Пешеходная экскурсия ⛳. Вы увидите: Мулен Руж, Сакре-Кер, Пигаль, Площадь Тертр, Стена любви, Кабаре «У резвого кролика», еще много интересных и секретных мест Монмартра. Только внешний осмотр, посещение не предусмотреною

Во время экскурсии 🧭 Вы посетите легендарные места ночной жизни Парижа, знаменитое кабаре «Мулен Руж», улицу Красных фонарей, кафе, где работала Амели, а так же старинные улочки, на которых жили и работали такие художники, как Монэ, Ван Гог, Пикассо и многие другие. Узнаете, на чьи деньги и почему так скоропалительно был построен великолепный собор “Sacré-Coeur”, проникнитесь колоритом узких улочек с уютными кафе и насладитесь панорамой на такой загадочный вечерний Париж.

Во время экскурсии Вас ждут приятные сюрпризы, а кроме этого позитивные эмоции в неограниченном количестве 😃