Версаль - королевская роскошь и тайны французского двора

Отправиться из Парижа в резиденцию Людовика XIV
Нас ждёт путешествие через века и знакомство с воплощением абсолютной власти и красоты. Версаль поражает блеском и величием, а его сады до сих пор считаются образцом порядка. Мы прогуляемся по богатым залам дворца и аллеям, где творилась история.

Вы услышите о придворных интригах, любви, моде и судьбах тех, кто жил в блеске золота, но в тени власти.
Описание экскурсии

Дорога (переезд из Парижа до Версаля — 40 мин)
В дороге гид расскажет о создании дворца, архитекторах и замысле Людовика XIV.

Экскурсия по дворцу (2 ч 30 мин — вместе с садами)
Вы осмотрите парадные залы, где проходили пышные балы и приёмы. Вы попадёте в знаменитый Зал зеркал, где подписывались важнейшие соглашения. Побываете в покоях короля и королевы, узнаете о придворных церемониях, интригах и тайнах, скрытых за золотыми дверями.

Прогулка по Версальским садам

Геометрические аллеи, фонтаны, скульптуры и пруды, созданные Андре Ленотром, до сих пор поражают гармонией и масштабом. Гид расскажет, как сады превращались в сцену для королевских празднеств и музыкальных представлений.

Вы узнаете:

  • как охотничий домик превратился в грандиозную резиденцию
  • какие тайны скрывают покои короля и королевы
  • как проходили утренние церемонии пробуждения короля и вечерние аудиенции
  • о создании величественных садов, поражающих своим размахом

Организационные детали

  • Поездка проходит на автомобиле Mercedes Benz V-class с просторным салоном и откидными сидениями. В машине для вас будут питьевая вода, WI-FI и возможность зарядить телефон. За рулём будет один из наших водителей с профессиональным стажем не менее 15 лет
  • В стоимость также входят занимательные материалы для детей
  • Дополнительные расходы: чаевые, входные билеты — €21 за взрослого, дети до 18 лет — бесплатно. Есть льготы. Билеты можно купить на месте, но мы рекомендуем сделать это заранее онлайн. При необходимости поможем вам — детали обсудим в переписке
  • Можем провести экскурсию в индивидуальном формате, детали уточняйте в переписке
  • Экскурсию для вас проведёт лицензированный гид-историк с аккредитацией

ежедневно в 09:00

Стоимость экскурсии

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет€150
Для бронирования достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую.
до оплаты.

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У Триумфальной арки
Когда и сколько длится?
Когда: ежедневно в 09:00
Экскурсия длится около 4 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 10 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповая экскурсия, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 6 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 120 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
читать дальше

лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

