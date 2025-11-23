Нас ждёт путешествие через века и знакомство с воплощением абсолютной власти и красоты. Версаль поражает блеском и величием, а его сады до сих пор считаются образцом порядка. Мы прогуляемся по богатым залам дворца и аллеям, где творилась история.
Вы услышите о придворных интригах, любви, моде и судьбах тех, кто жил в блеске золота, но в тени власти.
Вы услышите о придворных интригах, любви, моде и судьбах тех, кто жил в блеске золота, но в тени власти.
Описание экскурсии
Дорога (переезд из Парижа до Версаля — 40 мин)
В дороге гид расскажет о создании дворца, архитекторах и замысле Людовика XIV.
Экскурсия по дворцу (2 ч 30 мин — вместе с садами)
Вы осмотрите парадные залы, где проходили пышные балы и приёмы. Вы попадёте в знаменитый Зал зеркал, где подписывались важнейшие соглашения. Побываете в покоях короля и королевы, узнаете о придворных церемониях, интригах и тайнах, скрытых за золотыми дверями.
Прогулка по Версальским садам
Геометрические аллеи, фонтаны, скульптуры и пруды, созданные Андре Ленотром, до сих пор поражают гармонией и масштабом. Гид расскажет, как сады превращались в сцену для королевских празднеств и музыкальных представлений.
Вы узнаете:
- как охотничий домик превратился в грандиозную резиденцию
- какие тайны скрывают покои короля и королевы
- как проходили утренние церемонии пробуждения короля и вечерние аудиенции
- о создании величественных садов, поражающих своим размахом
Организационные детали
- Поездка проходит на автомобиле Mercedes Benz V-class с просторным салоном и откидными сидениями. В машине для вас будут питьевая вода, WI-FI и возможность зарядить телефон. За рулём будет один из наших водителей с профессиональным стажем не менее 15 лет
- В стоимость также входят занимательные материалы для детей
- Дополнительные расходы: чаевые, входные билеты — €21 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно. Есть льготы. Билеты можно купить на месте, но мы рекомендуем сделать это заранее онлайн. При необходимости поможем вам — детали обсудим в переписке
- Можем провести экскурсию в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
- Экскурсию для вас проведёт лицензированный гид-историк с аккредитацией
ежедневно в 09:00
Стоимость экскурсии
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете до оплаты.
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 120 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 6 чел.
В чарующий Версаль - на автомобиле из Парижа
Познакомьтесь с величественным Версалем: королевские апартаменты, сады и интриги ждут вас на индивидуальной экскурсии
23 ноя в 08:30
25 ноя в 08:30
€534 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 6 чел.
Королевский Париж за 3 часа
Увлекательное путешествие по королевскому Парижу, где вас ждут старинные улочки, Лувр и вкуснейшие деликатесы. Погрузитесь в атмосферу величия
Начало: В районе метро Louvre Rivoli
Сегодня в 14:00
21 ноя в 14:00
€200 за всё до 6 чел.
Индивидуальная
до 10 чел.
Париж времен Людовика XIV
Откройте для себя Париж эпохи Людовика XIV, прогуливаясь по его величественным памятникам и узнавая об истории и культуре того времени
Завтра в 14:00
24 ноя в 09:00
€334 за всё до 10 чел.