Входной билет в парижский Диснейленд

Открыть мир сказок для детей и взрослых
Диснейленд — это чудо, волшебство, незабываемые воспоминания для всей семьи.

Вас ждёт насыщенный день в парке: вы прокатитесь на множестве аттракционов, полюбуетесь шоу и представлениями, сделаете запоминающиеся фото с любимыми героями. Оплатить билет можно картой банка РФ.
Описание билета

Захватывающие аттракционы для всей семьи — от стремительных горок до каруселей для самых маленьких.

Фееричные шоу и парады — вы встретите любимых героев Диснея, которые оживут перед вашими глазами.

Волшебное ночное представление — небо будто превратится в полотно чудес.

Сказочная атмосфера в каждом уголке парка: замки, яркие декорации, музыка и улыбки повсюду.

Организационные детали

  • По билету вы можете посетить 2 парка: Disneyland Park и Walt Disney Studios Park
  • Билеты возврату не подлежат
  • Билеты оплачиваются переводом на российскую карту в рублях по курсу ЦБ на день покупки
  • Дети до трёх лет могут посетить парк бесплатно

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
У входа в Диснейленд
Когда и как рано покупать?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Бронировать нужно заранее, минимум за 6 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это билеты, вы покупаете билет для входа и посещаете мероприятие наравне с другими посетителями, которые приобрели такой же билет
Нужно оплачивать всё сразу?
Да, эти билеты бронируются сразу и оплата нужна на момент их бронирования, но если вы считаете, что посещение может отмениться с вашей стороны по разным причинам, то проверьте, есть ли возможность бесплатной или платной отмены на сайте нашего партнера при бронировании, нажмите кнопку купить и прочитайте подробности.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена
Елена — ваша команда гидов в Париже
Провели экскурсии для 126 туристов
Наша компания, основанная в 2018 году, специализируется на организации экскурсий в Париже, Версале, Фонтенбло, Нормандии, Долине Луары, Шампани и Эльзасе. Мы также предлагаем сопровождение в Диснейленд в Париже. Наши гиды имеют
лицензии, выданные Министерством культуры и туризма Франции, и умеют рассказывать так, что история страны оживает прямо перед глазами. Они делятся не только фактами, но и маленькими секретами, передают дух Франции и помогают увидеть её такой, какой её знают только настоящие знатоки. Наши водители с профессиональной лицензией префектуры Парижа, а автомобили Mercedes-Benz V-класса люкс официально зарегистрированы в префектуре как транспортные средства для перевозки пассажиров. Вы можете быть спокойны за комфорт и безопасность на дороге. С нами экскурсии — это не формальная прогулка, а искреннее общение, новые открытия и воспоминания, которые останутся с вами надолго.

Отзывы и рейтинг

Наталья
Наталья
24 окт 2025
Всё-таки это хорошая идея - взять сопровождение!
Дочь оценила, и когда мы в свободном плавании хотели ещё прокатиться на парочке аттракционов, то она сказала- нет, увидев очередь на 55 минут!
А если
бы это с утра и весь день так?!) тяжело!
К нас ещё и фото входили, ко всему прочему) немаловажно!
Но решили остаться и на вечернее шоу. Очень много людей, но мы не пожалели вообще, хоть и устали уже.
В магазинчиках время летит быстрее)
Спасибо Елене! Рекомендуем!

Ю
Юлия
7 окт 2025
Отлично провели время в парке) надо быть готовым к тому, что если нет быстрого прохода очереди на популярные аттракционы 30-40 мин. Спасибо организатору за быстрое оформление билетов)) рекомендую
Входит в следующие категории Парижа

