читать дальше

лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.