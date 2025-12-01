Откройте Версаль, каким его задумывал Людовик XIV — как символ власти, величия и роскоши Франции.
В сопровождении лицензированного гида вы увидите легендарные залы, зеркальную галерею, роскошные сады и уютные уголки Малого Трианона.
Поездка в комфортабельном автомобиле, с заботой о вашем комфорте — от воды и сладостей до зарядных устройств.
Описание экскурсии
Дворец, поражающий воображение Версаль — не просто архитектурный ансамбль, а манифест абсолютной власти. Каждая колонна, фонтан, аллея здесь существует, чтобы восхищать и удивлять. За роскошью фасадов скрываются интриги, решения и судьбы, повлиявшие на всю Европу. Маршрут из роскоши в личное пространство Вы пройдёте через Зеркальную галерею, где встречали послов и заключали исторические союзы, увидите королевские покои и прогуляетесь по садам Версаля, где архитектура и природа слились в гармонии. Заглянете в Малый Трианон и деревню Марии-Антуанетты — укромные уголки для королевы вдали от придворного парада. Живая история глазами гида Ваш гид не просто расскажет вам даты и события, а оживит символику дворца, проникнет в суть легенд и поможет прожить путешествие сквозь эпохи — от официальной роскоши до личных историй великих людей. Важная информация:
Место встречи: Ваш отель (Париж) • Формат: Индивидуальная экскурсия (1–6 человек) • Продолжительность: 4 часа • Рекомендация: билеты лучше приобретать заранее онлайн, особенно в высокий сезон, чтобы избежать очередей.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Зеркальная галерея
- Королевские покои
- Сады Версаля
- Малый Трианон
- Деревня Марии-Антуанетты
Что включено
- Трансфер с водителем
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Входные билеты в Версаль (от 25 €)
- Питание
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Ваш отель в Париже
Завершение: Трансфер обратно в ваш отель
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Важная информация
Нужно оплачивать всё сразу?
Данную экскурсию необходимо оплатить полностью, так как это моментальное бронирование и за вами будет сохранено место. Это нужно, чтобы дата и количество человек были зарезервированы, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
