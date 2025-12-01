Дворец, поражающий воображение Версаль — не просто архитектурный ансамбль, а манифест абсолютной власти. Каждая колонна, фонтан, аллея здесь существует, чтобы восхищать и удивлять. За роскошью фасадов скрываются интриги, решения и судьбы, повлиявшие на всю Европу. Маршрут из роскоши в личное пространство Вы пройдёте через Зеркальную галерею, где встречали послов и заключали исторические союзы, увидите королевские покои и прогуляетесь по садам Версаля, где архитектура и природа слились в гармонии. Заглянете в Малый Трианон и деревню Марии-Антуанетты — укромные уголки для королевы вдали от придворного парада. Живая история глазами гида Ваш гид не просто расскажет вам даты и события, а оживит символику дворца, проникнет в суть легенд и поможет прожить путешествие сквозь эпохи — от официальной роскоши до личных историй великих людей. Важная информация:

Место встречи: Ваш отель (Париж) • Формат: Индивидуальная экскурсия (1–6 человек) • Продолжительность: 4 часа • Рекомендация: билеты лучше приобретать заранее онлайн, особенно в высокий сезон, чтобы избежать очередей.