Диснейленд — это чудо, волшебство, незабываемые воспоминания для всей семьи.
Вас ждёт насыщенный день в парке: вы прокатитесь на множестве аттракционов, полюбуетесь шоу и представлениями, сделаете запоминающиеся фото с любимыми героями. Оплатить билет можно картой банка РФ.
Вас ждёт насыщенный день в парке: вы прокатитесь на множестве аттракционов, полюбуетесь шоу и представлениями, сделаете запоминающиеся фото с любимыми героями. Оплатить билет можно картой банка РФ.
Описание билета
Захватывающие аттракционы для всей семьи — от стремительных горок до каруселей для самых маленьких.
Фееричные шоу и парады — вы встретите любимых героев Диснея, которые оживут перед вашими глазами.
Волшебное ночное представление — небо будто превратится в полотно чудес.
Сказочная атмосфера в каждом уголке парка: замки, яркие декорации, музыка и улыбки повсюду.
Организационные детали
- По билету вы можете посетить 2 парка: Disneyland Park и Walt Disney Studios Park
- Билеты возврату не подлежат
- Билеты оплачиваются переводом на российскую карту в рублях по курсу ЦБ на день покупки
- Дети до трёх лет могут посетить парк бесплатно
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
У входа в Диснейленд
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 126 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
Отзывы и рейтинг
5
Основано на 2 отзывахНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
Наталья
24 окт 2025
Всё-таки это хорошая идея - взять сопровождение!
Дочь оценила, и когда мы в свободном плавании хотели ещё прокатиться на парочке аттракционов, то она сказала- нет, увидев очередь на 55 минут!
А если
Дочь оценила, и когда мы в свободном плавании хотели ещё прокатиться на парочке аттракционов, то она сказала- нет, увидев очередь на 55 минут!
А если
Ю
Юлия
7 окт 2025
Отлично провели время в парке) надо быть готовым к тому, что если нет быстрого прохода очереди на популярные аттракционы 30-40 мин. Спасибо организатору за быстрое оформление билетов)) рекомендую
Входит в следующие категории Парижа
Похожие экскурсии из Парижа
Индивидуальная
до 4 чел.
Сказочный Лувр для детей от 6 лет
Я пишу отзыв почти через год, а дети до сих пор вспоминают какие-то вещи, что услышали от Людмилы
Начало: У пирамиды Лувра
8 дек в 09:00
12 дек в 09:00
€200 за всё до 5 чел.
Индивидуальная
Парижский мир искусства, или «Руками трогать можно!»
Антикварные галереи, аукционы и блошиные рынки - прогулка вне музеев
Сегодня в 11:00
Завтра в 11:00
€85 за человека
Билеты
Парижский Диснейленд - без очереди
VIP-сопровождение на целый день
Начало: Входа в Диснейленд
Сегодня в 10:00
Завтра в 10:00
€950 за всё до 4 чел.