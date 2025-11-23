Нас ждёт путешествие через века и знакомство с воплощением абсолютной власти и красоты. Версаль поражает блеском и величием, а его сады до сих пор считаются образцом порядка. Мы прогуляемся по богатым залам дворца и аллеям, где творилась история. Вы услышите о придворных интригах, любви, моде и судьбах тех, кто жил в блеске золота, но в тени власти.

Описание экскурсии

Дорога (переезд из Парижа до Версаля — 40 мин)

В дороге гид расскажет о создании дворца, архитекторах и замысле Людовика XIV.

Экскурсия по дворцу (2 ч 30 мин — вместе с садами)

Вы осмотрите парадные залы, где проходили пышные балы и приёмы. Вы попадёте в знаменитый Зал зеркал, где подписывались важнейшие соглашения. Побываете в покоях короля и королевы, узнаете о придворных церемониях, интригах и тайнах, скрытых за золотыми дверями.

Прогулка по Версальским садам

Геометрические аллеи, фонтаны, скульптуры и пруды, созданные Андре Ленотром, до сих пор поражают гармонией и масштабом. Гид расскажет, как сады превращались в сцену для королевских празднеств и музыкальных представлений.

Вы узнаете:

как охотничий домик превратился в грандиозную резиденцию

какие тайны скрывают покои короля и королевы

как проходили утренние церемонии пробуждения короля и вечерние аудиенции

о создании величественных садов, поражающих своим размахом

Организационные детали