия
  • 🕐Длительность 2 часа
  • 👫 Группа не более 8 человек

  • €30 за человека

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Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр

Что вы увидите

  • Мулен Руж
  • Сакре-Кер
  • Пигаль
  • Площадь Тертр
  • Стена любви
  • Кабаре «У резвого кролика»
  • еще много интересных и секретных мест Монмартра.
Пешеходная экскурсия ⛳. Вы увидите: Мулен Руж, Сакре-Кер, Пигаль, Площадь Тертр, Стена любви, Кабаре «У резвого кролика», еще много интересных и секретных мест Монмартра. Только внешний осмотр, посещение не предусмотреною
Во время экскурсии 🧭 Вы посетите легендарные места ночной жизни Парижа, знаменитое кабаре «Мулен Руж», улицу Красных фонарей, кафе, где работала Амели, а так же старинные улочки, на которых жили и работали такие художники, как Монэ, Ван Гог, Пикассо и многие другие. Узнаете, на чьи деньги и почему так скоропалительно был построен великолепный собор “Sacré-Coeur”, проникнитесь колоритом узких улочек с уютными кафе и насладитесь панорамой на такой загадочный вечерний Париж.
Во время экскурсии Вас ждут приятные сюрпризы, а кроме этого позитивные эмоции в неограниченном количестве 😃
Что входит
  • Хорошее настороение
  • приятная компания
  • интересная информация и услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы туристов.
Начало
🚩 у выхода из метро Blanche (2 линия)
Место завершения
🏁 площадь Тертр на Монмартр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр
Прогулка по Монмартру с посещением базилики Сакре-Кёр

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие участники. Группа до 8 человек.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты, просто выберите дату и перед бронированием укажите комментарий. Оплачивать в этот момент ничего не нужно.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 48 чаcов, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Paris. compose
Paris. compose
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